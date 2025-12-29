SEA aprueba US$870 millones de inversión con dos proyectos de almacenamiento y uno hídrico

oEnergy y Aguas Andinas cierran el año con un permiso ambiental en mano cada una. Este lunes dos Coevas (Comisión de Evaluación Ambiental) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dieron su venia a proyectos que impulsaban las compañías. Sumados, alcanzan US$870 millones.

Los montos más abultados son de la energética de origen chileno. Luego de un año, la Coeva de Atacama aprobó dos proyectos de oEnergy, ambos de almacenamiento tipo bess en la comuna de Copiapó, Región de Atacama, que suman US$790 millones.

Se trata de los proyectos “Línea de Transmisión y Central Bess Lena” (US$526 millones) y “Línea de transmisión y Central BESS Mila” (US$263 millones). Los dos fueron tramitados como Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Lena, ingresado a evaluación ambiental el 24 de diciembre de 2024, estará compuesto por 101 unidades de almacenamiento energético y alcanzará una potencia nominal de 300 MW, con una capacidad de reserva de 1.596 MWh. La firma espera iniciar la construcción de su proyecto el segundo semestre de 2026, y operarlo la segunda mitad de 2027.

Mila, en tanto, contempla el despliegue de 51 unidades de almacenaje, una potencia nominal de 150 MW y una capacidad de almacenamiento de 798 MWh. oEnergy proyecta, para las etapas de construcción y operación, los mismos plazos que con el proyecto Lena. Este proyecto fue ingresado por la firma el 26 de diciembre de 2024.

Proyecto en río Maipo

Aguas Andinas obtuvo la aprobación a su proyecto luego de dos años de tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La iniciativa cuenta con una inversión de US$80 millones y contempla la construcción y operación de una nueva captación de agua cruda del río Maipo, localizada a unos 6 km aguas arriba de Toma Independiente, que es controlada por la misma empresa.

El proyecto -que se desplegará en las comunas de San José de Maipo y Pirque, en la Región Metropolitana- tiene como objetivo tener una capacidad adecuada de respuesta frente a eventos de alta turbiedad en el río Maipo.

Esos episodios -que son provocados por deslizamientos de material causado por fuertes lluvias en zonas altas de la cordillera en la zona central del país- dice la firma, “ponen en riesgo el suministro de agua potable de la ciudad de Santiago”.

El proyecto permitirá a la compañía tener 48 horas de autonomía en casos de turbiedad extrema.

Aguas Andinas estima iniciar la construcción de su proyecto en enero de 2026 y comenzar su operación en agosto de 2030. Para la fase de construcción proyecta una mano de obra de 452 personas, mientras que para la operación 6.