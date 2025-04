Susan Segal, presidenta de Council of the Americas: “Estamos destruyendo un sistema que nosotros mismos hemos establecido después de la Segunda Guerra Mundial”

A la presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal, no le gustó la decisión del presidente de Estados Unidos de poner aranceles adicionales a todo el mundo, incluido Chile, y dice que estos tendrán impacto en la economía estadounidense y en las confianzas con sus socios comerciales.

Segal ha tenido una relación con Chile desde hace cuatro décadas. Ha conocido y conversado sobre el país con todos los presidentes de Chile desde el retorno a la democracia, y conoce de primera fuente la visión de los inversionistas estadounidenses sobre el país.

La titular de la organización empresarial estadounidense, que tiene como objetivo promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas, presidió en 1983 consejos consultivos con Chile en el marco de la crisis bancaria que golpeaba a la economía nacional. En este contexto, lamenta la decisión del mandatario estadounidense y aconseja a nuestro país a tener paciencia, “dentro de lo que se pueda”.

¿Cuál fue su primera reacción cuando el presidente Trump anunció estos aranceles?

-Sabíamos que eso iba a pasar. Lo que no se sabía exactamente era cuáles iban a ser los parámetros de los aranceles. Porque ya estábamos trabajando dentro del mismo framework hace tiempo, porque la idea de aranceles es una idea que tiene el presidente Trump hace cuarenta años. No es nada nuevo. Y lo está diciendo desde su primer mandato y durante la campaña. Lo escribió, puso gente alrededor de él que está de acuerdo. Entonces, no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la magnitud.

Los mercados al parecer tampoco esperaban esto...

-Sorprende al mercado, que es mucho más importante que yo. Mire cuánto han caído.

Si le sorprendió la magnitud, ¿cuánto era lo que esperaban?

-No tenía un número específico. Pero me parece que el problema es que no se sabe exactamente por qué y cómo.

En Chile hubo sorpresa además porque nosotros tenemos arancel cero para Estados Unidos. ¿Cómo analiza eso desde su punto de vista de los socios de Estados Unidos?

-Creo que estamos mucho más integrados que lo que se podría pensar. Y lo que está pasando aquí es súper complicado, porque solamente pensando en Norteamérica hay una cadena de valor fuertísima. Para construir un auto se atraviesa la frontera entre México, los Estados Unidos y Canadá, entre seis y diez veces. Entonces la cadena de valor está completamente integrada. Y mucho de la cadena, que forma la parte cadena, son las empresas chiquititas de familia que producen una parte. Entonces hay muchas empresas pequeñas que se van a desmantelar. Y para construir una planta de manufactura en los Estados Unidos y cambiar cómo se está organizado, se necesita por lo menos tres a cinco años. Y además, si uno piensa que va a construir una planta, no podemos volver a los años cincuenta o sesenta, vamos a tener robots.

Es decir, ¿de todas formas los empleos manufactureros no volverán?

-No van a volver de la manera que se espera con esta política de aranceles. Es muy difícil. Además, está muy complicado.

¿Qué efectos ve para la economía de Estados Unidos?

-A los mercados no les gustan las incertidumbres. Además, hay una gran posibilidad que el impacto de los aranceles vaya a ser inflacionario en los Estados Unidos y también vaya a bajar su crecimiento. Una buena parte de la gente que votó por el presidente fue para volver a los precios menos altos, a la menor inflación y un crecimiento como el que había antes del Covid. Es complicado para el mundo, porque en realidad estamos destruyendo un sistema que nosotros mismo hemos establecido después de la Segunda Guerra Mundial.

Chile, y otros países, se la han jugado en las últimas décadas por el libre comercio, que fue liderado por Estados Unidos. ¿Ve un deterioro de las confianzas de los socios comerciales con Estados Unidos?

-Hay un dicho que es importante: se necesitan años para construir confianza, pero para destruirla se necesita un día. No sé si estamos embarcados en eso, pero creo que sería justo para nuestros socios en el mundo perder confianza en nosotros.

Estados Unidos está dando razones para perder confianza...

-Sí, porque estamos tratando a nuestros amigos más o menos de la misma forma que a los enemigos.

¿Cuál es la reacción del mundo empresarial estadounidense?

-Primero hay que mirar los mercados. En todos los países parecen saber lo que están diciendo. La mayoría con quienes nosotros hablamos dicen que no están de acuerdo con los aranceles, que va a bajar el crecimiento, que va a subir inflación, va a hacer la inversión mucho más difícil, va a hacer el comercio exterior mucho más difícil. Y además, esto ayuda a China.

Se cruza el tema geopolítico...

-Sí. Hay un tema geopolítico porque países como Chile, como Perú, como todos los países del mundo, tienen que vender sus productos, y si no se lo pueden vender a los Estados Unidos, van a buscar en otros mercados. Es natural. En una entrevista este jueves el secretario de Tesoro de los Estados Unidos estaba diciendo que esperaba que no hubiesen represalias. Yo no sé si lo van a hacer o no. O si le van a dar al presidente de los Estados Unidos espacio para cambiar la idea. Pero una guerra comercial, una guerra de aranceles tendrá mucho impacto en el mundo.

Si bien en Chile hubo cierto alivio por la no incorporación del cobre y la madera en estos aranceles, hay mucha incertidumbre sobre nuevos aranceles específicos a sectores y rubros. ¿Hay señales de que esos aranceles vienen?

-Pero cualquier cosa puede pasar. Pueden poner menos aranceles, más aranceles, puede aumentar el nivel, puede bajar el nivel.

Ese escenario no despeja la incertidumbre...

-Ahora tenemos muchas incertidumbres. Y la incertidumbre de la política económica es el enemigo de los mercados. Y no solamente esta incertidumbre, pero también sobre qué van a hacer los otros países.

¿Puede haber una pérdida de apoyo del sector empresarial que se identifica más con los republicanos?

-Yo no puedo hablar por todo el sector empresarial. Puede ser que hay gente empresarial que cree que eso es espectacular, por ejemplo, la industria del acero. Industrias que se benefician del proteccionismo no están en contra de los aranceles. Pero, yo diría que los aranceles nos van a llevar a una situación donde Estados Unidos será mucho menos competitivo a nivel global. El proteccionismo siempre ayuda a crear un ambiente menos competitivo.

¿Qué rol va a jugar el Council of the Americas en este escenario para mejorar la situación o para cambiarla? ¿Cuál es su misión hoy?

-Nuestra misión es exactamente la misión de ayer. No ha cambiado nada. En nuestros programas tenemos un grupo de trabajo sobre comercio exterior. Estamos trabajando mucho con nuestros miembros, que son empresas. Y nosotros vamos a trabajar en temas que nosotros creemos que son muy importantes. Y vamos a luchar para tener más certezas, y menos aranceles, porque nosotros creemos que la integración de las Américas es muy importante. Entonces vamos a continuar luchando y tratando de explicar donde podemos explicar a nuestros miembros, particularmente miembros que no estén en los Estados Unidos,

¿Hay conciencia actualmente en las autoridades de Estados Unidos de la importancia de América Latina?

-No sé, pero le digo una cosa: el equipo del presidente Trump en el Departamento de Estado, por ejemplo, es el equipo que conoce mejor a América Latina en relación a equipos de muchas administraciones anteriores. Y entienden que hay una gran oportunidad de trabajar con América Latina.

¿Que se revierta va a depender de los efectos internos de esta medida en Estados Unidos?

-Si yo tengo razón sobre la inflación y sobre el menor crecimiento, no sé cuánta paciencia va a tener el pueblo.

Si a usted se le pide darle un consejo al gobierno de Chile en este escenario, ¿qué le diría?

-Paciencia. Estados Unidos y Chile tienen mucho en común, tienen una relación de hace muchos años, un TLC. Además, ustedes creen en el sistema democrático, nosotros creemos en el sistema democrático. Ustedes apoyaron a Estados Unidos en su punto de vista en Venezuela y en muchas cosas. Por esa razón que yo diría ‘paciencia dentro de lo que se pueda’, porque entiendo que la paciencia tiene límites también para el gobierno de Chile