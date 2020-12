SimpliRoute: la startup chilena que busca convertirse en el software N°1 de Inteligencia Logística en Latinoamérica

Este 2020 será recordado por la crisis sanitaria, que afectó a todas las áreas, entre ellas la distribución y logística de las empresas ante los nuevos comportamientos de compra. Las dificultades y desafíos en el proceso de la última milla, además de las expectativas de la gente ante la espera de la llegada de sus productos se volvieron una condicionante, que llevó a la industria a utilizar herramientas digitales para mejorar sus procesos.

Bien lo saben SimpliRoute, la startup nacional dedicada a logística basada en Inteligencia Artificial (IA), que desde su lanzamiento en enero de 2015 desarrolló un modelo logístico para reducir el tiempo de respuesta en el transporte de productos, utilizando un software SaaS que se encarga de diversas tareas, desde la planificación misma de las entregas, hasta la elección y optimización de las rutas.

“Ayudamos a todas las empresas a través de un software de IA y Machine Learning, a optimizar sus rutas y que sean eficientes al momento de realizar las entregas, donde se predicen los tráficos que hay entre una ruta y otra, además de planificar y organizar los pedidos en las distintas flotas” explica Álvaro Echeverría, CEO y cofundador del sistema.

Echeverría ejemplifica con el caso de una empresa que tiene que entregar una serie de pedidos en una capital, por lo que entra SimpliRoute a trabajar, considerando factores para elegir el camión que las llevará a su destino. Por un lado la dirección es una variable, así como el peso del paquete, la franja horaria en la que debe llegar al cliente, y otras limitaciones que el software ordena, organiza, entregando un resultado eficiente a cada empresa, ayudando a reducir los costos logísticos, los tiempos de planificación y ruteo, dando visibilidad en tiempo real del pedido, aumentando las entregas exitosas y la satisfacción del cliente final.

Álvaro Echeverría y Eyal Shats , creadores de SimpliRoute.

Democratizar la tecnología

La startup, que trabaja actualmente con grandes compañías como Walmart y Unilever, tiene como motor principal democratizar la inteligencia logística, buscando poner a disposición una tecnología avanzada tanto a empresas grandes como emprendedores que tienen solo un vehículo, independiente del rubro. Pese a ser una tecnología muy avanzada, el sistema funciona bajo una licencia mensual de acuerdo a los vehículos que cada empresa utiliza.

En ese sentido, el CEO reconoce que este año, un software de este estilo puede ser de utilidad frente al avance del e-commerce. Desde SimpliRoute, manejan que a nivel latinoamericano se han duplicado las ventas digitales, lo que ha significado un desafío para el trabajo que realizan en Latinoamérica, llegando a abrir este año oficinas en Colombia y Argentina, que se suman a las que ya funcionan en Perú, Uruguay y México.

“La pandemia ha obligado a las empresas a enfrentar los retos logísticos ligados a las compras online, y eso ha sido interesante para nosotros, porque ha impulsado que empresas de todos los tamaños tengan volúmenes de venta mayores, enfrentando no sólo los desafíos de stock, si no que también los de distribución”, dice Eyal Shats, VP of Sales y cofundador de SimpliRoute.

Luego agrega: “Con el software generamos mucho valor.Estamos contentos de que cada vez más empresas pequeñas y medianas se están sumando a esta revolución de la logística inteligente. Es parte de democratizar nuestra tecnología”.

Ronda de inversión

En julio pasado, Simpliroute levantó su primera ronda Serie A por US$3 millones para seguir expandiéndose por Latinoamérica, potenciando su impacto en más de 600 clientes distribuidos entre 30 países.

La inversión fue liderada por el fondo The Venture City y cofinanciada por CLIN, Fondo de Inversión Privado administrado por ChileGlobal Ventures de Fundación Chile. Entre sus aportantes están Entel, Engie Factory y Zoma Capital.

Para el CEO de la startup, el levantamiento fue un espaldarazo que refleja que “estamos haciendo bien las cosas”. “Hay gente que cree en nosotros y, cuando uno recibe un fondo así, es que ellos ven una proyección en la startup a largo plazo”, asegura Echeverría.

El monto recibido les permitió durante el último semestre triplicar el equipo de trabajo, además de expandir nuevas áreas de desarrollo, lo que les hace soñar en convertirse en el software N°1 de Inteligencia Logística en Latinoamérica.