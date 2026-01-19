Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

El senador de la UDI, Javier Macaya, abordó esta mañana los incendios que han afectado a la zona centro sur del país, tragedia que podría incidir en algunas discusiones parlamentarias como la Ley de reajuste al sector público.

El parlamentario por la Región de O´Higgins dijo que esperaba conversar sobre esta materia en la Comisión de Hacienda con el ministro de la cartera, Nicolás Grau.

“ Espero que hoy, a las 10 de la mañana del Congreso, tengamos un capítulo especial e incorporemos al texto de la ley de reajuste del sector público algo que nos permita ir en ayuda más eficiente, flexible, rápido, desburocratizada de lo que significa la tragedia que está viviendo la región del Biobío”, adelantó.

En conversación con T13 Radio, Macaya estimó que las obras de reconstrucción serían de US$ 1.600 millones, cifra similar al costo fiscal que supone el reajuste.

Qué dijo Macaya sobre incendios y reajuste sector público. En la imagen, el ministro Nicolás Grau.

“Yo dificulto que la cifra de reconstrucción de más de 4.000 viviendas ande por debajo de esa cifra. Es bastante parecido, es más o menos lo que fue en su momento el cálculo de la reconstrucción de Viña y Valparaíso, el fondo que se armó”, afirmó.

En su análisis, Macaya dijo que “no se vería muy bien” que la preocupación este tan centrada en el reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos si es que no tienen financiada la reconstrucción.

“En un país que, hay que decirlo, lo dicen todos los reportes, estamos gastando más plata que la que tenemos. Tenemos un déficit fiscal, la situación fiscal de este Gobierno le va a dejar al próximo Gobierno un hoyo bien complejo de solucionar y eso hay que tenerlo presente en esta discusión también”, reflexionó el parlamentario.

“Se entendería mal por el país completo que nosotros estemos pensando en solamente los sueldos de los funcionarios públicos cuando lo que se va a gastar ahí es un monto muy parecido a lo que eventualmente cuesta la reconstrucción”, agregó.

Macaya en ese sentido afirmó que superar la tragedia de los incendios supone “una prueba muy dura” para el gobierno de José Antonio Kast cuando asuma.

Qué dijo Macaya sobre incendios y reajuste sector público

El parlamentario advirtió que si el gobierno actual está más preocupado de subir el sueldo, los bonos y reasignaciones a los funcionarios públicos no descarta votar en contra del proyecto de reajuste.

“Veamos qué se nos pone arriba de la mesa, cómo se plantea, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, en el Senado, la oposición tiene mayoría, por lo tanto, una conversación que vamos a tener a partir de hoy en la mañana”, afirmó.

El senador UDI reveló también que conversó ayer con Jorge Qurioz, quien debiera asumir la carera de Hacienda desde el 11 de marzo, y dijo que el economista estaba mirando la tragedia con el estado de la situación fiscal que deberá asumir el próximo gobierno.