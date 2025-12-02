SEA recomienda aprobar proyecto Volta de amoniaco verde por US$2.500 millones en Mejillones

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta recomendó aprobar el proyecto Volta liderado por la compañía Mejillones Ammonia Energy (MAE) -fundada por el empresario norteamericano James Calaway-, y cuya inversión alcanza los US$2.500 millones.

Mediante un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la firma, el organismo declaró que el proyecto, ubicado en la comuna de Mejillones en la Región de Antofagasta, cumple con la normativa ambiental vigente y que el titular ha entregado medidas de mitigación y compensación apropiadas.

“Con este pronunciamiento del SEA damos un paso importante en el proceso de evaluación ambiental. Esperamos cumplir con éxito las próximas etapas para convertir a Volta en el primer proyecto de amoníaco verde a escala industrial en Chile y en un referente para el desarrollo de la industria nacional, apoyando el proceso de descarbonización en el país y aportando de manera concreta a la comunidad de Mejillones”, declaró MAE tras la resolución del organismo ambiental.

El proyecto Volta contempla la construcción y operación de una planta industrial de producción de amoniaco, el que será originado desde hidrógeno verde y cuya capacidad de producción nominal de amoniaco alcanzará 620 mil toneladas al año.

Además, el proyecto se abastecerá energéticamente por una planta solar fotovoltaica de 600 MW que se conectará con la planta por medio de una línea de transmisión eléctrica de 9,5 km. Aunque también se contempla otra línea de transmisión eléctrica que conectará la planta con la subestación Los Changos, que pertenece al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Particularmente, la planta se ubicará a 3 km de la costa y a 8 km del centro de Mejillones, en tanto la planta fotovoltaica estará a 8 km al sur de la ciudad. Así, el amoníaco que resultará de la operación se transportará por medio de un ducto a uno de los terminales del sector portuario de Mejillones. Según la firma, la iniciativa reutilizará las aguas residuales de Mejillones para producir amoníaco verde.

El ICE favorable indica que la etapa de construcción se concretará en dos fases: la primera durará 26 meses y la segunda 27 meses. Mientras que la fase de operación durará 50 años. Para la fase de construcción, el proyecto contempla una mano de obra máxima de 1.788 trabajadores, y 121 para la fase de operación. Justamente, Volta se efectuará en dos fases, contemplando una producción de 310 toneladas al año de amoniaco para cada etapa.

Si el proyecto obtiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), sería el primer proyecto a escala industrial de amoniaco verde en Chile en conseguir su aprobación ambiental.