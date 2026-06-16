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    Exministro Briones reitera críticas a megarreforma y aboga por regularizar sitios de apuestas online para recaudar fiscalmente

    “Cuando tú tienes una trayectoria fiscal como la de Chile hoy día, delicada, y le agregas un pelo de riesgo adicional, hay un riesgo también de que te baje la clasificación de riesgo crediticio del país", alertó Ignacio Briones.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    15 Junio 2026 Entrevista Ignacio Briones con Mario Marcel en el programa Como te lo explico de Monica Rincon y Paula Catena. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El exministro de Hacienda y presidente del Centro de Estudios Horizontal, Ignacio Briones, reiteró sus críticas al proyecto de megarreforma del presidente José Antonio Kast.

    Concretamente, sus cuestionamientos se centran en el riesgo fiscal que involucra la propuesta y el escepticismo en torno al crecimiento real que puede generar el proyecto por sí solo, dijo en una entrevista en Radio Infinita

    “Cuando uno mira las cifras oficiales del propio gobierno, esta es una reforma que, si todo sale como el gobierno espera, te va a agregar entre 0,5 y 0,7 puntos más de crecimiento. O sea, del 2% vamos a pasar al 2,5% o al 2,7%. Es importante, pero para llegar al 4% nos faltan hartas otras cosas todavía. Hartas otras reformas que hacer”, dijo.

    Sobre los riesgos fiscales de la megarreforma, Briones señaló que si la rebaja de impuestos no es sostenible en el tiempo, puede disuadir posibles inversiones. En segundo lugar, apunta a una baja en la clasificación de riesgo que afecte a toda la economía.

    “Cuando tú tienes una trayectoria fiscal como la de Chile hoy día, delicada, y le agregas un pelo de riesgo adicional, hay un riesgo también de que te baje la clasificación de riesgo crediticio del país. Que entendámoslo, no aplica solamente al costo de financiamiento del fisco, se traspasa a toda la economía. Afecta el crédito consumo, el crédito hipotecario, pero también el costo que pagan las empresas", explicó.

    Foto: Andres Perez07 Marzo 2022 Sitios de Apuestas Online, Betano y Betway. Foto: Andres Perez

    Plataformas de apuestas

    En este escenario , el exministro aseguró que existe una “palanca” que consiste en “poner sobre la mesa ingresos permanentes”. Entre estos, el cobro de impuestos a sitios de apuestas online.

    El tema ha causado polémica en las últimas semanas después de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) emitiera una resolución para que plataformas de apuestas extranjeras paguen IVA digital. Mientras que algunos expertos respaldaron la medida en pro de la recaudación fiscal, otros acusaron una regularización encubierta.

    “Cuando las cosas existen de facto y son en plataformas tecnológicas que son inevitables, (...) uno puede hacerse el leso y decidir hacer como que no pasa, pero pasa igual, que es la típica del chileno, o decir esto va a pasar y regulémoslo con las penas del infierno. Yo prefiero el segundo camino indudablemente”, sentenció.

    Adicionalmente, mencionó la oportunidad de modificar la exención de renta presunta, que en su versión actual permite que “ciertos sectores productivos paguen impuestos por lo que se supone que ganan y terminan pagando poco o nada, mientras que el almacén de la esquina paga por lo que gana”.

    También señaló la posibilidad de mejorar la actual ley de impuesto al alcohol, que actualmente “no grava el contenido de alcohol, grava el valor del producto”.

    “Se da el absurdo de que una cerveza artesanal de altísima calidad puede terminar pagando mucho más impuesto específico al alcohol que una pésima botella de pisco, en circunstancias que tiene varias veces menos graduación alcohólica”, indicó.

    Más sobre:megarreformaIgnacio Brionescasinosapuestasapuesta online

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