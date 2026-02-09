Salto en Obras Públicas y Gobierno Central impulsa dinamismo de las compras públicas en 2025

En medio de la transformación estructural del sistema de compras públicas como resultado de la reforma orientada hacia la competencia y al aumento de los estándares de probidad y transparencia, el mercado público fue impulsado por los crecimientos de los sectores de Obras Públicas y Gobierno Central y Universidades Estatales durante el año 2025.

Las transacciones a través de la plataforma de ChileCompra alcanzaron un monto total de US$ 21.953 millones, cifra que representa un crecimiento real del 20,7% respecto al 2024.

El mayor dinamismo del año fue para las obras públicas, el que exhibió un crecimiento de 70,4% en compras públicas, alcanzando los US$ 3.280 millones transados en Mercado Público y consolidando la inversión en infraestructura como un pilar reactivador.

“Este dinamismo se explica por una fuerte concentración en proyectos de infraestructura de gran escala, donde la modalidad de licitación pública fue el procedimiento principal. Las principales órdenes de compra en este sector corresponden a Obra Murta-El Belga de la ruta 7 de la zona austral en la Región de Aysén por un monto de US$ 76 millones, seguido por la obra de mejoramiento de la Ruta 21-CH en el tramo entre Cebollar hasta el paso fronterizo de Ollagüe en la Región de Antofagasta por un monto de US$ 60 millones. También se incluye el mejoramiento de la ruta 15CH Alto Usmagama en la comuna de Huara en la región de Tarapacá por un monto de US$ 50 millones”, detallan desde ChileCompra.

Otro sector con alto crecimiento en 2025 fue el de Gobierno Central y Universidades Estatales, el que alcanzó un monto transado de US$ 5.990 millones, equivalente al 27,3% del total nacional y exhibiendo una expansión real de 50,6%. Las principales órdenes de compra en este sector corresponden a Junaeb con las becas de alimentación de la educación superior.

El siempre dinámico sector Salud se confirmó como el principal comprador del Estado, concentrando el 31,7% del monto total nacional (US$ 6.955 millones), con un alza real del 9,9% en su gestión de abastecimiento clínico y farmacéutico. “Destaca la orden de compra para la construcción del nuevo Hospital Sótero del Río por un monto de US$ 106 millones, seguido por los servicios de rehabilitación para personas discapacitadas de Fonasa por un monto de US$ 62 millones y de vacunas de Cenabast por un monto de US$ 54 millones”, destaca ChileCompra.

Ministerio de Obras Públicas

A su vez, las municipalidades representaron el 20,1% del monto total transado, con US$ 4.406 millones y una leve disminución real de 5,5% con órdenes de compra de alto monto para recolección de residuos sólidos en Viña del Mar y Concepción.

Desplome del trato directo

Según ChileCompra, uno de los hitos clave de 2025 con la implementación de la reforma a la Ley 19.886, fue el fortalecimiento de los mecanismos competitivos y la disminución de procedimientos discrecionales. Mercado público cerró el 2025 con 1.165 entidades públicas transando, las que emitieron el número total de 1.868.361 órdenes de compra emitidas durante 2025 (8% menos que el 2024), lo que refleja un cambio en la estructura del gasto del Estado hacia operaciones de mayor magnitud, asociadas principalmente a contratos de mayor escala y compras consolidadas.

Mientras la licitación pública se consolidó como la vía preferente de las entidades del Estado, concentrando el 76,6% del mercado con US$ 16.825 millones transados y un crecimiento real del 30%, el trato directo sufrió una caída real del 22,1% en montos sumando US$ 2.813 millones transados equivalentes al 12,8% del total nacional.

Cabe recordar que, desde diciembre de 2024, la nueva normativa restringió el trato directo a situaciones excepcionales y estrictamente fundamentadas, como la existencia de un proveedor único, urgencias o licitaciones previas desiertas. Para fortalecer el control, se implementó una regla de publicidad anticipada de cinco días para contrataciones mayores a 1.000 UTM (bajo causales de proveedor único o seguridad), permitiendo que otros proveedores cuestionen la excepcionalidad del proceso antes de que se concrete, garantizando así una mayor competitividad y transparencia en el sistema.

A su vez, el mecanismo de “Compra Ágil” registró un crecimiento del 81,5% real, impulsado por el nuevo umbral de 100 UTM de la modernización de la ley de compras públicas, facilitando la participación masiva de Empresas de Menor Tamaño en procesos rápidos y transparentes. Durante 2025, este procedimiento registró US$ 1.166 millones transados, equivalente al 5,3% del monto total, pero concentró el 42,1% de las órdenes de compra, con 787.211 procesos.

“Con la modernización de la ley, el Estado transita hacia un modelo de agregación de demanda que prioriza licitaciones de gran escala y procesos simplificados para empresas de menor tamaño, como la ‘Compra Ágil’. Este comportamiento de las entidades fortalece el control preventivo y la competencia abierta, desplazando el uso del trato directo como mecanismo de contratación”, concluye ChileCompra.