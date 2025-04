Sueldo mínimo: CUT oficializa propuesta y pide alza de 12% este año y que monto llegue a $1 millón al 2029

La negociación por el salario mínimo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) está en su etapa final. Esto porque la propuesta debería estar zanjada antes del 1 de mayo para luego ser discutida en el Congreso nacional.

Por lo mismo, el viernes recién pasado los representantes de los trabajadores le hicieron una presentación a los ministerios de Hacienda y del Trabajo. Si bien hace unas semanas, el secretario general de la multisindical, Eric Campos, afirmó a Pulso que la propuesta de los trabajadores sería de $725 mil líquidos para una familia de 4 personas, lo cierto es que lo oficial expuesto por el presidente de la CUT, David Acuña, plantea un escenario para el corto plazo, es decir, para este año y otro de mediano, hasta el 2030.

De acuerdo a lo presentado por Acuña, para esta negociación se buscará “avanzar hacia una política salarial con tres componentes: salario mínimo, línea de la pobreza y el salario vital”, que según señalan hoy está en $970 mil.

En la propuesta para este año se aspira a un alza de 12% al pasar de los actuales $510.536 a los $578.948 brutos.

2 DICIEMBRE 2024 EL PRESIDENTE DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES, DAVID ACUNA MILLAHUEIQUE, DURANTE COMISION DE TRABAJO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Actualmente, el ingreso mínimo se ubica en $510.636, cifra a la que se llegó por la última negociación de abril del 2023 donde se estableció un alza escalonada que comenzó a regir el 1 de mayo de 2023.

En ese momento, el salario mínimo subió de $410.000 a $440.000; luego, a $460.000 el 1 de septiembre de 2023; y a $500.000 el 1 de julio de 2024. Ese acuerdo estableció que, a contar del 1 de enero de 2025, el monto se reajustaría conforme a la variación acumulada del IPC entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 que determinó el alza de $10.636.

Esa misma fórmula es la que busca negociar la CUT para el mediano plazo, puesto que en su propuesta se quiere establecer una ruta de alza definida hasta 2030, por lo que afectaría al próximo gobierno.

En el texto plantean que el salario mínimo debería llegar el 2026 a $665.211; en 2027 a $767.654; en 2028 a $878.196 y en 2029 $ 1.004.656. Es decir, en caso de que se llegara a cumplir, el alza del salario mínimo entre hoy y el fin del próximo gobierno sería de 97%. En la presentación también incluyó 2030 con una cifra bruta de $1.149.326.

La viabilidad política de esta propuesta es baja dado el escenario económico y laboral. A ello se suman los costos laborales para las empresas. Ese es precisamente uno de los aspectos que ha comenzado a aparecer en el debate es cómo han ido impactando algunas medidas económicas en el costo laboral de las empresas.

Un cálculo que hizo el instituto Libertad y Desarrollo (LyD) quienes afirman que para 2025, considerando el efecto conjunto del alza que ha tenido el salario mínimo a $510.636, la disminución de una hora de la jornada laboral y el alza de 1% de la cotización de la reforma de pensiones, el alza de costos es de cerca de 19% real.

Entre los diputados de oposición no hay respaldo a esa propuesta. “Le pediría a la CUT que fuera mesurada en sus peticiones, dado que según el CFA no existirán holguras presupuestarias por los próximos años, por lo que las peticiones de sueldo mínimos debieran estar ajustadas a los resultados del país y no a solicitudes unilaterales”, afirmó el diputado RN e integrante de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado.

En ese sentido, el legislador añadió que “hay que plantear gatillos que se vayan cumpliendo para ir aumentando responsablemente los sueldos de los trabajadores sin hacer quebrar a las pymes”.

Agustín Romero, diputado del partido Republicano afirmó que “creemos en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero también en actuar con responsabilidad. La propuesta de la CUT de subir el salario mínimo a $578.000 pesos este año y llevarlo a un millón en cuatro años es populista y está desconectada de la realidad económica del país”.

Añadió que “propuestas que aumentan artificialmente los costos laborales, sin un correlato en productividad ni en crecimiento económico, terminarán destruyendo los mismos empleos que dicen querer proteger”.

Felipe Donoso, diputado de la UDI, apuntó que “la CUT tiene que tomar una decisión fundamental entre defender a los trabajadores y sus necesidades, o ser simplemente una vocería de la extrema izquierda. Si su función es defender a los trabajadores propondría un sueldo mínimo que cuide el empleo mirando la realidad actual del país y no uno que generará desempleo”.

Desde la CUT esperaban que este lunes el ministro de Hacienda, Mario Marcel y del Trabajo, Giorgio Boccardo, le presentaran la propuesta del Ejecutivo, eso no sucedió, puesto que se abordó el escenario económico más general. Por ello, ahora la expectativa es que la cifra del Ejecutivo se conozca este martes.

También, quienes estuvieron presentes en esa mesa de negociación plantean que el gobierno habría descartado plantear una propuesta plurianual, es decir, que sea por más de un año, ya que ellos están en su última etapa de gobierno, por lo que no sería responsable dejar fijado un salario mínimo que no ejecutarán.

La propuesta de la candidata Jara

Una de las candidatas presidenciales tiene como foco el avanzar también hacia el salario vital. Así lo adelantó a Pulso, Jeannette Jara, abanderada del PC, quien dijo que en su eventual gobierno se apuntará a cambiar el concepto de salario mínimo por uno de salario vital, para que “dé cuenta de lo que efectivamente una familia necesita para vivir, en relación a los costos reales que enfrentan los hogares”.

Un paso más allá dio este lunes en entrevista con Radio Universo donde afirmó que su propuesta “consiste en avanzar al salario vital a $ 750 mil dentro de mi período de gobierno y con apoyo a las Pymes, como lo hicimos en el gobierno del Presidente Boric”, aseguró.