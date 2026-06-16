Senador Walker pide que director de Migraciones de Boric y Kast asistan a Comisión de DD.HH. por caso de niños haitianos

La situación del ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a Chile, que se habría producido bajo la figura de reunificación nacional y “en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año 2025″, sigue escalando.

Ya varias bancadas de diputados anunciaron la solicitud de una comisión investigadora por la situación y este martes, el senador Matías Walker (Ind.) formalizará la solicitud de citación para que a la Comisión de Derechos Humanos del Senado asistan Luis Eduardo Thayer, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones del gobierno de Gabriel Boric y el actual, Frank Sauerbaum. Así también se citará a representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre otros.

La idea es analizar la grave situación develada ayer sobre niños haitianos que llegaron al país por reunificación; y de los cuales no se tiene noticia. La idea es identificar las irregularidades en este procedimiento.

Piden evitar estigmatización

En tanto, la diputada Carolina Tello, jefa de bancada del Frente Amplio se refirió al posible tráfico de niños haitianos en Chile y sostuvo que hay que evitar que la situación genere estigmatización o discursos de odio.

“Cuando existen antecedentes que podrían dar cuenta de una vulneración de derechos o incluso un eventual delito de trata o tráfico de personas, el Estado tiene la obligación de investigar con toda la fuerza de la ley y esclarecer responsabilidades, sobre todo si se trata de niños, niñas y adolescentes”, partió diciendo.

“Pero también debemos actuar con responsabilidad. No podemos permitir que esta situación termine alimentando discursos de odio o estigmatización contra la comunidad migrante haitiana. Aquí las víctimas son niños y niñas, y su interés superior debe estar por sobre cualquier otra consideración política. Y esperamos que las instituciones actúen con rapidez, con transparencia y coordinación para dar con el paradero de estos niños y niñas, proteger sus derechos y sancionar a quienes resultan responsables si así lo determina la investigación”, añadió.