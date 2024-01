¿Presión para la derecha?: Presidente de la CPC no está de acuerdo en que se rechace la idea de legislar en pensiones

Este lunes continúa la tramitación de la reforma previsional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Previo a que se vote la iniciativa en la sala de la cámara baja, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, aseguró que no le parece la posibilidad de que se rechace la idea de legislar en el hemiciclo. Esto luego que la oposición dijera que votará en contra.

“Uno no puede pensar en que no se vote la idea de legislar. Es un mecanismo que incluso mucha gente no entiende. Si se presenta un proyecto a la cámara es distinta la situación al Senado. Si a la cámara se presenta un proyecto que no se quiera debatir, a mí no me parece. Lo que pasa es que el debate es un poco al revés, porque ya va a haber pasado por dos comisiones para que vaya a sala y se vote la idea de legislar, es algo que se entiende poco. Yo creo que esto hay que discutirlo profundamente en la instancia, que es el congreso nacional, y que claramente ahí se lleguen a los mejores acuerdos, apoyados por los técnicos. No dejemos a los técnicos de lado, creo que es tremendamente relevante que ellos asistan a los parlamentarios, para que se tomen buenas decisiones”, dijo el líder gremial en radio Cooperativa.

Y agregó que “tenemos que ver que esa clase media tenga hoy y en el futuro buenas pensiones. Tenemos que hablar de otros temas también, que es como se va componiendo esto hacia el futuro y cómo se financia. Son recursos de los propios trabajadores y puede tener una afectación muy importante en el mercado de capitales”.

Por otro lado, dijo que es posible financiar una subida de la Pensión Garantizada Universal (PGU) con medidas que combatan la evasión y la elusión, pero rechazó apoyar la propuesta del diputado Diego Schalper (Renovación Nacional), que instó a aumentar el monto del beneficio a $250.000.

“Si se combate la evasión, por supuesto. Los números que hemos visto, toda esta plata de la cual estamos hablando, sí alcanza para llegar a esa PGU. Para nosotros también es importante” sostuvo

No obstante, detalló que “pensamos que esto hay que anclarlo a la línea de la pobreza, porque hablar de $250.000, mañana puede venir otra autoridad, otro candidato, y puede hablar de $300.000 o $400.000. Aquí lo importante es que se quede anclado en función de un mecanismo para que realmente vaya subiendo en la manera que el indicador de pobreza va también en este caso va sumando también”.

Y agregó que “cuando lo anclamos a un guarismo me hace mucho más sentido que hablar de $250.000 pesos en particular o $300.000 o el número que sea, porque eso, para mi gusto, es medio populista. Tenemos que ser realistas. Después tendremos que ver cómo eso se va mejorando. Me complica que demos números y cifras que el día de mañana no sean sustentables”.