Syncore demanda en España a OHLA por una causa en Chile y exige pago de casi US$21 millones

La empresa Syncore busca que en España se obligue al pago de una deuda que se originó en Chile y fue respaldada por la justicia nacional.

Según informó el medio CincoDías, la chilena Syncore exige el pago de cerca de US$21 millones por el contrato de esta con una filial de la española en 2019.

El caso tiene relación con que la chilena dedicada a la construcción y proyectos de ingeniería prestó sus servicios con una filial en Chile de OHLA para un proyecto de US$160 millones que esta tenía con la minera Mantos Copper. Para este proyecto, la española subcontrató a Syncore para la construcción de parte del proyecto de “una nueva línea de sulfuros y la instalación de equipos de filtrado y espesado”. El monto comprometido fue de US$51 millones.

En el acuerdo, OHLA, según la versión de Syncore, se comprometía como aval de su filial en Chile y a la entrega de los insumos necesarios para terminar la obra en octubre de 2020. Sin embargo, la chilena acusó incumplimientos sistemáticos de sus compromisos.

De esta forma, Syncore describió que el proyecto se terminó de ejecutar finalmente en diciembre del 2021 y que la española se negó a recepcionar el trabajo y, por consecuencia, pagar la última parte de lo acordado.

La foto del proyecto Mantos Blancos, contrato que origina la disputa legal.

Así, la chilena acudió al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile (CCS), donde se le dio la razón el 9 de julio del 2025, y, según consigna CincoDías, la firma acudió sin éxito al Tribunal Constitucional y la Corte de Apelaciones de Santiago para “esquivar este pago en Chile”.

Además, la filial de la española en Chile solicitó su quiebra, donde el 90% de la deuda es con Syncore.

“Si bien es cierto que el Grupo OHLA otorgó en su momento una garantía a favor de PROMET (anterior nombre de Syncore), dicha garantía quedó válidamente extinguida como consecuencia de la ejecución del contrato al que se encontraba vinculada. Por ello, ni la sociedad matriz OHLA ni ninguna otra entidad integrante de su grupo empresarial mantienen en la actualidad obligación, responsabilidad o compromiso alguno frente a PROMET derivado de la referida garantía”, explicó OHLA a CincoDías.

El medio también destaca que, al cierre del ejercicio 2025, la española consideró esta demanda.

“El 9 de julio de 2025 la sociedad [por OHLA] ha sido notificada de la emisión del laudo arbitral, por el que se condena a su filial OHL Industrial Chile al pago de US$16,4 millones. El laudo es susceptible de recurso de queja que ha sido presentado en legal tiempo y forma por la compañía. No obstante, el Grupo ha provisionado, siguiendo un criterio de prudencia valorativa, el importe del laudo”, aclaró OHLA en el informe sobre los resultados del pasado ejercicio.

La foto del proyecto Mantos Blancos, contrato que origina la disputa legal.

Según el último reporte de resultados, la firma española de construcción tiene en su cartera de proyectos en Chile: el Túnel Lo Ruiz (entre Renca y Qulicura), la concesión de hospitales de la Red Bio Bio (H. Sta Bárbara, Coronel, Lota, Nacimiento) e Instituto Nacional del Cáncer (Independencia).

Por su parte, Syncore dijo en un comunicado que “seguiremos impulsando todas las acciones disponibles, tanto en Chile como en España, para que OHLI y su matriz OHLA respondan por los incumplimientos a su contrato con Syncore”.

“En este caso existe un laudo arbitral firme y una garantía solidaria otorgada por la matriz OHLA para respaldar las obligaciones de su filial. Cuando mecanismos como esos dejan de cumplirse, se afecta la confianza sobre la cual operan las empresas y se desarrollan proyectos de largo plazo”, agregó.

La firma también justificó su actuar en el contexto de que “los contratos tienen valor porque sus acuerdos deben cumplirse”.

“Si una empresa puede desconocer lo pactado, y confirmado por un laudo firme, mientras sigue operando y contratando incluso con el Estado, el problema deja de ser un conflicto entre dos compañías y pasa a afectar la confianza depositada en todo el sistema”.