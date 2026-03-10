Servicio Geológico de EEUU: Chile mantiene el liderazgo mundial como productor de cobre pese a baja en 2025

La menor producción de cobre que alcanzó Chile durante 2025 no impidió que mantuviera el liderazgo mundial. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) publicó su balance de cobre actualizado al 2026 donde muestra una tabla con las producciones de cada país del mundo.

Chile conservó durante el año el primer puesto a nivel mundial del metal rojo, totalizando 5,3 millones de toneladas de cobre fino en el año. El reporte que hace el USGS muestra un decrecimiento de 4% en la elaboración del metal.

Adicionalmente, la información del organismo calcula las reservas de cobre que tienen los países. Las reservas de Chile muestran una caída de 10 millones de toneladas métricas de cobre, variando desde 190 millones de toneladas durante 2024 a 180 millones en el año que acaba de pasar.

De todas formas, las reservas de cobre de Chile son muy superiores a la de los demás países. La segunda nación que más alberga reservas de cobre es Australia con 100 millones de toneladas. Chile supera en 80 millones de toneladas de metal rojo al mencionado país.

El segundo lugar a nivel mundial, según el reporte del USGS, lo ocupa la República Democrática del Congo (RDC), nación que produjo 3,2 millones de toneladas de cobre fino, desde las 2,9 millones de 2024. El ejercicio de este país presenta un crecimiento productivo de 7%. Comparado con Chile, el país del continente africano elaboró 1,1 millones toneladas menos, representando así el 60% de lo que se produce a nivel local. Las reservas del Congo se mantienen estables en 80 millones de toneladas del metal rojo.

El puesto tres en el mundo como productor de cobre lo tiene Perú. El país vecino reportó una producción estable, disminuyendo levemente en 40 mil toneladas. Perú elaboró durante el año anterior 2,7 millones de toneladas de cobre, reportando una estrecha caída de 1%. En tanto, las reservas de este país cayeron 15%, pasando de 100 millones a 85 millones de toneladas de cobre durante 2025.

Otros comportamientos: China, Rusia e Indonesia

Las reservas mundiales de cobre no presentaron variación entre 2025 y 2024, manteniéndose en 980 millones de toneladas de metal rojo. El mismo caso se dio para la producción mundial de cobre, que se sostuvo durante los años comparados y alcanzó las 23 millones de toneladas.

El cuarto productor mundial de cobre es China, que elaboró 1,8 millones de toneladas de cobre durante 2025, lo que representa un decrecimiento de 2% frente al ejercicio previo. La potencia alcanza reservas por 41 millones de toneladas, conservando los niveles que tenía en 2024.

Un país que destaca en el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos es Rusia. La potencia mundial creció en su elaboración de cobre 27%. Si el 2024 produjo 1,02 millones de toneladas de cobre, el 2025 despachó un total de 1,3 millones toneladas del metal. El incremento es de 280 mil toneladas. Por otro lado, las reservas de este país son un poco menores que las de Perú, y llegan a las 80 millones de toneladas.

Indonesia, que fue afectada por un grave accidente durante el 2025 en Grasberg, mina operada por Freeport-McMoRan, reportó una caída de producción de 30%. El país del sudeste asiático pasó de producir 1,01 millones de toneladas durante el 2024 a 710 mil toneladas de cobre en el 2025. Fueron exactas 300 mil toneladas menos de cobre. Por lo demás, las reservas de metal de Indonesia se mantuvieron en 21 millones de toneladas, ubicándose por debajo de la cantidad reportada en los países mencionados.