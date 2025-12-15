SUSCRÍBETE POR $1100
    Secretario del Tesoro de EE.UU. celebra victoria de Kast: “Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo”

    Scott Bessent dijo que con la llegada de José Antonio Kast a la presidencia chilena se puede "revitalizar la relación" entre ambas naciones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, celebró la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de la elección presidencial chilena del domingo pasado. Bessent es una de las autoridades más importantes del gobierno del presidente norteamericano Donald Trump, al ser el encargado de las finanzas de la superpotencia, y tiene un rol clave en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Desde su cuenta oficial de X, Bessent comentó: “Al igual que Argentina bajo la presidencia de Javier Milei, Chile ha rechazado rotundamente los fracasos del comunismo, eligiendo en cambio un futuro más brillante de paz, orden, crecimiento y esperanza".

    Además, Bessent apuntó que con la llegada de Kast a La Moneda se pueden fortalecer las relaciones entre Chile y Estados Unidos, una relación marcada, en el último tiempo, por la imposición de aranceles a los productos chilenos, a excepción de los cátodos del cobre, y las críticas del Presidente Gabriel Boric a su par de Estados Unidos, Donald Trump.

    José Antonio Kast y Javier Milei

    “Bajo la dirección de Donald Trump, esperamos revitalizar la relación entre nuestras naciones”, cerró.

    En la región, Bessent tomó un protagonismo por llevar adelante el plan de ayuda económica a Argentina, con la línea swap de US$ 20.000 millones que tiene Estados Unidos con el país vecino.

    En el pasado, Bessent esperaba con la elección del domingo, donde se impuso el presidente electo Kast, sumar a Chile como un aliado.

    “Tenemos una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados. Acabamos de ver unas elecciones en Bolivia, probablemente lo veremos en las elecciones en Colombia, las hemos visto en Ecuador y las veremos en Chile”, sostuvo en su momento.

