SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Socovesa anuncia nuevo ajuste organizacional y despido de 150 empleados

A contar del 1 de octubre de 2025, la compañía integrará la filial Socovesa Sur a la estructura organizacional definida en abril de 2024.

Por 
Patricia San Juan

El grupo constructor e inmobiliario Socovesa informó este lunes que realizará un nuevo ajuste organizacional como parte del plan estratégico que busca recuperar su competitividad en el negocio para el periodo 2025-2028.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía dio a conocer que su directorio “ha resuelto continuar con la implementación de su plan estratégico iniciado a fines de 2023, orientado a fortalecer la posición financiera de la compañía, mejorar su productividad y eficiencia operativa y retomar proyectos estratégicos”.

En este contexto, señaló que, a contar del 1 de octubre de 2025, la compañía integrará la filial Socovesa Sur a la estructura organizacional definida en abril de 2024.

Añadió que “esto implicará ajustes de dotación internos que afectarán a aproximadamente 150 trabajadores”.

Resultados financieros

Socovesa precisó que “en el ejercicio comercial en curso, el ajuste de personal antes indicado no tendrá un efecto material en los resultados de la compañía. Sin embargo, en régimen se estima un ahorro consolidado anual de aproximadamente UF 170.000, a nivel de gastos de administración y ventas”.

En un comunicado Socovesa añadió que “actualmente, uno de los focos de la compañía ha estado en continuar impulsando una operación de mayor productividad y eficiencia por medio de una estructura más liviana y flexible, así como en la priorización de proyectos que maximicen la rentabilidad y los márgenes”.

En cuanto a los despidos dijo que “la continuidad de nuestro plan estratégico, definido a fines del año 2023 e iniciado en su implementación en abril de 2024, implicará movimientos internos que afectarán a alrededor de 150 personas, los cuales, siendo complejos y dolorosos, son necesarios para enfrentar el actual contexto del mercado”.

A fines de agosto la compañía, controlada por la familia Gras y cuyo portfolio incluye las marcas de desarrollos inmobiliarios Almagro y Pilares, reportó que tuvo una caída de 20% en sus ingresos operacionales en el primer semestre frente a igual periodo de 2024, pese a lo cual registró una reducción en sus pérdidas de 45% y una baja de 22% en su deuda financiera neta.

Plan estratégico

En abril de 2024 Socovesa informó que ante la crisis de la industria inmobiliaria había decidido implementar medidas de reestructuración para adaptar las áreas operativas y de apoyo a sus negocios de menores niveles de actividad.

Específicamente ello se tradujo en un ajuste de la estructura interna y la de sus filiales Almagro, Pilares y Socovesa Santiago, quedando todas bajo la representación legal del gerente general corporativo y pasado las principales áreas de éstas a unificarse en una gerencia inmobiliaria, una gerencia comercial, y una gerencia de construcción, todo esto, manteniendo la estrategia multimarca.

Otras medidas

En los últimos meses, Socovesa también ha avanzado en otras medidas. En ese sentido, para fortalecer la posición de liquidez, impulsó un plan de venta de activos no estratégicos, lo que considera la venta de un 13% de su banco de terrenos, con el objeto de mejorar la rotación de activos y aumentar el capital de trabajo, lo que, según afirmó, se traducirá en mejorar la posición financiera y operacional.

Adicionalmente, también anunció en agosto la adquisición del 100% de las acciones y cuentas por cobrar al Fondo de Inversión SURA AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile, de la coligada Madagascar SpA propietaria del Proyecto Inmobiliario Madagascar.

Más sobre:InmobiliariasSocovesa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Daniel Day-Lewis regresa al cine tras ocho años: “El trabajo siempre fue muy importante para mí. Como el pan y el agua”

El jefe chileno de Iberdrola también reclama por la permisología

Educación Pública: más de la mitad de los 70 SLEP que contempla la reforma estarán en funcionamiento al 2026

Polygon: la nueva carpa móvil para eventos masivos recibió su primera presentación en vivo

Gobierno eleva el tono por condicionamiento a tramitación de Presupuesto y acusa que “induce a sospechas irresponsables”

“No atacar a ningún otro candidato”: Mayne-Nicholls adelanta lineamientos de su franja electoral

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Educación Pública: más de la mitad de los 70 SLEP que contempla la reforma estarán en funcionamiento al 2026
Chile

Educación Pública: más de la mitad de los 70 SLEP que contempla la reforma estarán en funcionamiento al 2026

Gobierno eleva el tono por condicionamiento a tramitación de Presupuesto y acusa que “induce a sospechas irresponsables”

“No atacar a ningún otro candidato”: Mayne-Nicholls adelanta lineamientos de su franja electoral

El jefe chileno de Iberdrola también reclama por la permisología
Negocios

El jefe chileno de Iberdrola también reclama por la permisología

Socovesa anuncia nuevo ajuste organizacional y despido de 150 empleados

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

El Astara Chile Classic alista una nueva versión en el Prince of Wales Country Club
El Deportivo

El Astara Chile Classic alista una nueva versión en el Prince of Wales Country Club

El IND promete ayuda: el lío económico que complica a los Cóndores tras la histórica clasificación al Mundial 2027

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Daniel Day-Lewis regresa al cine tras ocho años: “El trabajo siempre fue muy importante para mí. Como el pan y el agua”
Cultura y entretención

Daniel Day-Lewis regresa al cine tras ocho años: “El trabajo siempre fue muy importante para mí. Como el pan y el agua”

Polygon: la nueva carpa móvil para eventos masivos recibió su primera presentación en vivo

Silvio Rodríguez en Chile: las claves de un show que recorre su leyenda (y con chilenos en la apertura)

Radiografía a la candidatura de Rafael Grossi a la ONU: el diplomático argentino que amenaza la opción de Bachelet
Mundo

Radiografía a la candidatura de Rafael Grossi a la ONU: el diplomático argentino que amenaza la opción de Bachelet

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y se muestra confiado en lograr la paz en Gaza

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición