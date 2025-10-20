SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Salud mental en crisis: el rol urgente de las empresas en la prevención del suicidio

El 72% de las enfermedades profesionales en Chile están asociadas a salud mental, y uno de cada cinco lugares de trabajo presenta riesgos psicosociales graves. Expertos y actores clave advierten: no basta con yoga o pausas activas; se necesitan cambios estructurales.

Bárbara PezoaPor 
Bárbara Pezoa
AsiaVision

En Chile, el suicidio es una realidad que ya no se puede seguir ignorando. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. En Latinoamérica, Chile ocupa el sexto lugar en tasa de suicidios, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022).

La cifra local es elocuente: mientras en 2024 se registraron 1.207 homicidios consumados, el suicidio los superó ampliamente con una tasa de 10,3 por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio de Salud.

Hombres adultos, nuevo perfil

Un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez, que analizó el fenómeno del suicidio entre 1920 y 2020, reveló que los hombres mayores de 40 años concentran hoy el 53% de los suicidios. En particular, los hombres sobre los 50 años representan el 29% del total. Mientras que a comienzos del siglo XX los suicidios representaban apenas el 0,2% de las muertes, hoy equivalen al 2% del total nacional.

“Chile tiene cinco suicidios por cada tres homicidios y, sin embargo, el foco público y mediático sigue siendo muy desigual”, advierte Manuel Llorca-Jaña, uno de los autores de este estudio.

La brecha de género también se ha profundizado: hace un siglo la proporción era de 2,5 hombres por cada mujer que se quitaba la vida; hoy es de 5 a 1.

Aunque los suicidios tienen múltiples causas, los datos sugieren una conexión directa con el mundo del trabajo. El Informe de Enfermedades Profesionales 2024 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) revela que el 72% de las enfermedades laborales están hoy vinculadas a la salud mental, muy por sobre las musculoesqueléticas (16%).

En los hombres, la proporción de enfermedades mentales aumentó del 39% en 2019 al 50% en 2024; en las mujeres, el alza fue del 72% al 81% en el mismo período. Los sectores más afectados son salud (41,6%), administración pública (38,2%) y educación (26,4%), todos con una alta presencia femenina. Desde la Mutual de Seguridad explican que estos sectores comparten características como alta demanda emocional, fuerte carga laboral y esta alta proporción de mujeres en sus equipos, lo que los convierte en grupos especialmente vulnerables.

La radiografía de la salud mental laboral en Chile —recogida por el informe CEAL-SM/SUSESO 2024— es alarmante: uno de cada cinco lugares de trabajo está en situación de riesgo psicosocial no óptimo. Las dimensiones más críticas son vulnerabilidad (88,3%), carga de trabajo (86,6%) y exigencias emocionales (78,5%).

Organizaciones protectoras

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha manifestado su preocupación por el deterioro de la salud mental en los entornos laborales. “La salud mental es un derecho laboral fundamental y debe gestionarse al mismo nivel que los riesgos físicos o químicos”, señala el organismo.

Según la OIT, las empresas deben aplicar herramientas como el Cuestionario de Evaluación de Ambientes Laborales (CEAL-SM), y lo más importante, intervenir la organización del trabajo: carga, horarios, liderazgo y conciliación con la vida personal. “De poco sirve implementar acciones como yoga o meditación si las causas estructurales del estrés siguen intactas”, aseguran desde el organismo.

Desde el Servicio de Salud Metropolitano Norte, el trabajador social Jorge Encina plantea un enfoque claro: “Las organizaciones laborales deben constituirse como un factor protector”. En su experiencia, la implementación del programa “Saludablemente” ha generado una baja en las crisis agudas gracias a intervenciones oportunas, redes de apoyo y espacios de confianza.

Encina destaca el impacto de la entrada en vigencia de la Ley Karin (N° 21.643), que establece protocolos para prevenir y sancionar el acoso laboral y sexual. “Desde su implementación, las derivaciones en salud mental han crecido más de un 70%”, afirma

Además, subraya la importancia de las jefaturas: “Tienen el deber de ser canales de apoyo. No se trata de invadir la privacidad, sino de construir vínculos de confianza que permitan pedir ayuda a tiempo”.

En la misma línea, Roberto Larraechea, director de Gestión de Ambientes Laborales CircularHR- Fundación Chile, asegura que es clave “ir haciendo chequeos uno a uno con la gente para saber cómo sienten esa carga a nivel personal, porque el estrés va a depender de cuán en control se sientan”.

Al igual que Encina, advierte que el jefe debiese identificar cambios de comportamiento en sus equipos de trabajo, construyendo vínculos de confianza y apoyo. “Cualquier supervisor o jefe a cargo de un equipo debiera tener la sensibilidad mínima para detectar cuando alguien se vuelve callado, serio o se enoja con facilidad, o peor aún si empieza a cometer una serie de pequeños errores. Esas son señales para acercarse y conversar cómo está sintiéndose con sus responsabilidades".

Ahora bien, Larraechea no atribuye esta responsabilidad únicamente a los jefes, sino que “todos los compañeros de trabajo debieran tener este chip cultural instalado”.

Prevención con mirada sistémica

Según Héctor Jaramillo, gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Mutual de Seguridad, el 75% de los centros de trabajo presenta riesgo psicosocial medio o alto.

Para abordar esta realidad, la mutualidad ha implementado el “Modelo de Bienestar Mental Laboral”, que incluye capacitación, formación de monitores de salud mental, herramientas de evaluación y asesorías para rediseñar la organización del trabajo.

“Las señales de alerta aparecen mucho antes del colapso: cambios en el comportamiento y el estado de ánimo, disminución de la productividad, problemas de concentración, síntomas físicos como fatiga persistente o insomnio, aumento del ausentismo laboral, aislamiento social y, en algunos casos, incremento en el consumo de alcohol y otras sustancias. Por eso es fundamental actuar temprano y preparar a los líderes para identificar estos cambios”, explica Jaramillo.

En relación a los factores que hoy contribuyen al deterioro de la salud mental en los entornos laborales, desde la Mutual destacan la sobrecarga laboral, culturas organizacionales hostiles o altamente estresantes, escaso apoyo social dentro de la empresa, liderazgo disfuncional, conflictos interpersonales y situaciones de violencia. Estos elementos no solo afectan el bienestar emocional de los trabajadores, explica Jaramillo, sino que también impactan negativamente en la productividad y el clima organizacional. Por ello, es fundamental intervenir en el diseño del trabajo y promover culturas basadas en el respeto, la colaboración y espacios libres de violencia.

Además, promueven la figura de “Gatekeepers”, colaboradores entrenados para detectar señales de riesgo suicida y activar redes de apoyo.

Género y salud mental

El vínculo entre género y salud mental laboral es evidente. El 67,9% de las mujeres presentan un estado de salud mental no óptimo, frente al 56,2% de los hombres. Las mujeres también registran mayores niveles de acoso y violencia laboral, según los informes de la SUSESO. “La salud mental es también una expresión de las desigualdades estructurales del mundo del trabajo”, dice Jaramillo. Por eso, cualquier estrategia de prevención debe incorporar perspectiva de género.

Aún así, según las cifras, en Chile mueren más hombre que mujeres por suicidio. La razón, infiere Jorge Encina, se debe desafortunadamente, a cuestiones más sociales que biológicas. “Los hombres primero utilizan menos los servicios de salud, hay una creencia de que la masculinidad debe ser resolutiva y fuerte, es decir, tener pena o ansiedad ‘no es cosa de hombres’, por tanto, los hombres nos aislamos más y contamos con menos redes de apoyo al momento de necesitar contención social”. Por otra parte, agrega, generalmente los hombres – y esto es muy lamentable– utilizan medios más letales para suicidarse que las mujeres, por lo que hay mayor efectividad.

Más sobre:PulsoPulso LaboralSalud MentalPrevención

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Metro normaliza servicio tras suspensión de una hora por corte de luz en la RM que afectó a más de 350 mil clientes

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Prefectura Aérea de Carabineros traslada órgano vital en vuelo humanitario hacia Viña del Mar

Tras roces con presidentes de la Cámara y el Senado, director de Biblioteca del Congreso presenta renuncia

Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

El Coordinador Eléctrico apunta a fallas en la transmisión tras el corte masivo de luz en la Región Metropolitana

Lo más leído

1.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

2.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

5.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Metro normaliza servicio tras suspensión de una hora por corte de luz en la RM que afectó a más de 350 mil clientes
Chile

Metro normaliza servicio tras suspensión de una hora por corte de luz en la RM que afectó a más de 350 mil clientes

Prefectura Aérea de Carabineros traslada órgano vital en vuelo humanitario hacia Viña del Mar

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Salud mental en crisis: el rol urgente de las empresas en la prevención del suicidio
Negocios

Salud mental en crisis: el rol urgente de las empresas en la prevención del suicidio

El Coordinador Eléctrico apunta a fallas en la transmisión tras el corte masivo de luz en la Región Metropolitana

Gremios salmoneros recurren a Contraloría por norma sobre consultas ciudadanas

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires
El Deportivo

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires

Con una sorpresa en el mediocampo: la formación que alista Gustavo Álvarez en la U para el duelo ante Lanús

Dónde y a qué hora ver a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película
Cultura y entretención

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

Tras el fenómeno del Tiny Desk: la nueva película de 31 Minutos ya tiene fecha de estreno

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza
Mundo

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

“No les da un cheque en blanco”: Cómo el voto del “evismo” fue clave en el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca