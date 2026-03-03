SUSCRÍBETE
    SQM proyecta aumento de 12% en producción de litio en firma conjunta con Codelco, tras ganancias de US$588 millones en 2025

    El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, estimó "que el mercado del litio podría crecer aproximadamente un 25% este año". Sobre Nova Andino Litio, la sociedad donde son socios con Codelco, prevén una producción de 260 mil toneladas carbonato de litio equivalente en 2026, casi 30 mil toneladas más que el año pasado.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    FILE PHOTO: Brine pools of SQM lithium mine are pictured at the Atacama salt flat, in Antofagasta region, Chile, May 3, 2023. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo Ivan Alvarado

    SQM dio a conocer este sábado sus resultados financieros de 2025, en los que obtuvo ganancias por US$588 millones, lo que se compara favorablemente con las pérdidas de US$404 millones que registró en 2024.

    “En noviembre de 2025 comenzamos a ver señales tempranas de un mayor equilibrio entre oferta y demanda, impulsado por una demanda más fuerte de lo esperado por parte de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS), así como por ciertas disrupciones de oferta. Esto condujo a un entorno de mercado más ajustado y a un cambio en las tendencias de precios", declaró su gerente general, Ricardo Ramos.

    El ejecutivo agregó que siguen “observando fundamentos de demanda sólidos y estimamos que el mercado del litio podría crecer aproximadamente un 25% este año, impulsado por los vehículos eléctricos (EV) y los ESS”.

    La empresa alcanzó un Ebitda ajustado de US$1.580 millones en el año, lo que constituye un crecimiento de 6%. Su negocio más fuerte es el litio y derivados, seguido por el yodo y derivados. Durante 2025 los ingresos acumulados del litio presentaron un alza de 2%, llegando a US$2.288 millones. Mientras que los del yodo alcanzaron los US$1.043 millones. El litio representó en 2025 el 50% de los ingresos de SQM. Por el lado de nutrición vegetal de especialidad, la compañía reportó ventas por US$982 millones.

    En el cuarto trimestre, la compañía ligada a Julio Ponce reportó ingresos por US$1.324 millones, con un alza de 23% versus el mismo trimestre de 2024. Los ingresos por concepto de litio crecieron 39% año contra año, a US$737 millones, y las ganancias del periodo subieron 53%, pasando de US$120 millones en 2024 a US$183 millones en 2025.

    Nova Andino

    La división de litio de SQM, anteriormente llamada SQM Salar, y que ahora es reportada como Nova Andino Litio, produjo 233 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2025. El resultado se compara positivamente con las 205 mil toneladas métricas de 2024, teniendo un aumento de 14%.

    Ramos aseguró sobre Nova Andino Litio, la empresa conjunta de SQM con Codelco, que están “operando a plena capacidad para cumplir con los compromisos con nuestros clientes, mientras seguimos avanzando en nuestros planes de expansión en el salar de Atacama. En paralelo, estamos aumentando la refinación de carbonato de litio a partir de sulfato de litio en China mediante acuerdos de maquila”.

    Comparado con el año anterior, la firma anticipa para Nova Andino Litio que el volumen de ventas tenga un crecimiento cercano al 10% este año. El vicepresidente comercial de Nova Andino Litio, Felipe Smith, anticipó en un conference call que que tuvo lugar este lunes, que se sienten “seguros de que asignaremos con éxito en el mercado la producción adicional que esperamos alcanzar este año, que es cercana a las 260 mil toneladas (de LCE)”. Comparado con la producción que alcanzó la compañía durante 2025, el litio esperado para este año representa un crecimiento del 12%.

    El CEO de Nova Andino Litio, Carlos Díaz, precisó respecto de la producción de litio que “en primer lugar, durante el año 2025, nuestra producción siguió el calendario, alcanzando 234 mil como LCE de 50 de los que se produjeron en China provenientes de nuestro sulfato de litio que produce el salar de Atacama. Para este año nuestras expectativas de producción han aumentado y nuestro objetivo es producir cerca de 260 mil como equivalente a carbonato de litio. Cada vez más incluso de nuestra producción en Chile y en China”.

    En la ocasión, la empresa fue consultada respecto del proyecto Salar Futuro, iniciativa que alcanza los US$3.000 millones de inversión y que es clave para el desarrollo productivo que tiene SQM en el salar de Atacama. Este proyecto busca implementar tecnologías que disminuyan el consumo hídrico, entre otros aspectos. Los ejecutivos dijeron que seguirán “trabajando en ello, y esperamos solicitar la aprobación medioambiental a finales de este año”. La empresa proyecta ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

    En el espacio también les preguntaron respecto de Tianqi, la empresa china que controla el 22% de SQM y que ha tenido distintos mano a mano judiciales sin éxito con la firma. Frente a la consulta sobre si han estado en conversaciones para recomprar algunas de las acciones que Tianqi anunció vender, SQM dijo que no están “en ningún tipo de discusión sobre este punto, primero. Y segundo, desde un punto de vista legal, no se pueden recomprar acciones en Chile”.

