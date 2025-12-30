Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

Telefónica informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) un aumento de capital por $300.402 millones, específicamente para el segmento de Telefónica Empresas, luego de una junta de directorio que se realizó el pasado viernes 26 de diciembre. Esto significa una emisión de 194.412.129.248 nuevas acciones de pago.

"El valor de cada nueva acción de pago será el valor libro según los estados financieros de Telefónica Empresas al 30 de noviembre de 2025 o el que la Junta Extraordinaria de Accionistas determine; el plazo para la emisión, suscripción y pago de las nuevas acciones será de un año desde la fecha de celebración de la citada Junta Extraordinaria“, detalla el hecho esencial.

La empresa en dicho documento no detalla los motivos tras este aumento de capital. Cabe mencionar que en los resultados financieros a septiembre de Telefónica Chile, de las tres principales unidades de negocio, los servicios de datos y soluciones tecnológicas para empresas es la única que anota resultados positivos por $12.288 millones, y un incremento de 9,5% versus los primeros 9 meses del 2024.

Adicionalmente, la junta de accionistas llegó a un acuerdo para modificar la política general de habitualidad de Telefónica Chile, la cual permite "agilizar la ejecución de decisiones que el Directorio considera que deben ser tomadas por la administración, de manera de que Telefónica sea más eficiente en un mercado altamente competitivo, complejo y sofisticado, así como optimizar el manejo de caja a nivel del grupo empresarial del cual Telefónica forma parte; la necesidad de financiar ciertas (operaciones) regulares de la entidades relacionadas, y la existencia de contratos de los que Telefónica es parte y que afectan a diversas sociedades del grupo empresarial", dice la compañía.

Dicha política se aprobó en agosto del 2024 y esta es la primera vez que se modifica. Este cambio viene a responder a las exigencias de la CMF, que pidió en diciembre de este 2025 que cualquier operación financiera que involucre a la empresa debe ser informada ex ante, es decir, antes de que se concrete.