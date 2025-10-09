SUSCRÍBETE
SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero

La instalación, dedicada al almacenamiento y despacho de gas, utiliza agua de mar clorada en sus procesos, la cual es posteriormente devuelta al océano.

Patricia San Juan
SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero.

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos contra Gasmar S.A., titular de la Planta Gasmar Quintero, ubicada en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso.

La instalación, dedicada al almacenamiento y despacho de gas, utiliza agua de mar clorada en sus procesos, la cual es posteriormente devuelta al océano a través de dos puntos de descarga situados en la Bahía de Quintero.

En 2021 la SMA fijó el Programa de Monitoreo de Receptores (RPM) de la instalación, definiendo los parámetros ambientales a controlar y los límites máximos permitidos para cada punto de descarga.

Así, durante 2023, tras el análisis de la SMA, se informó a la empresa sobre incumplimientos en la ejecución y reporte de su RPM, y se le dio un plazo de dos meses para implementar medidas correctivas que le permitieran volver al cumplimiento.

Reportes de monitoreo

Además, la Superintendencia advirtió que, una vez vencido ese plazo, se realizaría una fiscalización de seis meses para verificar el cumplimiento normativo. Sin embargo, según detalló la SMA, en 2024 se constataron nuevos incumplimientos.

En seguida, y a partir del análisis de los reportes de monitoreo de 2022, 2023 y 2024, la SMA señaló que detectó incumplimientos que dieron origen a dos cargos.

La Jefa de la Oficina Regional de Valparaíso, María José Silva, indicó que “existen antecedentes suficientes para iniciar este procedimiento sancionatorio contra Gasmar, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger la calidad de las aguas de la Bahía de Quintero”.

Es específico los cargos son: el primero, por no reportar los parámetros exigidos en el control normativo anual correspondiente a junio de 2024, en el Punto 2 (Bahía de Quintero); y el segundo, por superar los límites permitidos para los parámetros de hidrocarburos volátiles y pH según la norma de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales en enero de 2023.

La Jefa de la Oficina Regional de Valparaíso, María José Silva, indicó que "existen antecedentes suficientes para iniciar este procedimiento sancionatorio contra Gasmar, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger la calidad de las aguas de la Bahía de Quintero".

