SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay generaron la mayor recaudación por nuevo IVA a compras internacionales

    El SII informó que más de US$41 millones fueron los impuestos recaudados a partir de las declaraciones presentadas por las plataformas con ventas internacionales para la aplicación del IVA a la compra remota de bienes por hasta US$500 desde el extranjero.

    Por 
    Patricia San Juan
    Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay generaron la mayor recaudación por nuevo IVA a compras internacionales.

    El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer el balance del primer periodo de aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compras internacionales por hasta US$500.

    Así el organismo detalló que más de US$41 millones, equivalentes a más de $37.110 millones, fueron los impuestos recaudados a partir de las declaraciones presentadas por las plataformas extranjeras y las plataformas nacionales con ventas internacionales, inscritas ante el SII para la aplicación del IVA a la compra remota de bienes por hasta US$500 desde el extranjero, lo que incluye la venta de bienes desde el exterior comprados a través de plataformas nacionales, en su primer periodo de declaración y pago trimestral de este impuesto.

    El organismo precisó que la gran mayoría de las plataformas internacionales registradas hasta ahora ante el SII, se inscribieron para declarar y pagar el IVA a la venta de este tipo de bienes cada 3 meses, cuyo primer plazo venció el martes 20 de enero.

    Esta medida entró en vigencia el 25 de octubre de 2025, por lo que este primer proceso de declaración incluye lo recaudado los últimos cinco días de octubre, noviembre y diciembre.

    Mayores aportes

    En esta ocasión, el SII recibió 23 declaraciones del denominado “IVA a bienes” y las 5 plataformas que más aportaron a la recaudación fueron Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay.

    “Estos resultados son concordantes con las estimaciones iniciales del SII, que ya había identificado a parte de estas plataformas como las que explicaban las principales transacciones que se realizaban desde el país para comprar bienes por hasta US$500, desde el extranjero, a través de comercios sin domicilio ni residencia en Chile, de acuerdo con la información proveniente de instituciones financieras proveedoras de tarjetas de pago”, señaló el organismo.

    La aplicación del IVA a la venta de bienes ubicados en el extranjero, realizadas de forma remota, por hasta US$500 corresponde a una modificación legal establecida en la Ley N°21.713 sobre Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.

    Hasta antes de la entrada en vigencia de esta norma, los bienes de hasta US$41 eran importados sin pagar IVA ni aranceles asociados a la importación. De este modo, enfatizó el SII, “millones de pequeños paquetes llegaban a Chile, adquiridos en algunas de estas plataformas digitales haciendo uso de la exención, y pudiendo incentivar el comercio informal y la evasión de IVA y de Renta”.

    Para la directora (S) del SII, Carolina Saravia, “estos resultados son fruto del trabajo desarrollado en conjunto con las distintas plataformas internacionales que representan la mayor cantidad de transacciones de bienes por hasta US$500 las que están cumpliendo voluntaria y responsablemente con esta medida. Esto es especialmente relevante si consideramos que la promoción del cumplimiento tributario voluntario es fundamental para que, como Servicio, podamos enfocar nuestros esfuerzos de fiscalización en quienes deliberadamente buscan no cumplir sus obligaciones tributarias”.

    Agregó que la aplicación de esta medida permite contribuir al combate contra la evasión que pueda estar asociada al comercio informal, además de avanzar en igualar la cancha para aquellos contribuyentes nacionales que cumplen adecuadamente sus obligaciones tributarias.

    Siguientes pasos

    Ahora el SII revisará que las declaraciones y pago del impuesto sean consistentes con la información de las ventas y de los envíos. Esto, en base a la información que recibe de los bancos, sobre las transacciones de bienes realizadas a través de tarjetas de crédito, débito, u otros sistemas de pago similares.

    También incorpora como fuente de información los datos que entrega Aduana respecto de los envíos que señalan venir con el IVA cobrado desde el origen por la plataforma extranjera.

    Más sobre:ImpuestosSIIIVACompras en el extranjeroSheinAliexpressTemuAmazonEbayPlataformas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra

    Carabineros detiene a extranjero que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió al bebé

    Abogado de Codelco afirma que “antecedentes son más que suficientes” para que Ángela Vivanco quede en prisión preventiva

    Van Klaveren destaca “pendientes” en materia de política exterior para cita de traspaso en Cancillería

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    Lo más leído

    1.
    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    2.
    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    3.
    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    4.
    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    5.
    Defensa de exliquidador de Sartor tras querella de Pedro Pablo Larraín: “Busca intentar evadir responsabilidades”

    Defensa de exliquidador de Sartor tras querella de Pedro Pablo Larraín: “Busca intentar evadir responsabilidades”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra
    Chile

    Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Carabineros detiene a extranjero que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió al bebé

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte
    Negocios

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    Aviva invertirá más de US$5 millones para expandir parque acuático en Maipú

    Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay generaron la mayor recaudación por nuevo IVA a compras internacionales

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Los contratiempos que los incendios en el sur provocan a los estrenos de Deportes Concepción y el Campanil
    El Deportivo

    Los contratiempos que los incendios en el sur provocan a los estrenos de Deportes Concepción y el Campanil

    La nueva lesión que complica la continuidad de Marcelino Núñez en Ipswich Town

    “La puerta quedó abierta”: Conmebol reconoce la idea de que el Inter Miami de Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026
    Cultura y entretención

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026

    The Lumineers regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Sigue aquí la transmisión de la entrega del XXIX Premio Alfaguara de Novela

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump
    Mundo

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′