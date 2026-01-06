SUSCRÍBETE POR $1100
    SEA revierte su decisión inicial y aprueba proyecto de Cerro Negro ubicado en la Región de Valparaíso

    El proyecto de Cerro Negro, que fue rechazado en 2022 y retraído en 2024, obtuvo luz verde por parte de la Coeva de Valparaíso. Ahora, la iniciativa de US$ 22 millones podrá operar por 14 años más.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Imagen referencial.

    Después de protestas y cuestionamiento a la decisión inicial del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el proyecto de la Compañía Minera Cerro Negro (Cmcn) para continuar su operación, recibió luz verde. Este martes la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso aprobó el proyecto “Plan de Desarrollo de Largo Plazo” ubicado en la comuna de Cabildo, cuya inversión alcanza los US$ 22 millones.

    La firma, que ingresó el proyecto en octubre de 2018, había recibido primeramente el rechazo a la iniciativa por parte del organismo ambiental en julio de 2022. Posteriormente, Cmcm ingresó un recurso de reclamación frente a la decisión, el que fue aceptado a finales de 2024 por el Comité de Ministros, retrayendo el proyecto.

    “Llevamos más de 70 años en la zona, con fuerte arraigo local y esos esfuerzos han dado su fruto. Hoy día tenemos una aprobación que nos permite un horizonte de 14 años y que además es una de las pocas medianas mineras que hoy día contaría con Estudio de Impacto Ambiental”, afirmó el presidente ejecutivo de Cerro Negro, Marcelo Bruit.

    El proyecto considera diferentes modificaciones en sus instalaciones existentes, además de la incorporación de nuevas obras. Con ello, la empresa podrá mantener sus procesos de explotación de minerales de cobre mediante su operación a cielo abierto.

    La minera -que pertenecía al grupo Luksic hasta 1996, cuando los trabajadores se hicieron de la compañía- hizo cambios fundamentales al proyecto que permitieron su aprobación.

    Bruit explica que “mejoramos todo lo que es la batería de monitoreo, que en el fondo confirmaron lo que ya habíamos señalado en los distintos procedimientos, y en base a eso asumir algunos compromisos voluntarios que se precisaron. Con eso el SEA recomendó aprobar. En el caso particular de la Conaf, que no estaba de acuerdo con un lugar específico dentro de las zonas que nosotros habíamos propuesto, se plantean otras alternativas, y de esa manera se solucionó”.

    El titular del proyecto estima para la fase de construcción una mano de obra de 230 personas, mientras que para la operación 80. La faena cuenta con unos 500 trabajadores entre directos e indirectos, y tienen, explica Bruit, “mucha relación con la pequeña minería. Varias de nuestras pertenencias mineras que no están en la faena principal son arrendadas a terceros. Compramos también mineral, y 90% de los trabajadores nuestros son locales, son de la zona”.

