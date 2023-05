SII realiza piloto para detectar operaciones tributarias “riesgosas” en compra y venta de autos

Si hace unas semanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció un plan de fiscalización para los influencers de Twitch, Instagram, TikTok y OnlyFans con el objetivo de que este grupo de personas estén declararando correctamente el impuesto a la renta, ahora el servicio comenzó con otro plan piloto que apunta a otro tipo de operaciones tributarias.

Se trata de las transacciones de compra y venta de autos. Esto principalmente porque el SII ya ha detectado previamente operaciones ilícitas en materia tributaria. Incluso en el servicio que lidera Hernán Frigolett sostienen que “hay varios casos ya judicializados, y por ello es un área que se está revisando”.

Pero este análisis no comenzó recién, sino que ya en 2020. “Con información electrónica de 2020 en adelante disponible en la Subdirección de Avaluaciones, el SII consideró primero las inscripciones (primera venta) y luego las transferencias de vehículos livianos”, dentro de su cuadro de fiscalización.

Desde el SII, sostienen que es un sector dificil. “Una complejidad de la base de datos sobre la cual se trabajó, que recoge información proporcionada por el Registro Civil, es que incorpora los antecedentes del comprador, pero no incluye el rut del vendedor de los vehículos en la primera venta, por lo que el SII debió llegar a ese dato realizando un trabajo de análisis de documentos tributarios electrónicos con herramientas de Big Data, debido a los altos volúmenes de información a procesar, considerando que se generan cerca de 600 millones de facturas al año”, sostienen desde el SII.

19 Mayo 2022 Entrevista a Hernan Frigolett, Director del Servicio de Impuestos Internos (SII). Foto: Andres Perez

Explican que actualmente, hay una revisión en curso que incluye, además de vehículos livianos, a vehículos pesados y maquinaria, lo cual amplió el universo de contribuyentes definidos en el plan de trabajo inicial, llegando a un universo total de análisis de 30.530 vendedores que registran una primera venta.

Todo esto, según el Servicio, se realizó de manera coordinada con el Registro Civil y el Ministerio Público. Para realizar este trabajo se incorporó “innovación tecnológica generada dentro del Servicio, se ha logrado detectar operaciones riesgosas en materia de venta de autos, donde se estaría mal utilizando el sistema tributario para blanquear autos robados.

Los resultados del piloto

El SII detalla que “este piloto forma parte de las revisiones de riesgo que realizamos de manera permanente en el Servicio, adecuándonos al contexto y a los posibles nuevos esquemas que van surgiendo, con el objeto de evadir las obligaciones tributarias”.

En ese contexto, precisan que “en concreto, el análisis asociado al mercado automotriz lo iniciamos, en una primera etapa, durante 2022 y en el primer trimestre de este año, ampliando paulatinamente el universo de contribuyentes a analizar”.

El objetivo del SII con este plan “es evitar que se utilice el sistema tributario en operaciones ilícitas, y, por lo tanto, es importante detectar y detener desde el inicio de actividades estas situaciones”.

Esto porque ya se han detectado anomalías y una mala utilización de un instrumento tributario, como es el inicio de actividades y luego la utilización de la factura electrónica. “Se trata de acciones que además de ser ilícitas, dañan la confianza en el sistema tributario y la recaudación necesaria para el desarrollo del país”, enfatizan en el SII.

Según informó el SII, en este piloto se detectaron 97 casos con operaciones riesgosas y comportamiento anómalo en materia tributaria.

“Uno de los hallazgos es que existían vehículos que se comercializaban como automóviles nuevos, pero las facturas utilizadas para su inscripción provenían de sociedades creadas con nombres de fantasía, en algunos casos muy similares a automotoras reconocidas en el rubro, pero que no tenían la representación de las marcas para la venta de vehículos nuevos, observándose que las mismas eran creadas mediante la plataforma virtual Empresa en un Día. Dichas empresas creadas en un día, rápidamente generaban ventas de vehículos nuevos”.

Otro de los resultados mostró que se registraban ventas de vehículos nuevos, sin que previamente hayan realizado la compra a nivel nacional o importación de los mismos. “En estos casos, considerando que en Chile no se fabrican vehículos, se levanta la alerta de cómo venden un vehículo nuevo si antes no lo importaron ni compraron a nivel local”. También se registran casos de contribuyentes que realizaron ventas de vehículos y no realizaron la Declaración Mensual y Pago Simultáneo del IVA a través del Formulario 29.

Asimismo, dicen el SII, se observó que contribuyentes que figuraban vendiendo automóviles nuevos no registraban una actividad económica afín a esta comercialización. En dichos casos es necesario evaluar el riesgo de incumplimiento o fraude. “Hay contribuyentes que no registran patrimonio en los sistemas del SII, pero figuran vendiendo varios vehículos”.

Según señaló el SII, “la idea es ir ampliando el universo de contribuyentes que se investigan, y los modelos analíticos que ha desarrollado el Servicio y que permiten la lectura de glosas de grandes volúmenes de facturas electrónicas se van a seguir utilizando tanto en el análisis del mercado de compra y venta de autos como en otras áreas”.

¿Cuál es la diferencia con lo que hace la UAF?

Desde el SII explican que para lo relevante para ellos es evitar que se utilice el sistema tributario en operaciones ilícitas, y por lo tanto, “es importante detectar y detener desde el inicio de actividades estas situaciones, mientras que el objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena para lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

“Ambas instituciones tienen atribuciones y propósitos distintos, pero que en ciertos ámbitos se complementan. De hecho, se han establecido convenios de colaboración para compartir información de utilidad, y cuando se detectan situaciones de sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo es obligación del SII informar a la UAF”, puntualizan.