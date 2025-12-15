Proyecto inmobiliario Urbanya avanza con aprobación ambiental de infraestructura sanitaria.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana aprobó de manera unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Solución Sanitaria Las Lilas, perteneciente al desarrollo inmobiliario Urbanya que se ubicará en la comuna de Pudahuel.

La iniciativa contempla una planta de tratamiento de agua potable con una capacidad de producción total de 122 L/s de agua potable y una planta de tratamiento de aguas servidas de diseño modular, que permitirán acompañar el crecimiento planificado del sector.

“Esta resolución se suma a los hitos ambientales obtenidos por Urbanya en las últimas semanas y consolida el avance del proyecto hacia su futura implementación”, destacó la empresa en un comunicado.

En efecto el 10 de noviembre la Coeva de la Región Metropolitana dio el visto bueno al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Urbanya Etapa 1, ubicado en la comuna de Pudahuel, y que considera una inversión de US$203 millones.

El gerente general de Inmobiliaria La Lilas, encargada de la iniciativa, Sergio Espejo destacó que “la aprobación obtenida hoy reafirma que estamos avanzando con solidez en un proyecto responsable, que generará oportunidades reales para miles de familias y aportará a un desarrollo más justo y armónico para Pudahuel y para Santiago”.

Respecto a la votación de la Solución Sanitaria Las Lilas, agregó que “este resultado nos permite proyectar con mayor certeza el desarrollo de Urbanya, asegurando servicios modernos y una planificación adecuada para acompañar el crecimiento del sector de manera ordenada y sostenible”.

Detalles del proyecto

Urbanya es una iniciativa desarrollada por la familia Santa Cruz, que ha tenido una planificación de más de 15 años, en los que incorporó observaciones y exigencias de diversos servicios públicos. Ingresó a trámite en diciembre del 2022, y recientemente el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana recomendó la aprobación del proyecto en su Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE). El siguiente paso será tramitar los Permisos Ambientales Sectoriales.

Se trata del primer Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en Chile, que busca ordenar el crecimiento urbano en la zona rural de Pudahuel. Su primera etapa abarca 224 hectáreas, pero el proyecto completo será emplazado en 700 hectáreas.

En la etapa 1 construirá casi 1.200 viviendas, de las cuales un 64% será accesible a través de subsidios. El plazo para desarrollarse es de 10 años. Además, 122 hectáreas serán destinadas a un sector logístico empresarial, para impulsar la empleabilidad de los residentes del proyecto. Otras 52 hectáreas serán áreas verdes cercanas al Parque Laguna Urbanya.

También se desarrollará nueva infraestructura vial, con la construcción de la avenida Pudahuel Poniente de 3,14 kilómetros, que conectará con la Autopista Costanera Norte.