Ricardo Raineri, exministro de Energía y apagón: “Con una configuración distinta de la operación se habría evitado esto en el sistema”

El economista y consultor Ricardo Raineri fue el primer ministro de Energía en el primer gobierno de Sebastián Piñera. En conversación con Pulso, analiza desde Washington DC el incidente que dejó, de manera inédita, a todo el sistema eléctrico sin suministro eléctrico. Un evento que solo se compara a las interrupciones que afectaron al país luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, hace ya 15 años, y que a Raineri le tocó vivir como la autoridad del sector energético local.

Esa experiencia le permite hoy tener una visión concreta de lo ocurrido. “Desde que se anunció esta línea de interconexión SIC-SING se sabía que iba a ser una línea con un riesgo elevado de generar un colapso del sistema”, plantea sobre el origen del blackout. Pero también resulta clave que se esclarezca por qué los sistemas de comunicación que opera Transelec no estaban disponibles.

¿Qué análisis hace de esta falla?

-Hay que entender que la línea Cardones-Polpaico es una línea de transmisión importante del Sistema Eléctrico Nacional, que permite la interconexión del Sistema Eléctrico del Norte Grande con el Sistema Interconectado Central. Esa línea existe porque había un boom de inversión en la zona norte del país en estas nuevas tecnologías, pero rápidamente se copa su capacidad. Y ahí nos encontramos con una situación que no es única en Chile, sino que también se ha repetido mucho en otros países, y es que el desarrollo de las energías renovables avanza mucho más rápido que lo que es el desarrollo de las líneas de transmisión. Eso lleva a que en los polos donde hay mucha generación renovable, las líneas que van hacia los centros de consumo en general se vean copadas en su capacidad y eso genera una pérdida de energía que se termina botando.

¿Hay una vulnerabilidad del sistema, con puntos críticos como el que falló, que podrían hipotéticamente volver a generar incidentes como el del martes?

-Yo diría que sí y no. Esta línea, que es importante, al momento de ocurrida la falla del día martes estaba transportando 1.800 MW, de acuerdo a lo que se ha informado, cerca del 16% del consumo en ese momento. Una pérdida de esa magnitud puede llevar a un colapso del sistema eléctrico, y realmente generar un apagón total, un blackout, si es que el sistema no cuenta con planes de contingencia robustos que permitan hacer operar el sistema en islas…

Se reveló que había atraso con los planes de contingencia. ¿Hay más responsabilidades de la empresa o del Coordinador?

-Los sistemas eléctricos realmente son sistemas complejos que requieren muchas inversiones. Algunas de estas inversiones toman mucho tiempo en desarrollarse, pero hay que operarlos con los elementos que se tienen hoy día sobre la mesa. Sobre esa base, el operador del sistema eléctrico se debe planificar y programar con lo que se tiene. Y eso significa hacer despachos seguros, que no pongan en riesgo la seguridad del sistema. Los informes que se han escuchado sobre la operación de la línea Cardones-Polpaico hablan de una capacidad máxima de transmisión del orden de 1.600 MW para eventualmente superar una contingencia extrema, pero aquí el sistema estaba operando con 1.800 MW. Para operar el sistema así debes contar con generación de respaldo, y otros mecanismos que aporten energía al sistema y también con sistemas automáticos para botar cargas, que te permitan equilibrar el sistema. Aparentemente, aquí el diseño de la forma de operar la red no era lo suficientemente robusta para hacer frente a una pérdida de 1.800 MW.

El retraso en los planes de defensa contra estas contingencias extremas, ¿pudieron haber evitado esto?

-Una operación distinta lo podría haber evitado. Creo que con una configuración distinta de la operación, que seguramente va a ser más cara, se habría evitado esto en el sistema.

Raineri sostiene que las responsabilidades del apagón del martes las determinará la investigación en curso.

¿Hay mayores responsabilidades por parte del Coordinador, entonces?

-Las responsabilidades las tiene que determinar la investigación que se realice, pero ciertamente que hay varias preguntas que están en el aire y que van a ser, me imagino, bien respondidas durante la investigación. Esas preguntas tienen relación con el por qué se estaba transportando 1.800 MW. También aquí hay una pregunta respecto de qué pasó con el sistema Scada, que es el sistema que permite la operación remota, en tiempo real, del sistema eléctrico, que recoge información y tiene medidores y sensores en las principales instalaciones del sistema eléctrico, y permite dar instrucciones, algunas que se ejecutan en forma automática y otras de manera manual. Pero es lo que permite operar el sistema eléctrico con seguridad. Hay que saber qué realmente pasó con el sistema Scada, del que está a cargo de Transelec. Ahí puedo comentar, por ejemplo, que para el terremoto del 2010 era un secreto a voces -que me tocó personalmente corroborarlo in situ- que el coordinador eléctrico del SIC lo que manejaba como sistema de operación del sistema eléctrico era un espejo del sistema de operación de las empresas eléctricas. No tenía un sistema Scada propio, sino que lo que tenía era un espejo. Eso hizo que durante el terremoto y los apagones que siguieron después, dada la fragilidad con la que quedó el sistema eléctrico que quedó con una cantidad de destrucción en su infraestructura importante, el Coordinador no tenía información y, es más, tenía sus pantallas en negro. Por eso, otra duda es: ¿con qué información contaba el Coordinador? ¿Desde cuándo el Coordinador estaba ciego respecto al sistema o respecto a ciertas zonas del sistema? ¿Hubo señales previas que evidentemente no se vieron? Lo que ocurrió con el sistema Scada es una parte realmente muy importante.

Ahora, desde que se anunció esta línea de interconexión SIC-SING se sabía que iba a ser una línea con un riesgo elevado de generar un colapso del sistema, si es que no se diseñaban apropiadamente los planes de contingencia extremas para evitar un blackout total. (...) Contar con Kimal-Lo Aguirre es fundamental. Si hoy hubiésemos tenido Kimal-Lo Aguirre habríamos tenido un elemento adicional que quizás nos podría haber evitado el colapso del sistema, porque la línea no habría estado operando totalmente al límite de su capacidad.

La alta penetración de energías renovables, ¿puede estar relacionada con el tiempo que demoró reponer finalmente el servicio?

-Efectivamente, la operación de un sistema eléctrico con alta penetración de energías renovables con máquinas no sincrónicas, tiene desafíos distintos respecto de la coordinación y la operación del sistema. No tienes esas máquinas que de alguna manera actúan como amortiguador frente a variaciones en la demanda y en la generación. Entonces, hay un desafío ahí, requiere invertir mucho más en elementos que te permitan mantener esa seguridad. Hoy, dado el gran vertimiento en generación renovable en la zona norte, hay una presión muy alta por tratar de transportar la mayor cantidad de energía posible. Y eso eventualmente puede llevar a que las líneas se lleven al límite de sus capacidades, con el riesgo de un colapso del sistema, si esa operación no está planificada adecuadamente con otras máquinas de respuesta rápida y para botar carga.

¿Hay que repensar la retirada acelerada de algunas centrales que aportan fortaleza e inercia en el sistema?

-Sí, el retiro anticipado de centrales eventualmente puede haber influido en la falta de capacidad de respuesta, pero una planificación adecuada no debería eventualmente haber llevado a la operación de ciertos elementos del sistema al límite. (...) Aquí hay un tema de una operación eficiente del sistema a menor costo, de tratar de inyectar la mayor cantidad de energías renovables no convencionales para minimizar el vertimiento, pero eso no debe ir contra la operación segura del sistema, que cuente con planes robustos para evitar un blackout.

Línea de transmisión Cardones-Polpaico, zona donde ocurrió la desconexión eléctrica del martes pasado.

¿Cuáles son las lecciones que deberían extraerse a partir de lo ocurrido el martes?

-Hemos avanzado muchísimo en la institucionalidad regulatoria, en contar con un sistema eléctrico que cuente con mayores elementos para una operación segura, pero siempre se puede hacer más. Es importante la operación independiente del Coordinador Eléctrico, que vele con una operación eficiente, y tratando de aprovechar al máximo los elementos disponibles, generadoras renovables, etc., pero no puede ser a costa de la seguridad del sistema. Si vas a transportar 1.800 MW por la línea Cardones-Polpaico debes tener un programa para contingencia probado, que va a responder de alguna manera a una caída del sistema. La situación de este apagón nos genera preguntas: primero hay que tratar de saber cuál es la respuesta a esas preguntas, y entonces hay algún indicio de que aquí habría espacios importantes para hacer perfeccionamientos, mejoría a los criterios de operación y coordinación.

Entonces, ¿no tiene que ver con mayor infraestructura de transmisión?

-No, la mayor infraestructura de transmisión la necesitamos. Claramente hoy hay una presión, estamos botando energía y eso eventualmente nos lleva a usar otras máquinas que ahora tienen mayores costos de operación, pero esa energía que botamos hoy no la podemos aprovechar porque en los lugares que se produce no hay consumos para ella, y no tenemos cómo transportarla hacia la zona donde están los principales centros de consumo. En ese sentido una mayor infraestructura de transmisión permitiría aprovechar esa energía que se está perdiendo y tendría como efecto colateral permitir, con los niveles de generación renovables en el norte, tener mayores niveles de redundancia en lo que son los sistemas de transmisión.