Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones

La Tesorería General de la República (TGR) y el nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) que creó la reforma de pensiones para gestionar el Seguro Social, se reunieron en el marco de la coordinación que deben hacer para evaluar los primeros días de funcionamiento de la reforma previsional.

La cita se realizó en las oficinas centrales de TGR, y fue encabezada por el Tesorero General, Hernán Nobizelli; y por el presidente del FAPP, Enrique Marshall.

“El encuentro permitió compartir expectativas sobre la administración transitoria que TGR realizará con los recursos provenientes de la cotización adicional del 1%, que a contar de este mes, deben realizar los empleadores, como también de las tareas desarrolladas para la implementación de esta administración”, señaló la Tesorería mediante un comunicado.

En este contexto, agregaron que “se acordó instalar una mesa de trabajo que abordará los aspectos operativos de su administración y que tendrá permanente funcionamiento. Para esta etapa inicial, el FAPP opera con una estructura provisional en que participan el IPS y TGR, además de otras reparticiones públicas”.

“Esta estructura apunta a una transición ordenada y transparente, asumiendo como TGR la gestión de inversiones y la administración financiera de manera transitoria, mientras se define el régimen definitivo”, explicó Nobizelli.

En el comunicado de Tesorería se destacó que “en la reunión también se abordaron los desafíos que tendrá que asumir Tesorería en su rol permanente respecto a la cobranza prejudicial, que deberá iniciar el próximo año”.

Por TGR estuvieron presentes los jefes de división, Sonia Adriasola, de finanzas públicas; Alejandra Montiel, de gestión estratégica; y Aquiles Jara, de cobranzas. También asistieron la jefa de unidad de fondos soberanos, Carmen Rolando; y el asesor de gabinete, Nicolás Rozas.

Por parte del FAPP estuvieron su vicepresidenta Rosario Celedón, además de los consejeros Rodrigo Caputo, Ricardo Matte y la consejera Soledad Huerta, junto a su director ejecutivo, Sergio Soto, y la directora jurídica, Catalina Coddou.