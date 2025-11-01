OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

Por encargo de Chubb, aseguradora mundial con presencia en el país, Artool realizó una encuesta que revela el panorama actual de las pequeñas y medianas empresas. El estudio arroja información clave sobre su estructura, preocupaciones, financiamiento y uso de tecnología, así como respecto a los factores que inciden en sus resultados y en sus expectativas de crecimiento.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son un factor central en la economía chilena y un actor clave respecto de las cuales generar políticas públicas. Según datos del Ministerio de Economía, las pymes representan más del 98% del total de las firmas del país y dan cerca del 50% del empleo formal.

En este contexto, Chubb -aseguradora mundial con presencia en Chile- encargó a Artool -empresa de investigación de mercado y comunicaciones- realizar una encuesta de caracterización del mundo de las pymes y que indaga también en sus principales desafíos y expectativas.

“En Chubb estamos comprometidos con acompañar a las pymes en su camino hacia la sostenibilidad y el éxito. Nuestro estudio busca visibilizar sus principales preocupaciones y necesidades, para que juntos podamos construir un ecosistema empresarial más seguro y preparado para el futuro”, asegura el country president de Chubb Chile, Edwin Astudillo.

El sondeo fue aplicado aleatoriamente a panelistas previamente registrados, empleados o propietarios de una pyme. En total, se registraron 202 respuestas entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2025.

Características

La mayoría de las personas que respondieron la encuesta son jefes de área (32%) o emprendedores individuales (31%). A este perfil le siguen propietarios o socios (23%) y gerentes o subgerentes (10%). En total, el 54% de los entrevistados son propietarios o emprendedores individuales de una pyme.

Lo primero que arroja la encuesta es la cantidad de empleados que poseen las pequeñas y medianas empresas en el país, donde el 50% cuenta con menos de 10 trabajadores (incluyendo a los socios), el 29% tiene entre 10 y 50, y el 21% restante tiene 51 o más.

El rubro de las pymes es diverso y altamente atomizado. Sin embargo, destaca que 1 de cada 5 de estas empresas se dedica al comercio al por mayor y al por menor (20%), lo que la convierte en la actividad más representativa del sector, seguida por la de servicios (11%) y por la de la construcción, salud y educación (cada una 8%).

A su vez, el sondeo revela que más de la mitad de las pymes en Chile se ubica en la Región Metropolitana (51%) y que 4 de cada 5 declara que sus clientes son principalmente consumidores (personas) nacionales.

Otros factores relevantes por los cuales se consultó son el tiempo de operación, la magnitud de las ventas anuales y los objetivos empresariales que persigue cada pyme. En este sentido, casi el 60% tiene entre 1 y 6 años de funcionamiento, lo que refleja el dinamismo del sector, mientras que en la otra punta, 1 de 4 lleva operando más de 10 años (23%). En cuanto a los ingresos, 20% indicó que sus ventas anuales son menores a UF 600, mientras que más de la mitad (53%) vende anualmente de UF 2.400 hacia arriba.

Por último, en cuanto a los objetivos empresariales, la mayoría de las pymes tiene como principal propósito crecer y aumentar sus ventas (68%), un 29% busca mantenerse en funcionamiento y un 3% busca resolver una situación de urgencia.

Situación y financiamiento

El estudio encargado por Chubb también da cuenta de que la percepción sobre la situación actual de las pymes en el país está dividida: 33% considera que el momento es bueno o muy bueno, 46% lo califica de regular y 18% lo evalúa como malo o muy malo. Sin embargo, los encuestados muestran mayor confianza en sus propios negocios: casi 50% considera que la situación de su pyme, en particular, es buena o muy buena, reflejando una visión más optimista que el contexto nacional.

Sobre los desafíos actuales que enfrentan estas empresas, se observa que ellos se encuentran bastante atomizados: según la encuesta prácticamente todo resulta importante, por lo que el reto está en encontrar un buen equilibrio. En este escenario, un 32% identifica como el principal desafío el aumento de sus ventas, mientras que un 13% destaca el acceso a financiamiento y capital, y un 11% apunta al control de costos y gastos.

En cuanto a los aspectos internos, destaca como el más desafiante el flujo de caja, respecto del cual un 16% lo califica como malo o muy malo, seguido por la forma de financiamiento (12%). Como contrapartida, dos de cada tres consultados evalúa bien o muy bien el nivel de calificación de sus colaboradores, lo mismo que la estructura y organización de su pyme.

En materia de promoción de sus productos o servicios resalta el uso de redes sociales (75%), seguido por las referencias y el boca a boca (47%), mientras que como principales fuentes de financiamiento lideran los recursos propios de los dueños, con 57%, y luego los créditos bancarios (34%).

Además, se midieron las preocupaciones internas y externas de las pymes. En las primeras las más relevantes son: adquisición de clientes y ventas (37%), participación de mercado (36%) y liquidez y gestión del flujo de caja (32%). En las segundas, en tanto, lideran alza en los costos de los factores de producción (53%) y competencia local y global (46%).

Al respecto, el socio de Artool, Miguel Zlosilo, resume: “Se observa que los principales desafíos de las pymes pasan por el tema económico, desde la generación de ingresos gracias al aumento de los clientes, hasta la adecuada gestión financiera del negocio. Son dos caras de una misma moneda, la externa marcada por la necesidad de generación de ingresos, y la interna marcada por la gestión efectiva de los recursos. A nivel de actores, los encuestados indican que quien menos contribuye al desarrollo de las pymes es el gobierno”.

Tecnología y retos que vienen

En un mundo que avanza vertiginosamente, la encuesta pone también de relieve el interés de las pymes por la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías. Así, 3 de cada 5 consultados estima que la inteligencia artificial será la herramienta más clave en este ámbito para el futuro de su firma. A su vez, un tercio menciona por separado que ChatGPT y los asistentes virtuales, la conectividad 5G y la robotización de procesos, son las tendencias de mayor impacto en este segmento de empresas.

En este mismo aspecto, un 75% cree que su pyme tiene un nivel normal de digitalización.

Los retos futuros son otro tema que releva el estudio. Para el 30% de los encuestados, el principal desafío hacia adelante es la regulación estatal, mientras que el 27% menciona la demanda por sus productos o servicios. Asimismo, el 20% apunta al acceso a insumos y proveedores.

Finalmente, un 41% de los encuestados considera que su pyme estará mejor en el futuro, levemente más alto que el porcentaje que ve lo mismo para el total de las pequeñas y medianas empresas del país (39%).

Más sobre:PymesEmpleoEconomía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric sostiene encuentro bilateral con primer ministro de Canadá y firman actualización del Acuerdo Marco de asociación estratégica

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

La receta de Nicolás Ibáñez hijo para invertir en Estados Unidos

La apuesta por IA que disparó el valor de Oracle y el entusiasmo de Larry Ellison

Fiscal Andrés Montes (CMF): “El día en que las personas formuladas de cargos digan que hicimos bien nuestro trabajo, estamos en problemas”

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

3.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

4.
“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

5.
Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Boric sostiene encuentro bilateral con primer ministro de Canadá y firman actualización del Acuerdo Marco de asociación estratégica
Chile

Boric sostiene encuentro bilateral con primer ministro de Canadá y firman actualización del Acuerdo Marco de asociación estratégica

Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las nuevas reglas para convertirse en influencer

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”
Negocios

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

La apuesta por IA que disparó el valor de Oracle y el entusiasmo de Larry Ellison

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides
Tendencias

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

El verdadero botín pirata: el millonario premio que se repartirá Coquimbo Unido si logra el título
El Deportivo

El verdadero botín pirata: el millonario premio que se repartirá Coquimbo Unido si logra el título

La poda que alista Colo Colo para la temporada 2026

Hora de evaluaciones: el balance de la U tras quedar fuera de la Sudamericana

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera

Crítica de series: It: Bienvenidos a Derry: Terror y reciclaje

El día en que Gustavo Cerati quiso cantar en Vichuquén

Marc Marginedas: “Rusia es muchísimo más peligroso de lo que la gente piensa”
Mundo

Marc Marginedas: “Rusia es muchísimo más peligroso de lo que la gente piensa”

Elliott Abrams: “Vamos a ver ataques en Venezuela bastante pronto”

Muere Fatos Nano, exprimer ministro clave en la transición albanesa

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”