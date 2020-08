Silicon Valley ve a Kamala Harris como una de las suyas

Silicon Valley tiene un aliado potencial en su futuro con Kamala Harris, una senadora de California que tiene fuertes vínculos con los ejecutivos detrás de los gigantes tecnológicos de la nación y ha guardado silencio sobre los problemas antimonopolio que actualmente los afecta.

Harris, nombrada el martes como compañera de fórmula del candidato presidencial demócrata Joe Biden, cuenta entre sus partidarios con figuras prominentes como la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, y el cofundador de Salesforce, Marc Benioff. Nombres destacados de Silicon Valley, incluidos el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, y el capitalista de riesgo John Doerr, recaudaron dinero para su candidatura presidencial que finalizó en diciembre. Y su cuñado es Tony West, consejero general de Uber Technologies.

“Creció alrededor de una tonelada de innovación y se dio cuenta de lo importante que es para la economía de California”, dijo Charles Phillips, ex presidente de Oracle, quien también es copresidente de Black Economic Alliance, un comité de acción política.

Pero Harris y Biden no han pedido que se disuelvan gigantes tecnológicos como Google y Amazon, un tema candente que ha ganado apoyo entre algunos demócratas y republicanos. El mes pasado, los directores ejecutivos de Facebook, Apple, Amazon y Google se enfrentaron a críticas implacables en una audiencia antimonopolio del Congreso de más de cinco horas de duración, en la que los legisladores desafiaron las prácticas comerciales de sus empresas.

Cuando se le presionó sobre el asunto en una entrevista con el New York Times durante su carrera a la presidencia, Harris se desvió y dijo que su primera prioridad en la Casa Blanca con respecto a las Big Tech sería salvaguardar la privacidad del usuario, un área que Facebook y otros han buscado una marcada mejora.

Biden le indicó a Associated Press en mayo de 2019 que dividir Facebook es “algo que deberíamos analizar muy detenidamente”, mientras que Harris ese mismo mes describió al gigante de las redes sociales en CNN como una empresa de servicios públicos que no estaba regulada. Otros ex candidatos presidenciales demócratas como los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders han trazado una línea más firme al describir a los gigantes tecnológicos como monopolios. El año pasado, la campaña de Warren fue tan lejos como para pegar su imagen con la frase “romper la gran tecnología”, en un aviso publicitario afuera de una estación de tren de San Francisco frecuentada por viajeros de Silicon Valley.

A pesar de tales críticas, muchos demócratas en los últimos años, incluida Warren, lograron recaudar fondos de las élites tecnológicas. Los partidarios de Harris en Silicon Valley durante su candidatura presidencial incluyeron al miembro de la junta de Twitter, Omid Kordestani y su esposa, Gisel Kordestani, quienes dieron cada uno la cantidad máxima permitida por la Comisión Federal de Elecciones para las elecciones primarias. Laurene Powell Jobs, viuda del cofundador de Apple, Steve Jobs, hizo lo mismo. Kordestani y Jobs también donaron a otros candidatos primarios.

“Cuando conoce a personas que considera calificadas, una fiscal dura, la vimos como nuestra fiscal general y antes de eso como fiscal de distrito”, dijo Marc Nathanson, ex ejecutivo tecnológico y donante demócrata desde hace mucho tiempo.”Más importante aún, ella escucha”, agregó.

Nathanson anunció una próxima recaudación de fondos virtual que su esposa Jane Nathanson será coanfitriona bajo la bandera de Women for Biden. Otros coanfitriones incluyen a la ex embajadora de Estados Unidos en las Bahamas Nicole Avant, quien está casada con el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, y la productora de cine Florence Sloan. Los boletos oscilan entre US$ 500 y US$ 250.000, según una invitación revisada por The Wall Street Journal. Biden y Harris comparten algunos donantes, pero su elección puede estimular los esfuerzos de recaudación de fondos con personas que conoce desde hace años, dijeron al Journal los partidarios de Harris.

Mark Pincus, fundador y presidente de la compañía de videojuegos Zynga, indicó que la candidata a vicepresidenta es la persona perfecta para navegar la relación entre Washington, D. C. y Silicon Valley. Pincus, un partidario de Harris desde hace mucho tiempo que coorganizó una recaudación de fondos para su campaña en el Senado en 2016, dijo que confía en que ella tomará decisiones inteligentes sobre si los actores más importantes de la industria deberían tener que reformar sus negocios.

“No sé dónde terminará y probablemente aún no tenga un punto de vista firme al respecto y eso es bueno”, sostuvo. “Necesitamos a alguien que quiera adoptar más el enfoque de un abogado en una forma de querer entrar en los hechos de los datos y argumentos y no solo buscar soluciones políticas”.

Heidi Messer, cofundadora y presidenta de Collective, con sede en Nueva York, que ofrece inteligencia artificial y tecnologías predictivas para equipos de ventas, indicó que Harris ayudará a dar forma a la agenda de políticas tecnológicas de Biden.

Harris ha expresado su preocupación por el reconocimiento facial y otras tecnologías de inteligencia artificial que podrían perpetuar el prejuicio racial, destacando el problema en apariciones públicas y en el plan de justicia penal que lanzó como candidata presidencial. Messer dijo que hay un lugar para la regulación, pero tecnologías como el reconocimiento facial tienen aplicaciones que son positivas, como tomar medidas enérgicas contra la trata de personas.

“Mi experiencia con la senadora Harris es que ella es muy considerada y quiere aprender”, señaló. “Con suerte, ella traerá ese enfoque a la tecnología dada la oportunidad que tenemos de aprovechar la oportunidad que subyace a los cambios económicos, tecnológicos y sociales masivos que se están pisando”.