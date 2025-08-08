Quién será la abogada que rematará los bienes de Corona

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento designó a la abogada Alejandra Massis Valencia como la liquidadora concursal de Multitiendas Corona.

La fundadora del estudio Massis & Carrasco será la encargada de rematar los bienes de la empresa ligada a la familia Schupper, que no logró sobrevivir a sus deudas y falta de financiamiento, tras 70 años de operaciones.

Los bienes corresponden fundamentalmente a stock de ropa y artículos de oficina como computadores, televisores, entre otros.

El 10 de julio, Corona solicitó su liquidación voluntaria. La banca, que en un inicio respaldó el plan de reorganización, posteriormente comunicó —a través de cartas— que no estaba dispuesta a otorgar el crédito por $22 mil millones que la firma requería para continuar.

La compañía enfrentaba una deuda total de $67 mil millones, siendo sus principales acreedores el Banco Internacional (13,21% del pasivo total, sin considerar obligaciones con empresas relacionadas), Anhui Garments Imp. and Exp. Co. Ltd (6,99%) y Banco de Crédito e Inversiones (BCI), con un 6,80%.

Casi en paralelo, un grupo de trabajadores de Multitiendas Corona comenzó una arremetida judicial para ampliar el patrimonio que sea considerado en el proceso de quiebra de la firma del retail.

Según resaltó Pulso y de acuerdo con un informe de 2024, la sociedad contaba con 51 tiendas en todo el país, con una superficie de venta de 73.759 metros cuadrados, de las cuales 36 estaban arrendadas a terceros y 15 locales se arrendaban a relacionados. Esos relacionados eran los mismos dueños de multitienda Corona S.A., los hermanos Paulina, Malú y Herman Schupper.

Ante este contexto, la demanda que lidera el estudio jurídico Berríos & Palavecino | Pinochet apunta a todas las sociedades y personas vinculadas a esos los locales que se arrendaban a Corona.

Quién es la liquidadora

Alejandra Massis es ingeniera comercial de la Universidad Diego Portales (1994), con un magíster en marketing en la Universidad Complutense de Madrid, España (1995-1996).

La liquidadora tiene 14 años de experiencia laboral en empresas productivas y de servicios en áreas de productos, marketing y clientes, desarrollando, entre otros, planes para conocer a los clientes y programas de marketing relacional.

Según la descripción del estudio, la profesional tiene también 14 años ejerciendo los cargos de síndico de quiebras, liquidadora concursal y veedora.