    Renovación de viviendas: Aquí tu Remodelación alista apertura de tiendas en malls y proyecta ventas por $125 mil millones

    La empresa de remodelaciones apunta a abrir sus primeras tiendas dentro de las próximas semanas en Mall Plaza Los Dominicos, Mall Plaza Egaña y Mall Plaza Trébol, en Concepción.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    José Francisco Hurtado y Felipe Hojman.

    El holding español Aquí Renovation Group inició su expansión en Chile con un modelo de franquicias que apunta a estandarizar un rubro caracterizado por la alta informalidad y una baja trazabilidad operativa.

    La compañía ofrece el servicio de remodelación de viviendas y otros espacios. Ellos disponen de los materiales y la mano de obra. Por lo mismo, los clientes podrán visitar las tiendas en centros comerciales que tendrán showrooms de cocinas y baños, por ejemplo.

    La marca nació en 2019 en España y hoy opera en nueve países con más de 300 franquicias. La matriz cuenta con accionistas industriales como Iberdrola, Grupo Roca y el conglomerado colombiano Corona, junto a fondos de venture capital.

    En Chile, el negocio es controlado por un máster franquiciado local, liderado por los empresarios Felipe Hojman y José Francisco Hurtado (Grupo Umbrales), que adquirieron la representación chilena y para Perú por los próximos 20 años, y que usarán el nombre Aquí tu Remodelación. “Esperamos abrir 100 tiendas en centros comerciales en un plazo de cinco años”, dice Hojman, y agrega que sus aspiraciones son ambiciosas, pues “esperamos contar con ventas anuales proyectadas por $125.000 millones y generar hasta 1.500 empleos directos”.

    El proyecto está en la fase final de implementación, iniciada en marzo de 2024, y abrirá sus tres primeras tiendas dentro de las próximas semanas en Mall Plaza Los Dominicos, Mall Plaza Egaña y Mall Plaza Trébol, en Concepción. A la fecha, la empresa ya acumula entre ocho y doce franquicias comprometidas. Las siguientes aperturas se concentrarán en Chicureo, Temuco, Los Ángeles, Rancagua y lugares costeros como Viña del Mar y Concón.

    La apuesta surge en un sector donde predominan servicios informales y proveedores sin certificación técnica ni garantías contractuales. Hojman afirma que el mercado de remodelación residencial “carece de financiamiento, posventa, cumplimiento presupuestario y garantías de construcción”, factores que, según plantea, impulsan la demanda por modelos más estructurados.

    Software

    Según las cifras que manejan los empresarios controladores de la franquicia, Chile cuenta con 2,1 millones de viviendas dentro del segmento objetivo, que corresponde a los grupos socioeconómicos ABC1 y C2. Considerando que -de acuerdo a lo que señalan- una cocina se remodela cada 15 años y un baño cada 10 años, la empresa estima que alrededor de 300 mil viviendas realizan remodelaciones anualmente.

    Sobre esa base, su plan es capturar entre el 1,6% y 1,8% de ese universo, equivalente a unos 5.000 contratos al año.

    Cada tienda operaría como showroom, no como ferretería, con superficies promedio de 60 m², exhibiciones de cocinas y baños, y equipos comerciales.

    Según Hojman, una tienda debería gestionar cerca de seis contratos mensuales, con un ticket promedio estimado en $25 millones por proyecto, principalmente asociado a cocinas y baños.

    Aunque el modelo incorpora un software propio con herramientas de inteligencia artificial, blockchain, LiDAR y realidad virtual para digitalizar presupuestos, selección de materiales y ejecución de obras, la firma optó por presencia física en malls. Esto responde, dicen, al desplazamiento del retail hacia servicios y al rol del comercio presencial en decisiones de gasto de alto valor.

    El formato permite proyectar diseños, cerrar contratos y acceder a servicios complementarios como financiamiento, garantías y posventa. De acuerdo a la firma, una tienda puede superar ventas mensuales de $150 millones en superficies reducidas, lo que buscaría posicionarla como operador relevante dentro de los malls del país.

