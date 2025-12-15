SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Proyecto inmobiliario Urbanya avanza con aprobación ambiental de infraestructura sanitaria

    “Esta resolución se suma a los hitos ambientales obtenidos por Urbanya en las últimas semanas y consolida el avance del proyecto hacia su futura implementación”, destacó la empresa en un comunicado.

    Por 
    Patricia San Juan
    Proyecto inmobiliario Urbanya avanza con aprobación ambiental de infraestructura sanitaria.

    La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana aprobó de manera unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Solución Sanitaria Las Lilas, perteneciente al desarrollo inmobiliario Urbanya que se ubicará en la comuna de Pudahuel.

    La iniciativa contempla una planta de tratamiento de agua potable con una capacidad de producción total de 122 L/s de agua potable y una planta de tratamiento de aguas servidas de diseño modular, que permitirán acompañar el crecimiento planificado del sector.

    “Esta resolución se suma a los hitos ambientales obtenidos por Urbanya en las últimas semanas y consolida el avance del proyecto hacia su futura implementación”, destacó la empresa en un comunicado.

    En efecto el 10 de noviembre la Coeva de la Región Metropolitana dio el visto bueno al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Urbanya Etapa 1, ubicado en la comuna de Pudahuel, y que considera una inversión de US$203 millones.

    El gerente general de Inmobiliaria La Lilas, encargada de la iniciativa, Sergio Espejo destacó que la aprobación obtenida hoy reafirma que estamos avanzando con solidez en un proyecto responsable, que generará oportunidades reales para miles de familias y aportará a un desarrollo más justo y armónico para Pudahuel y para Santiago”.

    Respecto a la votación de la Solución Sanitaria Las Lilas, agregó que “este resultado nos permite proyectar con mayor certeza el desarrollo de Urbanya, asegurando servicios modernos y una planificación adecuada para acompañar el crecimiento del sector de manera ordenada y sostenible”.

    Detalles del proyecto

    Urbanya es una iniciativa desarrollada por la familia Santa Cruz, que ha tenido una planificación de más de 15 años, en los que incorporó observaciones y exigencias de diversos servicios públicos. Ingresó a trámite en diciembre del 2022, y recientemente el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana recomendó la aprobación del proyecto en su Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE). El siguiente paso será tramitar los Permisos Ambientales Sectoriales.

    Se trata del primer Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en Chile, que busca ordenar el crecimiento urbano en la zona rural de Pudahuel. Su primera etapa abarca 224 hectáreas, pero el proyecto completo será emplazado en 700 hectáreas.

    En la etapa 1 construirá casi 1.200 viviendas, de las cuales un 64% será accesible a través de subsidios. El plazo para desarrollarse es de 10 años. Además, 122 hectáreas serán destinadas a un sector logístico empresarial, para impulsar la empleabilidad de los residentes del proyecto. Otras 52 hectáreas serán áreas verdes cercanas al Parque Laguna Urbanya.

    También se desarrollará nueva infraestructura vial, con la construcción de la avenida Pudahuel Poniente de 3,14 kilómetros, que conectará con la Autopista Costanera Norte.

    Más sobre:InmobiliariasUrbanya

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por unanimidad: Cámara aprueba admisibilidad de AC contra el suspendido ministro Diego Simpertigue

    Gloria Ana Chevesich y su elección como presidenta de la Suprema: “El factor género no fue decisivo”

    ME-O responsabiliza a Boric por el triunfo de Kast: “Es la mayor derrota de los últimos 100 años, de este siglo y del anterior”

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    Secretario del Tesoro de EE.UU. celebra victoria de Kast: “Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo”

    Gloria Ana Chevesich: de “jueza de hierro” en el caso MOP-Gate a ser la primera mujer en presidir la Corte Suprema

    Lo más leído

    1.
    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    2.
    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

    3.
    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    4.
    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    5.
    No pudo romper los $ 900: la toma de ganancias empuja al dólar tras el triunfo de Kast

    No pudo romper los $ 900: la toma de ganancias empuja al dólar tras el triunfo de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Por unanimidad: Cámara aprueba admisibilidad de AC contra el suspendido ministro Diego Simpertigue
    Chile

    Por unanimidad: Cámara aprueba admisibilidad de AC contra el suspendido ministro Diego Simpertigue

    Gloria Ana Chevesich y su elección como presidenta de la Suprema: “El factor género no fue decisivo”

    ME-O responsabiliza a Boric por el triunfo de Kast: “Es la mayor derrota de los últimos 100 años, de este siglo y del anterior”

    Proyecto inmobiliario Urbanya avanza con aprobación ambiental de infraestructura sanitaria
    Negocios

    Proyecto inmobiliario Urbanya avanza con aprobación ambiental de infraestructura sanitaria

    Secretario del Tesoro de EE.UU. celebra victoria de Kast: “Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo”

    Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Se aleja de la zona de Champions: Betis rescata un opaco empate en su visita al Rayo Vallecano y se rezaga en la tabla
    El Deportivo

    Se aleja de la zona de Champions: Betis rescata un opaco empate en su visita al Rayo Vallecano y se rezaga en la tabla

    Repasa el empate sin goles del Betis de Manuel Pellegrini en su visita a Rayo Vallecano

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos
    Cultura y entretención

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo
    Mundo

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

    El ascenso y la caída de Jimmy Lai: la dura condena al magnate prodemocracia de Hong Kong

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro