Rodrigo Allimant, gerente general de Pesquera Isla del Rey y centolla contaminada con Covid-19: “Más que la suspensión, el daño podría ser a nuestra imagen”

Como un balde de agua fría. Así dice el gerente general de Pesquera Isla del Rey, Rodrigo Allimant, que recibió la noticia de que China había encontrado rastros de Covid-19 en uno de sus empaques de centolla, y que por eso suspendería sus envíos durante una semana.

Dice que su impacto económico no es menor, aunque más le preocupa el daño que pueda sufrir la imagen de la compañía y el efecto en el mercado en general.

¿Qué creen que pudo haber pasado?

-Es muy difícil poder determinarlo. Hemos trabajado desde el sábado cuando nos enteramos del caso. Los protocolos que se implementaron por la pandemia son muy rigurosos, y en línea con lo dicho por la FAO, OMS y las autoridades.

Durante la producción y almacenamiento no existió caso reportado de Covid-19 entre los trabajadores. Esto ha sido fiscalizado por las autoridades, y por ello no encontramos explicación del momento de la contaminación de la caja.

¿Cuánto les puede costar esta suspensión?

-Ya existe un costo importante con respecto a ese embarque y aún debemos ver qué pasa con la suspensión. Se nos dijo que será por una semana y luego se levantará. Si es así, más que la suspensión en sí, el daño podría ser a nuestra imagen y al mercado en general.

¿Podría replicarse lo que pasó con los salmones?

-El nivel de impacto y plazos no lo sabemos con certeza, lo que sí sabemos es que cuando hay casos de trazas de Covid-19 en productos de otros orígenes, la demanda para los congelados cae. Esto, a pesar de ser en el exterior del empaque y no en el producto.

¿Ven potenciales riesgos en otros productos?

-Esta planta no procesa otra especie que no sea centolla, por lo que no sería el caso. Pero de suceder con otra planta, podría dañarse de mayor forma al mercado.