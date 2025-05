Candidatos y SQM-Codelco: respaldo casi total (menos Jara) en el oficialismo y Matthei, Kast y Kaiser prometen revisión

Hasta ahora, tres candidatos habían puesto reparos públicos, con distintos grados de oposición, al negocio más relevante del último año: la integración de Codelco y SQM para explotar litio en el salar de Atacama. Desde posiciones ideológicas y políticas opuestas, y la ex ministra Jeanette Jara, la ex alcaldesa Evelyn Matthei y el diputado Johannes Kaiser han impugnado el acuerdo. Jara, porque quiere todo el litio para el Estado. Matthei y Kaiser porque en la elección del operador del salar de Atacama no hubo licitación. A esos mismos reproches se sumó el viernes José Antoni Kast.

Aquellas posiciones contrastan con el cerrado apoyo que los otros tres candidatos del oficialismo entregan al acuerdo negociado por el directorio de Codelco, presidido por Máximo Pacheco, pero que concitó votaciones unánimes. Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet se comprometen aquí a respetar el pacto sellado, pero que aún no se materializa: a la espera de aprobaciones regulatorias y la consulta indígena, antes que termine 2025 la nueva empresa podría comenzar a operar.

En diciembre de 2023 y luego en mayo de 2024, SQM y Codelco acordaron lo siguiente: unirse en una nueva empresa que operará pertenencias de Corfo en el Salar de Atacama hasta el 2060. La alianza tendrá dos etapas: la primera, hasta 2030, será controlada por SQM: a partir de 2031, Codelco tendrá la mayoría en el directorio y una participación efectiva de 50% más una acción.

Los candidatos que impugnan la alianza han dicho que revisarán e intentarán retrotraer el acuerdo. Pero entre las partes hay calma: difícilmente, dicen, se podrá anular un contrato tan complejo como el acordado.

Esto han opinado los siete candidatos en competencia. Partiendo por quienes impugnan.

Evelyn Matthei: “Falta transparencia”

Sorprendió a los propios y a los adversarios. La candidata Evelyn Matthei colgó en la red social X un mensaje a las 9:20 horas del 15 de abril que decía esto: “He pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que soliciten toda la información respecto del acuerdo SQM-Codelco, con el objeto de revisar la conveniencia para el país de dicho pacto y el desarrollo futuro de esa industria en Chile”.

Requerida por Pulso, la ex alcaldesa y ex ministra del Trabajo se explaya: “El contrato Codelco–SQM es el mayor acuerdo en la historia del Estado de Chile con una empresa. Condiciona por los próximos 35 años recursos de un mineral estratégico. Y se entrega su explotación a una sola compañía”, comienza.

Matthei agrega que “ya que no hubo una licitación pública, falta transparencia. No se sabe cómo ni por qué se llegó a los términos financieros y productivos del contrato, ni se conocen las diversas alternativas con sus respectivos costos y beneficios”.

Por eso, agrega, el inicio de la alianza es un tema que heredará el próximo gobierno. “Lo responsable para cualquier aspirante a dirigir el país es solicitar toda la información para estudiar las implicancias de un contrato tan relevante. Es mi deber como candidata cuidar los intereses de todos los chilenos y pedir los antecedentes para evaluar el mejor camino”.

“Chile necesita avanzar haciéndolo bien: con reglas claras y con plena confianza en el potencial del sector privado. No hay otra vía si queremos competir en serio en la economía del siglo XXI”, concluye.

Johannes Kaiser: “Debiese revisarse todo”

Desde hace meses, y años, Johannes Kaiser deja huella en su cuenta en X sus críticas al pacto por la “asignación a dedo a Soquimich” del negocio en el salar de Atacama más allá de 2030. La mofa se reducía en una frase, a fines de 2023: “La empresa nacional del litio se llamará… Soquimich”, escribió.

“Mi posición respecto del pacto es que debiese revisarse todo lo logrado. Si se ha hecho de acuerdo a la normativa, se debe chequear si ha sido rentable para el erario público”, dice ahora a Pulso.

“Una vez que se haya revisado todo el procedimiento que condujo este acuerdo y si se establece que fue conforme a la ley, evidentemente tiene que cumplirse. En el caso de que no sea así, tienen que tomarse las medidas que corresponda”, agrega.

“Cuando lleguemos a la presidencia, vamos a velar para que exista una absoluta transparencia respecto de lo resuelto en materia de litio y que se hagan, por supuesto, las auditorias que corresponda en la materia”, finaliza.

José Antonio Kast: “Licitaciones abiertas donde compitan los mejores”

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo el viernes en La Segunda que, por una mirada ideológica, el gobierno perdió una oportunidad de ingresos. “Se hubiese licitado a puertas abiertas y lo que hicieron fue una licitación cerrada. Cuando un Gobierno firma un acuerdo, es un contrato. Los contratos se deshacen de la misma manera que se hacen. Si alguien quiere revisar el contrato, tendrá que ver cómo se firmó el contrato, y ahí puede recién echarse pie atrás”, dijo.

Consultado por Pulso, profundizó en su visión sobre la industria del litio. “Chile necesita una política seria y moderna para el desarrollo del litio. Lo que estamos viendo hoy —desde el cuestionado acuerdo entre Codelco y SQM hasta la desorganización en los acuerdos que se comprometieron con las empresas chinas que desistieron de invertir— refleja el fracaso de una estrategia estatal capturada por la improvisación, la ideología y las presiones externas”, opinó Kast.

“¿Vamos a repetir ese mismo modelo a puertas cerradas con otras empresas, sin competencia real, sin licitaciones transparentes, y sin asegurar el mejor beneficio para Chile? Eso sería un error histórico”, indicó.

Kast propone “eliminar la calificación del litio como ‘mineral estratégico’ que hoy impide su desarrollo libre, competitivo y eficiente”, etiqueta que estanca y quita dinamismo a la economía. “El desarrollo del litio no puede seguir dependiendo del capricho de un comité político ni de acuerdos forzados entre el Estado y empresas elegidas a dedo. Si hay interés mundial por nuestro litio, que se exprese en licitaciones abiertas, donde compitan los mejores, donde gane Chile”, afirma.

Jeannette Jara: “No me agrada nada que esto se haya hecho con SQM”

La ex ministra del Trabajo, Jeannette Jara, es la voz disonante en el oficialismo para uno de los legados del gobierno de Gabriel Boric. En Stock Disponible, de Vía X, dijo: “Cuando yo sea Presidenta de la República, si los chilenos y las chilenas me eligen, voy a impulsar la Empresa Nacional del Litio. Ese es mi convencimiento. Una empresa pública. Es importante que los recursos que pertenecen a todos los chilenos estén resguardados en una entidad de carácter público para que esos beneficios que produce nuestra tierra sean repartidos entre todos los chilenos”. Aquella política estaba en el programa del actual gobierno, que escogió un camino más corto y factible: que Codelco, la mayor empresa del país, se hicieran cargo del desarrollo del nuevo negocio.

“Para todos fue difícil. No me agrada en nada que esto se haya hecho con Soquimich, quiero decirlo súper claro”, agregó.

Y ahí marcó una diferencia con las críticas que provienen desde la derecha: Jara no es partidaria de licitar. “Esto debiera ser un bien público de todos los chilenos. Yo no voy por el lado de la licitación como propuesta alternativa, porque yo no quiero que esto esté en manos de los privados, estos son los minerales de los chilenos”.

Al ser consultada si sacaría a SQM de la ecuación, Jara dijo: “Completamente, a SQM en primer lugar, no sólo por la herencia pinochetista que tiene, sino también porque es cierto, participó del financiamiento ilegal de la política, y no me parece correcto”.

Carolina Tohá: “Se requirió audacia y pragmatismo”

La ex ministra del Interior, Carolina Tohá, comienza recordando que la alianza se inserta en la Estrategia Nacional del Litio, lanzada en abril de 2023. “Se trata de uno de los esfuerzos más completos y decididos para transformar el litio en un puntal de la Economía chilena y ponernos al centro de oportunidades que abrirá la descarbonización a nivel global. Se trata, además, de una apuesta por generar alianzas público-privadas que permitan sacar la mayor ventaja de este producto, y hacerlo con pleno cuidado del medio ambiente y de las comunidades locales”, dice, reiterando argumentos que ha empleado el gobierno.

“El acuerdo de Codelco con SQM se propuso materializar en un proyecto concreto esos objetivos y hacerlo en tiempos ágiles, que permitieran comenzar a recibir los beneficios de esta iniciativa en plazos breves. Todas las demás opciones que se estudiaron implicaban postergar al menos 5 o 6 años la generación de los frutos que esta inversión traerá para Chile y, particularmente, para el erario público. Para lograrlo se requirió audacia y pragmatismo, y poner el interés del país por sobre otras consideraciones. Era evidente que esa audacia iba a tener detractores, era evidente que el gobierno hubiera estado más cómodo con una fórmula que no pasara por SQM, pero se optó por este camino de todas maneras porque todas las evaluaciones demostraban que era el más alineado con el interés nacional”, dice la candidata del PPD-PS-PR.

“En un momento histórico en que Chile necesita combatir el inmovilismo para acelerar el crecimiento económico con cuidado al medio ambiente, es lamentable que desde algunas trincheras políticas se intente cuestionar o torpedear este esfuerzo y se hagan críticas livianas, ocultando que todas las demás alternativas significaban demoras y complicaciones que podían significar perder la oportunidad que este sector representa para Chile aquí y ahora”, concluyó.

Gonzalo Winter: “Este acuerdo es estratégico y debe ser honrado”

El candidato del Frente Amplio dice que el acuerdo es un hito estratégico para Chile que permite adelantar el ingreso del Estado, vía su empresa más importante, a la producción de litio en el Salar de Atacama. “Gracias a este acuerdo, Codelco pasa a tener participación mayoritaria en una de las industrias clave de las próximas décadas, y eso fortalece su rol como actor central en la transición energética global. Este paso no solo evita un bache en la producción que podría haber afectado los ingresos fiscales de la próxima década, sino que habilita un aumento temprano de producción y pone a Chile en la primera línea de la producción mundial de litio”, dice

“Creo firmemente que el acuerdo debe ser respetado, porque es una señal de certeza para el país, para los mercados y para la inversión. Las políticas públicas de largo plazo no pueden estar sujetas a cuestionamientos antojadizos cada vez que cambia el ciclo político. Ahora bien, eso no significa que no haya espacio para perfeccionar detalles de implementación. Siempre hay espacio para evaluar si las rentas efectivamente llegan a mejorar la vida de las personas, si el impacto ambiental se maneja con el máximo estándar y si los beneficios se distribuyen territorialmente. Pero en sus líneas gruesas, este acuerdo es estratégico y debe ser honrado”, agrega el candidato del continuismo en el oficialismo.

Winter reprocha que figuras como Evelyn Matthei cuestionen “este tipo de compromisos sin una visión clara, generando incertidumbre que daña la marca país”.

“Como presidente, voy a profundizar la estrategia nacional del litio para que Chile no sea solo un exportador de materias primas, sino una potencia en energías renovables, agregando valor aquí mismo. Eso significa impulsar toda la cadena productiva del litio: desde la extracción hasta la fabricación de productos avanzados”, dice Winter, insistiendo en una política de agregación de valor que, hasta el momento, no ha dado los resultados adecuados.

Jaime Mulet: “El acuerdo se debe respetar”

El candidato del FRVS, Jaime Mulet, también actúa como candidato oficialista: “Dado el contexto político de no tener mayoría en el Congreso fue un buen acuerdo para Chile sobre todo porque permite captar renta económica desde el salar de Atacama. explotado por SQM. en el futuro por la empresa constituida por SQM y Codelco con mayoría de Codelco fue un buen negocio dado ese contexto”.

Además, compromete su apoyo: “El acuerdo se debe respetar, es un buen entendimiento, sin perjuicio de que las partes se puede revisar, pero no es la idea. Yo no lo pondría en duda para no generar estabilidad (…) Si soy Presidente, voy a respetar este acuerdo. Es importante hacerlo y repito la captación de renta es muy importante”. Y concluyó: “Fui uno de los que apoyó su decisión”.