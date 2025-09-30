Senado aprueba en general proyecto que fortalece a la Superintendencia de Medio Ambiente

El Senado aprobó en general el proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, que busca fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). El Ministerio de Medio Ambiente destacó en un comunicado que la iniciativa, que reforma la Ley Orgánica de la SMA, tiene como objetivo robustecer el marco institucional de la entidad, fortaleciendo la fiscalización e incentivando el cumplimiento ambiental.

Esto, añadió, “además de avanzar en un modelo que permita dar respuestas más eficientes, fijar reglas claras y agilizar la toma de decisiones”.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que “avanzar en esta reforma es clave para consolidar nuestra institucionalidad ambiental. Con las modificaciones hacemos más eficiente la SMA, fortaleciendo su función fiscalizadora, pero también promovemos el cumplimiento ambiental, lo que nos permite cuidar y proteger de mejor manera nuestro patrimonio natural y resguardar la calidad de vida de las personas”.

Por su parte, la superintendenta de Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, indicó que “el proyecto que moderniza la Superintendencia es una necesidad para el funcionamiento del servicio que nos permitirá corregir y fortalecer varios aspectos que están contenidos en nuestra ley actual, a fin de apuntar a una mayor eficiencia y eficacia en las investigaciones de la SMA, además de contar con mejores herramientas para la fiscalización ambiental y respuesta sancionatoria”.

Entre otras materias, el proyecto propone una mejora en la gestión de las denuncias, estableciendo plazos más acotados para informar sobre la admisibilidad y la entrega de resultados.