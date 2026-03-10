SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Servicio Geológico de EEUU: Chile mantiene el liderazgo mundial como productor de cobre pese a baja en 2025

    El reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos del cobre muestra una caída de 4% en la producción de cobre de Chile durante 2025. Pero la baja no está ni cerca de quitarle el primer lugar mundial como productor del metal rojo. En tanto, el Congo y Perú continúan ocupando el segundo y tercer lugar global. El primero, eso sí, incrementó su producción en 7%.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

    La menor producción de cobre que alcanzó Chile durante 2025 no impidió que mantuviera el liderazgo mundial. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) publicó su balance de cobre actualizado al 2026 donde muestra una tabla con las producciones de cada país del mundo.

    Chile conservó durante el año el primer puesto a nivel mundial del metal rojo, totalizando 5,3 millones de toneladas de cobre fino en el año. El reporte que hace el USGS muestra un decrecimiento de 4% en la elaboración del metal.

    Adicionalmente, la información del organismo calcula las reservas de cobre que tienen los países. Las reservas de Chile muestran una caída de 10 millones de toneladas métricas de cobre, variando desde 190 millones de toneladas durante 2024 a 180 millones en el año que acaba de pasar.

    De todas formas, las reservas de cobre de Chile son muy superiores a la de los demás países. La segunda nación que más alberga reservas de cobre es Australia con 100 millones de toneladas. Chile supera en 80 millones de toneladas de metal rojo al mencionado país.

    El segundo lugar a nivel mundial, según el reporte del USGS, lo ocupa la República Democrática del Congo (RDC), nación que produjo 3,2 millones de toneladas de cobre fino, desde las 2,9 millones de 2024. El ejercicio de este país presenta un crecimiento productivo de 7%. Comparado con Chile, el país del continente africano elaboró 1,1 millones toneladas menos, representando así el 60% de lo que se produce a nivel local. Las reservas del Congo se mantienen estables en 80 millones de toneladas del metal rojo.

    El puesto tres en el mundo como productor de cobre lo tiene Perú. El país vecino reportó una producción estable, disminuyendo levemente en 40 mil toneladas. Perú elaboró durante el año anterior 2,7 millones de toneladas de cobre, reportando una estrecha caída de 1%. En tanto, las reservas de este país cayeron 15%, pasando de 100 millones a 85 millones de toneladas de cobre durante 2025.

    Otros comportamientos: China, Rusia e Indonesia

    Las reservas mundiales de cobre no presentaron variación entre 2025 y 2024, manteniéndose en 980 millones de toneladas de metal rojo. El mismo caso se dio para la producción mundial de cobre, que se sostuvo durante los años comparados y alcanzó las 23 millones de toneladas.

    El cuarto productor mundial de cobre es China, que elaboró 1,8 millones de toneladas de cobre durante 2025, lo que representa un decrecimiento de 2% frente al ejercicio previo. La potencia alcanza reservas por 41 millones de toneladas, conservando los niveles que tenía en 2024.

    Un país que destaca en el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos es Rusia. La potencia mundial creció en su elaboración de cobre 27%. Si el 2024 produjo 1,02 millones de toneladas de cobre, el 2025 despachó un total de 1,3 millones toneladas del metal. El incremento es de 280 mil toneladas. Por otro lado, las reservas de este país son un poco menores que las de Perú, y llegan a las 80 millones de toneladas.

    Indonesia, que fue afectada por un grave accidente durante el 2025 en Grasberg, mina operada por Freeport-McMoRan, reportó una caída de producción de 30%. El país del sudeste asiático pasó de producir 1,01 millones de toneladas durante el 2024 a 710 mil toneladas de cobre en el 2025. Fueron exactas 300 mil toneladas menos de cobre. Por lo demás, las reservas de metal de Indonesia se mantuvieron en 21 millones de toneladas, ubicándose por debajo de la cantidad reportada en los países mencionados.

    Más sobre:CobreMineríaLiderazgo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Comisión de Vivienda del Senado rechaza recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales para 2026

    Es oficial: Lula da Silva da pie atrás y decide no asistir al cambio de mando de Kast

    Lucho Plátano es declarado culpable por asesinato de funcionario de la PDI y otros delitos: fiscalía pide más de 100 años de cárcel

    Oficialismo y DC justifican acuerdo que permitirá a Jiles ejercer la presidencia de la Cámara y aclaran que no se trata de un pacto político

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    Lo más leído

    1.
    Falabella cambiará la dieta de su presidente: parte en casi $ 60 millones al mes

    Falabella cambiará la dieta de su presidente: parte en casi $ 60 millones al mes

    2.
    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    3.
    Mercado de las cajas de cartón: familia Matte Izquierdo compra la unidad en Chile de International Paper

    Mercado de las cajas de cartón: familia Matte Izquierdo compra la unidad en Chile de International Paper

    4.
    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Comisión de Vivienda del Senado rechaza recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales para 2026

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia
    Negocios

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX
    Cultura y entretención

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Fallece el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

    Con Toy Story 5, Coco 2, proyectos cancelados y controversias: viaje por el presente y futuro de Pixar

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región
    Mundo

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo