    “Recuperar la seguridad es lo más importante”: las definiciones de Roberto Angelini ad portas de la segunda vuelta

    A días de que se decida el balotaje del 14 de diciembre, el empresario y presidente de Empresas Copec comparó lo que representan los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara para el empresariado. Asimismo, planteó los temas que se debieran abordar en los primeros 100 días del próximo gobierno.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Andres Perez

    Roberto Angelini es el presidente de Empresas Copec, el mayor grupo industrial de Chile, que además de su red de gasolineras, controla la compañía forestal más grande del país, Arauco; el grupo pesquero Orizon, y la compañía de gas Abastible, entre otros negocios. Por eso, lo que ocurra a nivel de políticas públicas, afecta a la compañía en sus más diversos ámbitos.

    Por lo mismo, la definición de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre y el eventual cambio de signo político que esta puede conllevar, si gana la Presidencia el candidato republicano José Antonio Kast, es un elemento que el empresario sigue con interés.

    Angelini, sin embargo, no es un asiduo a conceder entrevistas, menos aún relacionadas con política, y normalmente habla una vez en el año, cuando Copec tiene su junta de accionistas en abril.

    Sin embargo, en el Encuentro Nacional de la Industria, en la tarde-noche del miércoles, se mostró jovial y abierto a conversar del escenario electoral y de lo que viene, incluso comparando lo que pasaría en el país en un eventual gobierno de Kast y en uno liderado por la abanderada oficialista, Jeannette Jara.

    Primeramente, sostuvo que, tras oír sus definiciones, Kast sería un impulsor del crecimiento económico y de la inversión.

    “Si uno escucha los discursos que ha hecho José Antonio Kast en toda su campaña, habló que este iba a ser un gobierno de emergencia para recuperar el camino perdido. Entonces, si uno le cree a todo eso, creo que sí, creo que debería mejorar la economía. Y si mejora la economía, mejora el país, mejoramos todos”, comentó.

    “Así que ahí soy optimista. Nosotros los empresarios, en general, tenemos que ser optimistas, porque si uno no es optimista, sobre todo cuando tiene un cierto tamaño, en el caso nuestro tenemos más de 100.000 personas, no puedo transmitir pesimismo, tengo que transmitir optimismo. Y creo que es cierto, que vamos por buen camino”, advirtió.

    ¿Qué políticas debieran adoptarse en los primeros 100 días del nuevo gobierno?

    -Bueno, no soy el indicado para decir qué hay que hacer primero o qué hay que hacer después. Pero creo que hay una serie de temas que tocar. En primer lugar, obviamente, recuperar la seguridad es lo más importante.

    ¿En lo que les afecta más a ustedes, los permisos, también?

    -Todo lo que son los permisos, nos toca directo a nosotros. No me gusta usar la palabra permisología, pero ya inventaron la palabra y está. Pero todo lo que son permisos, cuesta mucho. Nosotros tenemos ejemplos de inversiones que hemos hecho en otros países, que no tienen nada que ver en los tiempos que demora un permiso para ser otorgado. Entonces, creo que eso es lo primero que tienen que hacer, para partir con todos los proyectos que hay en cartera, que creo que son muchos, de distintas índoles. Después, hay cosas en que no estamos nosotros, pero entiendo el tema de la salud, entiendo que hay un tema.

    ¿Y en lo tributario?

    -Tributario, ambiental, todo eso.

    “No sé si hay que reducir impuestos”

    En lo tributario, ¿hay que reducir impuestos?

    -No sé si hay que reducir impuestos, pero es un tema que hay que estudiar, o sea, hay varios temas acá que están todos relacionados entre sí. Pero hay que tomarlo con optimismo, nosotros lo estamos tomando con optimismo.

    Y en el caso de José Antonio Kast, ¿quién cree usted que podría ser su ministro de Hacienda?

    -Primero que todo, yo no le puedo decir quién va a ser el ministro, sino tendría que ser yo Kast, que no lo soy. Pero creo que las personas que están alrededor de él, en la parte económica, todas están capacitadas para hacerlo.

    ¿Se refiere a los asesores que llegaron desde el equipo de Matthei o a los que ya estaban en su comando?

    -Todos. Los que llegaron del comando de Matthei, los que ya tenían, todos. Ahí hay un buen ramillete de personas, cualquiera de esas puede ser, creo yo.

    El problema de Jara

    Y en el caso, que se ve más difícil hoy, de que ganara la candidata Jeannette Jara, ¿cómo lo tomaría el empresariado?

    -No sé. La candidata Jara tiene un problema, aunque ella está tratando de zafarse de ese problema, pero creo que es un problema ser del Partido Comunista. Ella es miembro del Partido Comunista, lo que no tiene nada de malo, pero eso genera una cierta distancia de muchos electores.

    ¿Del empresariado en particular?

    -Y del empresariado en general. Ese es un tema que le perjudica.

