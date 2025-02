Roberta Valenca: “No sabemos lo que va a pasar con Trump, pero no vemos que haya una amenaza de Estados Unidos contra nosotros”

En medio de un agitado comienzo del nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y la incertidumbre acerca de cuál será el camino que tomará el republicano en materia económica y política en su relación con sus socios comerciales, los expertos aún difieren sobre los efectos que tendrá en Chile la nueva versión del líder norteamericano. La presidenta de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, Roberta Valenca, intenta aterrizar los distintos escenarios que pueden marcar la relación entre Chile y Estados Unidos con la llegada del nuevo gobierno.

“No sabemos lo que va a pasar con Trump, pero no vemos que haya una amenaza de Estados Unidos contra nosotros. Hasta ahora no hemos visto ningún tipo de tensión en la relación entre Chile y Estados Unidos”, afirma la también exvicepresidenta Alcohol Category for Brazil and South Cone de The Coca-Cola Company.

La ejecutiva brasileña asegura que cuidar las relaciones entre ambos países es un trabajo permanente y que se debiera intensificar en los próximos meses. “Como Cámara tenemos enormes desafíos para este año, entre los que se encuentran el fortalecimiento de nuestro TLC con Estados Unidos, la correcta implementación del recientemente aprobado Acuerdo de No Doble Tributación, abordar los desafíos en materia de permisología y seguir promoviendo con fuerza el comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos, lo cual haremos a través de diversas instancias tales como las misiones a Estados Unidos que tenemos programadas para este año y la organización del Business Future of the Americas (BFA) en junio de este año, la conferencia de comercio e inversión más relevante del año en Latinoamérica y el Caribe”, afirma.

Valenca destaca como una gran señal que este año se haya elegido a Chile como sede del BFA 2025, el que es organizado por AmCham Chile en colaboración con la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina y el Caribe y la U.S. Chamber of Commerce, y que se llevará a cabo el próximo 5 de junio en Santiago.

Las primeras semanas de Donald Trump en el poder han sido vertiginosas, llenas de medidas y conflictos con sus socios comerciales. ¿Era lo que esperaba?

-No me sorprende. Donald Trump tiene prisa de crecer, tiene prisa de dejar su legado, es muy intenso. Es un gran comunicador y él entiende muy bien cómo usar esa fuerza que tiene para hacer comunicaciones importantes. No he visto jamás ni un líder que esté firmando decretos desde el día uno, y eso demuestra que no tiene tiempo que perder.

Bajo este escenario de mayor tensión, ¿qué se puede esperar en las relaciones comerciales que tenga Estados Unidos con un país como Chile?

-Tenemos una relación muy estable con Estados Unidos y de largo plazo. Hace 200 años que tenemos una relación bilateral. Somos el único país de Latinoamérica que tenemos un Tratado de Libre Comercio (TLC) y un acuerdo de no doble tributación y que ha beneficiado tanto a Estados Unidos como a Chile. En los últimos años, Estados Unidos aumentó en un 50% las exportaciones hacia Chile, y Chile también se ha beneficiado mucho de ese acuerdo. El año pasado Estados Unidos fue el destino número uno de exportación, de inversión de capital chileno.

Existe una intención de que eso siga. Hemos hablado con muchas autoridades, tanto en Estados Unidos como en Chile, con empresarios de la Cámara de Comercio americana y empresarios chilenos, y hay una intención de tener una agenda de Estado. Que no sea una agenda separada, en que los gobiernos estén por un lado y los empresarios por otro; que sea una agenda de Estado. Chile es un buen aliado de Estados Unidos en la costa Pacífico.

¿Usted cree que con Trump en el poder las relaciones entre Chile y Estados Unidos van a ser mejores? ¿Peores? ¿Conflictivas?

-Chile nunca ha tenido una relación mala con Estados Unidos. Siempre ha sido una relación muy estable y en los últimos años esa relación se fortaleció muchísimo. Las relaciones diplomáticas sólidas han ayudado mucho a tener esa buena relación. Además, grandes grupos económicos chilenos que han invertido en Estados Unidos, como Arauco y BCI, entre otros, también ayudan a tener una relación muy fuerte y muy estable.

¿Es decir, se mantendrá de ahora en adelante esa relación “estable” de la que habla?

-Tiene que ser estable. No sabemos lo que va a pasar con Trump, pero no vemos que haya una amenaza de Estados Unidos contra nosotros. Hasta ahora no hemos visto ningún tipo de tensión en la relación entre Chile y Estados Unidos. Por lo contrario, se están armando varias instancias de colaboración con Estados Unidos. Estamos armando ahora una misión empresarial a Estados Unidos para acercarnos a la administración Trump junto con la Cámara de Comercio americana, que es la más grande del mundo, entre otras instancias. Queremos marcar mucha presencia de Chile en Estados Unidos en los próximos 6 y 7 meses. Queremos estar muy presentes porque todo comunica.

Sin embargo, el propio Donald Trump dijo en algún momento que podría imponer aranceles a productos como el cobre, que es nuestra principal exportación. ¿Cómo ve esa amenaza?

-Lo primero es llamar a la cautela. Dijo ‘podría’; no hay una decisión. En su programa de gobierno dijo que iba a poner aranceles en algunos sectores críticos y el cobre no estaba ahí. Él entiende que el incremento del cobre también va a subir el precio de algunos productos básicos a los americanos. Trump no quiere que suba la inflación. Además, el cobre también puede tener un impacto inmediato en toda la parte de energía pública y eso va a afectar directamente a los americanos. Hay que esperar, está en desarrollo eso.

¿Ve una administración Trump más moderada de lo que se espera?

-No sé si será moderado… pero no va a querer generar una política exterior con aranceles que impacten en un aumento de inflación inmediato. Habrá una cautela económica sobre cuáles serán los impactos de los aranceles. China ya tiene aranceles del 20% y eso se mantuvo en la administración anterior. Entonces, no es un tema de Trump, es un tema de Estados Unidos.

¿Qué tanto nos protege o blinda el TLC bilateral para eventuales mayores aranceles o represalias al mundo de la administración Trump?

-Los tratados de libre comercio tienen que ser cuidados; nada está hecho para siempre. En eso estamos trabajando también. Hemos tenido reuniones con la Subrei (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales), con la embajada de Chile en Estados Unidos, con autoridades… Estamos fortaleciendo el tratado bilateral, para que esté impecable y esté 100% en cumplimiento. También estamos trabajando en la implementación del acuerdo de no doble tributación con Impuestos Internos, para no dejar ningún tipo de riesgo al azar.

EE.UU. ha perdido liderazgo en materia de inversiones en Chile y China a ha arremetido con fuerza. ¿EE.UU. puede recuperar el estatus de ser el principal socio comercial y estratégico de Chile?

-Uno de nuestros mayores objetivos es la defensa del libre comercio. En eso creemos. Para que Chile de verdad tenga una agenda de crecimiento sostenible y sólida necesitamos inversión. Sin la inversión extranjera, Chile no va a pasar del (crecimiento de) 2%. Necesitamos crear condiciones para que el inversionista americano venga para acá. Esas condiciones pasan por el tema de la ‘permisología’. Una de las agendas en que estamos trabajando con la administración actual en Chile es este tema. Sabemos también que para incentivar la inversión necesitamos tener las reglas del juego claras y estables. Chile también tiene que hacer su parte, de ser un país más competitivo.

Aseguradoras y las AFP

¿Qué le parece que tres aseguradoras de EE.UU., dueñas de AFP chilenas, hayan enviado una carta al Presidente de la República advirtiendo que la reforma de pensiones constituye una “expropiación” a controladores de las AFP?

-Lo primero es decir que estamos felices que se haya llegado a un acuerdo para el bienestar de los chilenos; no fue fácil. Sin embargo, necesitamos inversión extranjera. La inversión americana es muy importante para una agenda de crecimiento sostenible. A partir del momento en que una empresa hace una inversión de largo plazo en un país y las reglas del juego cambian, se genera una tensión. Ahí es donde el Tratado de Libre Comercio regula esa relación. El TLC que Chile tiene con Estados Unidos posibilita que un inversionista lleve el caso al Ciadi, donde se juzga si hay una expropiación o no. Entiendo que eso se está analizando, pero todavía no hay una evaluación formal ni un consenso sobre la decisión.

“A medida que la Administración del presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses”, asegura la carta de los dueños de las AFP. ¿Cómo interpreta estas palabras? ¿Una amenaza?

-No. No tenemos una política de estar amenazando a nadie. No voy a hablar por las aseguradoras de las AFP, pero no entiendo que haya una amenaza, pero sí una alerta en decir que hay un TLC que tenemos que cuidarlo porque es muy valioso. Es una alerta para que se revise bien y que no vayamos a caer en un incumplimiento del tratado.