SEC aplica multa de $ 208 millones a Gasco por explosión y posterior incendio en su planta en Maipú

El organismo dijo en un comunicado que la investigación permitió establecer que se incumplieron varias exigencias de seguridad.

Por 
Pulso de La Tercera
Multan a Gasco por incendio de planta. EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó con 3.000 Unidades Tributarias Mensuales (unos $208 millones) a Gasco, por su responsabilidad en la explosión y posterior incendio ocurrido al interior de su planta de envasado de cilindros de gas licuado, ubicada en la comuna de Maipú, en un hecho ocurrido durante el año 2023.

El organismo dijo en un comunicado que la investigación permitió establecer que se incumplieron varias exigencias de seguridad, tales como la presencia de un Supervisor y un mínimo de tres operarios, constatándose que, al momento del incidente, solo estaban dos trabajadores en el sector de llenado de los cilindros de 45 Kg, a lo que se sumaron una serie de otras deficiencias detectadas.

Multan a Gasco por incendio de planta. EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

“Estas infracciones detectadas debilitaron los estándares de seguridad de la Planta, permitiendo la ocurrencia de la explosión y el posterior incendio, hecho que dejó un saldo de dos personas lesionadas, las que, afortunadamente, pudieron sobrevivir”, dijo la SEC en el documento.

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, afirmó que se realizan constantes y periódicas fiscalizaciones a las plantas de envasado de este tipo y a otras instalaciones de gas que tienen las empresas del rubro a lo largo del país, para verificar que se esté cumpliendo con las exigencias normativas que regulan esta industria.

