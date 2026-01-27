Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay generaron la mayor recaudación por nuevo IVA a compras internacionales.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer el balance del primer periodo de aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compras internacionales por hasta US$500.

Así el organismo detalló que más de US$41 millones, equivalentes a más de $37.110 millones, fueron los impuestos recaudados a partir de las declaraciones presentadas por las plataformas extranjeras y las plataformas nacionales con ventas internacionales, inscritas ante el SII para la aplicación del IVA a la compra remota de bienes por hasta US$500 desde el extranjero, lo que incluye la venta de bienes desde el exterior comprados a través de plataformas nacionales, en su primer periodo de declaración y pago trimestral de este impuesto.

El organismo precisó que la gran mayoría de las plataformas internacionales registradas hasta ahora ante el SII, se inscribieron para declarar y pagar el IVA a la venta de este tipo de bienes cada 3 meses, cuyo primer plazo venció el martes 20 de enero.

Esta medida entró en vigencia el 25 de octubre de 2025, por lo que este primer proceso de declaración incluye lo recaudado los últimos cinco días de octubre, noviembre y diciembre.

Mayores aportes

En esta ocasión, el SII recibió 23 declaraciones del denominado “IVA a bienes” y las 5 plataformas que más aportaron a la recaudación fueron Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay.

“Estos resultados son concordantes con las estimaciones iniciales del SII, que ya había identificado a parte de estas plataformas como las que explicaban las principales transacciones que se realizaban desde el país para comprar bienes por hasta US$500, desde el extranjero, a través de comercios sin domicilio ni residencia en Chile, de acuerdo con la información proveniente de instituciones financieras proveedoras de tarjetas de pago”, señaló el organismo.

La aplicación del IVA a la venta de bienes ubicados en el extranjero, realizadas de forma remota, por hasta US$500 corresponde a una modificación legal establecida en la Ley N°21.713 sobre Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.

Hasta antes de la entrada en vigencia de esta norma, los bienes de hasta US$41 eran importados sin pagar IVA ni aranceles asociados a la importación. De este modo, enfatizó el SII, “millones de pequeños paquetes llegaban a Chile, adquiridos en algunas de estas plataformas digitales haciendo uso de la exención, y pudiendo incentivar el comercio informal y la evasión de IVA y de Renta”.

Para la directora (S) del SII, Carolina Saravia, “estos resultados son fruto del trabajo desarrollado en conjunto con las distintas plataformas internacionales que representan la mayor cantidad de transacciones de bienes por hasta US$500 las que están cumpliendo voluntaria y responsablemente con esta medida. Esto es especialmente relevante si consideramos que la promoción del cumplimiento tributario voluntario es fundamental para que, como Servicio, podamos enfocar nuestros esfuerzos de fiscalización en quienes deliberadamente buscan no cumplir sus obligaciones tributarias”.

Agregó que la aplicación de esta medida permite contribuir al combate contra la evasión que pueda estar asociada al comercio informal, además de avanzar en igualar la cancha para aquellos contribuyentes nacionales que cumplen adecuadamente sus obligaciones tributarias.

Siguientes pasos

Ahora el SII revisará que las declaraciones y pago del impuesto sean consistentes con la información de las ventas y de los envíos. Esto, en base a la información que recibe de los bancos, sobre las transacciones de bienes realizadas a través de tarjetas de crédito, débito, u otros sistemas de pago similares.

También incorpora como fuente de información los datos que entrega Aduana respecto de los envíos que señalan venir con el IVA cobrado desde el origen por la plataforma extranjera.