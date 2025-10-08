SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Sonami golpea la mesa por listado de sitios prioritarios: 273 instalaciones mineras están dentro de esas áreas

De estas, 52 se localizan en la macrozona norte, y 221 en la macrozona centro. “Nosotros vemos con temor de que esto se transforme en verdaderos decretos de amarre que puedan afectar la actividad minera”, apuntó el presidente de Sonami, Jorge Riesco.

Matías VeraPor 
Matías Vera
Sitios prioritarios en la Región de Valparaíso, faenas de pequeña minería.

La discusión sobre las áreas protegidas en la macrozona norte, centro y sur no da tregua. Este miércoles la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) entregó datos duros a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la afectación a la pequeña y mediana minería.

El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, dijo que identificaron un total de 273 instalaciones mineras dentro de los sitios prioritarios, que preliminarmente serían 99. De estas, 52 se localizan en la macrozona norte, y 221 en la macrozona centro. Sectores de Chancón, Catemu y Cabildo estarían afectados por las zonas prioritarias.

En la macrozona norte se ven comprometidas un total de 4.211 concesiones. De ellas, 2.947 son de explotación y 1.264 de exploración. Aquellas engloban más de 755 mil hectáreas equivalentes al 59% de la superficie total de la macrozona, que es de 1.266.839 hectáreas.

“Lo que hay que hacer es tomarse esta consulta y este proceso de revisión de los sitios prioritarios con mucho cuidado, con mucha cautela, hay que revisarlo bien”, afirmó Riesco. “Primero, porque los sitios prioritarios que se fijaron no son conocidos”.

20 Diciembre 2022. Foto: Andres Perez Andres Perez

La discusión sobre la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y que se encuentra en etapa de consulta ciudadana, ha preocupado a sectores de la minería nacional. A tal punto, que esta semana se creó un nuevo gremio desde la misma Sonami para defender los intereses de ciertos grupos de mineros afectados por la ley mencionada.

“Pedimos que nos tomemos el total de los tres años que quedan todavía, de los cinco que se fijaron por ley, para hacer esta revisión. Y en esos cinco años revisar todas las faenas que hay dentro de los límites”, solicitó el timonel del gremio minero.

“No exagero si digo que la inquietud que hay, especialmente en pequeña minería, yo la comparo prácticamente con la inquietud con la que partimos este gobierno. En donde había un proceso constitucional en marcha que ponía en riesgo la supervivencia de la minería y hoy día, diría yo, estamos enfrentando lo mismo. La pequeña y mediana minería no sabe realmente a qué se va a enfrentar”, declaró Riesco.

El centro del asunto

La ley se encuentra vigente desde septiembre de 2023, pero su implementación más otras gestiones son las que han generado la preocupación en el sector.

Precisamente, el origen de la discusión se da por la publicación en el Diario Oficial por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) -con fecha 3, 4 y 5 de septiembre de este año- de tres listados de sitios prioritarios, considerando las macrozonas norte, centro y sur del país.

Publicado el listado, comenzó también un proceso de consulta ciudadana con un tiempo máximo de 30 días a través de un sitio web del MMA para hacer observaciones.

El plazo ya está por cerrar, entre el 17 y 21 del presente mes. Este proceso de consulta está definiendo los nuevos sitios protegidos que se regirán por la Ley SBAP, considerando su valor ecológico, superficie y coordenadas. El plan del MMA, dijo Riesco, se busca completar con un consejo de ministros para la sustentabilidad en diciembre de este año.

La presentación realizada por Sonami a la Comisión advierte que “existe el riesgo que se requiera RCA o al menos consulta de pertinencia respecto de toda actividad económica a desarrollarse en sitios prioritarios”.

Además, agrega que “no se hace una revisión de fondo de todos los sitios prioritarios, sino que igualmente los que no sean regidos por la Ley SBAP, seguirán siendo sitios prioritarios por la Estrategia Nacional y Estrategias Regionales, sin otorgar claridad sobre qué actividades pueden realizarse en ellos”.

En tanto, el viernes 3 de octubre, Sonami tuvo una reunión con la ministra de Minería, Aurora Williams, para solicitar ayuda en la postergación de fechas de consulta y saber si la cartera compartía la preocupación sobre esta materia. A lo que el ministerio asintió.

“Nosotros vemos con temor de que esto se transforme en verdaderos decretos de amarre que puedan afectar la actividad minera”, concluyó Riesco.

Más sobre:MineríaSonamiÁreas Protegidas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fuentes israelíes aseguran que Hamas no podría devolver a todos los rehenes muertos

Tribunal Supremo de Demócratas suspende a miembros de su directiva que declararon su apoyo a Kast y candidatos republicanos

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Los detalles del proyecto de Ossandón (RN) para poner fin a los “supersueldos” en el Congreso

Trump planea viajar a Oriente Medio este fin de semana y afirma que el acuerdo de paz en Gaza está “muy cerca”

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Tribunal Supremo de Demócratas suspende a miembros de su directiva que declararon su apoyo a Kast y candidatos republicanos
Chile

Tribunal Supremo de Demócratas suspende a miembros de su directiva que declararon su apoyo a Kast y candidatos republicanos

Los detalles del proyecto de Ossandón (RN) para poner fin a los “supersueldos” en el Congreso

Condenado por el crimen de Carmelo Soria y atentado a Carlos Prats: muere Juan Hernán Morales Salgado

Sonami golpea la mesa por listado de sitios prioritarios: 273 instalaciones mineras están dentro de esas áreas
Negocios

Sonami golpea la mesa por listado de sitios prioritarios: 273 instalaciones mineras están dentro de esas áreas

EuroAmerica aumenta participación en Clínica Las Condes

Actas de la Fed revelan un comité dispuesto a bajar la tasa una vez más, pero con recelo por la inflación

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena
Tendencias

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

La sentida despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo
El Deportivo

La sentida despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

Municipalidad de Las Condes solicita la suspensión del duelo entre la UC y Ñublense en el Claro Arena

En vivo: Japón enfrenta a Francia por un cupo en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump
Cultura y entretención

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Fuentes israelíes aseguran que Hamas no podría devolver a todos los rehenes muertos
Mundo

Fuentes israelíes aseguran que Hamas no podría devolver a todos los rehenes muertos

Trump planea viajar a Oriente Medio este fin de semana y afirma que el acuerdo de paz en Gaza está “muy cerca”

Macron nombrará a un primer ministro de Francia en las próximas 48 horas

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?