A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Argelia en TV y streaming

Este martes llega el esperado debut de Argentina en el Mundial de Fútbol, que en la primera fecha se mide con la selección de Argelia.

Los equipos son parte del Grupo J, que completan Australia y Jordania, en un desafío que los trasandinos afrontan como defensores del título de la anterior Copa del Mundo.

Cuándo juega Argentina vs. Argelia

El partido de Argentina contra Argelia es este martes 16 de junio, a las 21:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones juegan en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

Dónde ver a Argentina vs. Argelia

El partido de Argentina contra Argelia se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en el Plan Premium.