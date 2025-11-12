OFERTA ELECCIONES $990
    Presupuesto 2026: las cifras de recaudación que traban la negociación entre gobierno y oposición

    En la oposición consideran que lo estimado en la Ley de Cumplimiento Tributario, que es de 0,73% del PIB, es “muy optimista”, y en especial lo que se prevé recaudarán las medidas que buscan reducir la evasión y elusión del impuesto a la renta, de 0,54% del PIB.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Claudio Cavalieri

    Uno de los temas principales que está trabando la discusión del Presupuesto 2026 es la proyección de ingresos del gobierno en el proyecto de ley. Y en específico, las dudas de los parlamentarios de la derecha y centroderecha que apuntan a la recaudación que el Ejecutivo espera de la Ley de Cumplimiento Tributario o antievasión

    Esto, porque desde el bloque opositor consideran que lo estimado en esa legislación, que es 0,73% del PIB, es “muy optimista”, sobre todo lo que se prevé recaudarán las medidas que buscan reducir la evasión y elusión del impuesto a la renta, que es 0,54% del PIB.

    En el desglose de esa proyección para 2026, en lo relacionado con grupos empresariales se pretende recaudar 0,36% del PIB; altos patrimonios, 0,18% del PIB; IVA y comercio informal, 0,14% del PIB; medidas relacionadas con tributación internacional, 0,02% del PIB, y multijurisdicción, 0,03% del PIB.

    En las reuniones que ha tenido el gobierno con la oposición, se ha trasmitido que las herramientas y recursos adicionales que entrega la Ley de Cumplimiento Tributario al Servicio de Impuestos Internos (SII) han reforzado su capacidad recaudadora y fiscalizadora, enfatizando que esos resultados ya son visibles en lo que va de 2025.

    En el Ejecutivo resaltan que el aumento del IVA como porcentaje del PIB refleja la ampliación de la base imponible de este impuesto, como consecuencia directa de la lucha contra la informalidad, elusión y evasión.

    De hecho, en lo que va de este año los montos de IVA declarado acumulan un 13,5% del PIB, un máximo histórico si no se considera 2022. Respecto de igual período de 2024, los montos declarados aumentan en 0,18% de PIB, con un tercio del incremento explicado por IVA nacional y dos tercios por IVA importaciones.

    Precisamente, para explicar más en detalle cómo está funcionando la Ley de Cumplimiento Tributario, el gobierno convocó a una reunión a la oposición con el SII, cita a la que sin embargo esta no llegó, ya que no la consideraron necesaria, dado que el SII es una entidad de gobierno.

    Desde la oposición han trasmitido que esa proyección que tiene la Ley de Cumplimiento Tributario es optimista y han planteado que debe ser menor, pero sin entregar una cifra concreta. No obstante, en lo que si hay cifras es en lo que consideran que se debe recortar el gasto público.

    Para la oposición, el Presupuesto estaría desfinanciado en torno a US$1.500 millones, por lo que “el gobierno debiera proponer recortes en torno a esa cifra”, hicieron ver en un petitorio de 11 puntos que le hicieron llegar este martes al Ministerio de Hacienda.

