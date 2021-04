¿Qué tanto han bajado las comisiones de las AFP desde que la reforma de 2008 puso en marcha las licitaciones de nuevos afiliados?

Fue en la reforma previsional de 2008 cuando se instauró el sistema de licitación de cartera de nuevos afiliados en el sistema de pensiones, con el objetivo de incentivar la competencia entre las AFP y lograr bajar las comisiones.

Este proceso no ha estado exento de críticas, pues incluso la OCDE cuestionó en 2018 el modelo, señalando que las AFP que no ganan la licitación no parecen sentirse presionados a bajar sus comisiones. Otras críticas se han centrado en que solo se escoge a una AFP por la comisión ofertada, sin tener en cuenta otras variables que ponderan modelos extranjeros como el de Nueva Zelandia, como la capacidad de inversión, solidez corporativa, capacidad administrativa, historial, estabilidad, entre otros.

Pero más allá de eso, al hacer un análisis sobre el nivel de comisiones que se registraban previo a la reforma de 2008 y las que existen hoy, es posible observar que el promedio de los cobros ha disminuido, y no solo por las comisiones ofertadas en las licitaciones, sino también porque un par de administradoras han bajado sus cobros desde entonces, aunque no es algo que ocurra todos los años.

Además, el cobro promedio del sistema volverá a bajar cuando en octubre empiece a regir la comisión de 0,58% con que Modelo se adjudicó la licitación la semana pasada, que corresponde a la séptima versión de esta convocatoria desde que se instauró este sistema, y regirá desde octubre de 2021 a septiembre de 2023.

Ciedess hizo un estudio donde señala que “el efecto tanto de los diferentes procesos de licitación de cartera de nuevos afiliados, así como la reducción en la comisión por iniciativa de otras AFP no adjudicatarias, es de un descenso en el costo de la comisión ponderada (en base al número de cotizaciones) desde un 1,49% (previa a la primera licitación de cartera de nuevos afiliados) a un 1,22% (actual), es decir, una reducción del -18,4%”.

Asimismo, señala que “aplicando la nueva comisión ofrecida por AFP Modelo, el promedio ponderado del sistema sería de 1,18%, equivalente a una reducción de -20,8% respecto a la comisión previa al proceso de licitaciones”.

Esto ocurre por las bajas de comisiones de las AFP que se han quedado en el pasado con la licitación, pero también “gracias a la mayor competencia a raíz de que con estos procesos se han generado reducciones en las comisiones de AFP que no son adjudicatarias, como fue el caso de Cuprum (en julio de 2018 bajó de 1,48% a 1,44%), Habitat (en junio de 2012 bajó de 1,36% a 1,27%) y Provida (en mayo de 2017 bajó de 1,54% a 1,45%)”, argumenta Ciedess.

En todo caso, también se han registrado alzas de comisiones, como lo fue el caso de Planvital, “que por razones operacionales en agosto de 2018 subió su comisión de 0,41% a 1,16%”, dice el departamento de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción.

Un poco de historia

El primer llamado a una licitación lo hizo la Superintendencia de Pensiones en noviembre de 2009, y en febrero de 2010 el regulador entregó estos primeros resultados, resultando ganadora AFP Modelo, con lo que logró entrar a la industria con una comisión de 1,14%.

“La adjudicataria superó las ofertas de Planvital, Habitat y Cuprum, con lo cual se concretaron los dos objetivos principales a los que apuntaba este instrumento: incentivar la incorporación de nuevos participantes y reducción de los costos”, señala Ciedess.

Como el periodo licitado dura dos años, la Superintendencia hizo una nueva licitación y en el año 2012, y nuevamente resultó vencedora AFP Modelo, pues ofertó una comisión de 0,77%. De esta manera, superó las ofertas que habían hecho Planvital y AFP Regional.

Dos años más tarde, en la tercera versión de licitación de nuevos afiliados, mostró “una significativa reducción” de la comisión de AFP Planvital, que hasta ese momento la más costosa, advierte Ciedess, ya que se adjudicó el proceso con una comisión de 0,47%, lo que era un 80% más baja que su comisión vigente en ese momento, de 2,36%. En tanto, Modelo proponía una comisión de 0,72% (6,5% menor).

La cuarta licitación también se la adjudicó AFP Planvital, bajando aún más su comisión, hasta el 0,41%. Sobre este cobro, la gerenta general de Modelo, Verónica Guzmán, dijo durante el fin de semana que “en la licitación de 2016 el precio ofertado fue una comisión del 0,41%, la que no era sostenible para nosotros y, a nuestro criterio, para ningún actor de la industria. De hecho, completado el plazo de la licitación, la AFP adjudicataria no mantuvo el precio ofertado”.

De hecho, Planvital en 2018 anunció que subiría su comisión a un 1,16%, lo que significó casi triplicarla.

En tanto, el quinto proceso que realizó la Superintendencia en 2018 no tuvo oferentes, siendo postergado hasta marzo de 2019, cuando la nueva AFP UNO fue la única oferente con una comisión de 0,69%, por lo que se lo adjudicó.