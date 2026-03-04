SUSCRÍBETE
    Sacyr, ISA Vías y Grupo Costanera presentaron ofertas por concesión Río Bueno-Puerto Montt

    El trazado del proyecto abarca las comunas de San Pablo, Osorno, Río Negro y Purranque, en la provincia de Osorno; y Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, en la provincia de Llanquihue.

    Por 
    Patricia San Juan
    Sacyr, ISA Vías y Grupo Costanera presentaron ofertas por concesión Río Bueno-Puerto Montt.

    Este miércoles se realizó la recepción de ofertas técnicas y económicas para el proyecto de concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt, que considera una inversión aproximada de US$821 millones (UF 20.740.000).

    Las empresas que acudieron al llamado a licitación y presentaron sus ofertas fueron Sacyr Concesiones Chile SpA, ISA Vías y Grupo Costanera SpA.

    El proyecto, que beneficiará a 530 mil personas, contempla el mejoramiento integral de aproximadamente 129 kilómetros de la Ruta 5 Sur, en la región de Los Lagos.

    El trazado del proyecto abarca las comunas de San Pablo, Osorno, Río Negro y Purranque, en la provincia de Osorno; y Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, en la provincia de Llanquihue.

    El proceso de licitación continuará con la apertura de las ofertas económicas el miércoles 1 de abril, en la comuna de Puerto Montt, lo que permitiría adjudicar la iniciativa durante el primer semestre de 2026, mientras que en el año 2031 se comenzarían a ejecutar las obras, dijo el Ministerio de Obras Públicas en un comunicado.

    El director general (s) de Concesiones, Claudio Soto, destacó que “como Ministerio de Obras Públicas, a través de la alianza público-privada, seguimos fortaleciendo la conectividad productiva y social, impulsando infraestructura vial con altos estándares de seguridad y servicio. Este proyecto en la Ruta 5 Sur reafirma nuestro compromiso con el desarrollo regional y la descentralización, mejorando la calidad de vida de las personas y apoyando el crecimiento de los territorios”.

    Terceras pistas

    Con la nueva concesión, aproximadamente 79 kilómetros de la actual Ruta 5 se ampliarán a terceras pistas en ambas calzadas, entre el inicio de la concesión al norte del Río Pilmaiquén y el sur de la comuna de Osorno, en un tramo de 33 kilómetros; y desde el norte de la comuna de Frutillar hasta el sur del enlace Cardonal, en la comuna de Puerto Montt, en un tramo de 46 kilómetros.

    Además, el proyecto considera nuevos enlaces y atraviesos vehiculares; el reemplazo de puentes; la transición hacia el sistema de cobro de peajes bajo modalidad Multi Lane Free Flow; la rehabilitación del pavimento; nuevas pasarelas, paraderos y circuitos peatonales; el mejoramiento del sistema de iluminación y de drenaje de la ruta; una actualización y mejora completa de la seguridad vial; la construcción y mejoramiento de 147 kilómetros de calles de servicio, y 33 kilómetros de ciclovías, entre otras obras.

