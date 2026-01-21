Quién es el futuro director nacional del Servicio Civil: el abogado Pedro Lea-Plaza

Creado hace 22 años, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el Servicio Civil es el servicio público, descentralizado, que funciona como la gran división de recursos humanos del Estado. Y el mayor head hunter del país: su director nacional preside, además, el Consejo de Alta Dirección Pública, que desde 2004 ha seleccionado más de 5 mil altos cargos estatales. “Socio estratégico en la gestión directiva y de personas en el Estado”, describe sobre su rol la página web de la entidad.

En el nuevo gobierno de José Antonio Kast, el director nacional del Servicio Civil será Pedro Lea-Plaza Edwards (63), confirman fuentes de la futura administración. Lea-Plaza ha participado también en esta etapa en la revisión de antecedentes de futuras autoridades.

Titulado en Derecho en la Universidad Católica en 1996, Lea-Plaza ha dedicado gran parte de su carrera profesional a las materias de seguros y servicios financieros. Su formación académica incluye un diplomado en Seguros Generales y Vida de la Escuela de Seguros de la Universidad de Los Andes, además de un MBA de Loyola University Maryland.

En el ámbito corporativo, se ha desempeñeado como gerente de proyectos en la Asociación de Aseguradores de Chile y en diversos cargos en MetLife de 1998 a 2016. Actualmente, es socio del estudio jurídico Rillón & Lea-Plaza. Además sirvió brevemente en el sector público en la década de los 90 en la Municipalidad de Vitacura.

Larga relación con Kast

La relación entre Lea-Plaza y el presidente electo, José Antonio Kast, data a los años 80. Ambos coincidieron como estudiantes de Derecho en la Universidad Católica, época en la que integraron el Movimiento Gremial UC y participaron activamente en reuniones con el senador Jaime Guzmán. Durante ese periodo, Lea-Plaza llegó a presidir el Movimiento Gremial de la UC en 1987, teniendo a José Antonio Kast como secretario general.

A lo largo de las décadas, el profesional ha mantenido una presencia constante en la política, aunque sin éxito electoral: fue candidato a alcalde por la comuna de Lo Barnechea en 2024 y disputó un escaño como diputado republicano por el distrito 11 —que agrupa a las comunas de Las Condes, La Reina, Peñalolen, Vitacura y Lo Barnochea— en 2025.

Lea-Plaza sucederá en el cargo a Pedro Guerra Loins, psicólogo de la Universidad Católica, quien asumió la dirección nacional en marzo de 2025. Guerra cuenta ejerció como subdirector de gestión y desarrollo de personas entre 2014 y 2023, antes de reemplazar en la dirección nacional a Felipe Melo, quien entonces asumió como jefe del segundo piso del Presidente Gabriel Boric.