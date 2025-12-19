TikTok reorganiza sus operaciones en EE.UU. mediante una nueva empresa conjunta con inversionistas estadounidenses

TikTok anunció que sus operaciones en Estados Unidos quedarán alojadas en una nueva empresa conjunta, denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, como parte de un acuerdo destinado a cumplir con los requisitos legales de seguridad nacional vigentes en ese país.

Así lo informó el CEO de la compañía, Shou Zi Chew, en un memorándum enviado a los empleados y obtenido por CNBC, donde detalló que el cierre de la operación está previsto para el 22 de enero.

Según el documento, TikTok firmó acuerdos con tres inversionistas administradores de la nueva entidad: Oracle, Silver Lake y la firma MGX, la cual tiene sede en Abu Dabi.

La información se da en el marco de una ley de seguridad nacional -respaldada por la Corte Suprema en enero- que obligaba a ByteDance, matriz china de TikTok, a desinvertir en sus operaciones en EE.UU. o enfrentar una prohibición efectiva de la aplicación en ese mercado.

Cabe recordar que en septiembre pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que aprobó una propuesta para mantener operativa la plataforma en Estados Unidos, al cumplir con los requisitos de la normativa originalmente promulgada durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Se estima que TikTok tiene unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Dicha orden bloqueó por 120 días la aplicación de la ley por parte del fiscal general, con el fin de permitir que la desinversión se completara, fijando como fecha límite el 23 de enero.

Chew señaló que la nueva empresa conjunta será mayoritariamente propiedad de inversionistas estadounidenses, estará gobernada por un directorio de siete miembros con mayoría estadounidense y estará sujeta a condiciones orientadas a proteger los datos de los ciudadanos y la seguridad nacional de EE.UU.

En términos de propiedad, el 50% quedará en manos de un consorcio de nuevos inversionistas —Oracle, Silver Lake y MGX, con 15% cada uno—, algo más del 30% pertenecerá a afiliadas de ciertos inversionistas actuales de ByteDance y casi un 20% será retenido directamente por ByteDance.

De acuerdo con el memorando, la nueva entidad será responsable de la protección de los datos de usuarios estadounidenses, de la seguridad del algoritmo, de la moderación de contenidos y del aseguramiento del software. Oracle, además de participar como inversionista, actuará como “socio de seguridad confiable”, encargado de auditar y validar el cumplimiento de los “Términos de Seguridad Nacional acordados”. Los datos sensibles de EE.UU. se almacenarán en centros de datos en la nube de Oracle ubicados en territorio estadounidense.

El documento también indica que el algoritmo central de recomendación de contenidos será reentrenado utilizando datos de usuarios de EE.UU., con el objetivo de asegurar que el feed de contenidos esté libre de manipulaciones externas. En paralelo, las entidades globales de TikTok en EE.UU. gestionarán la interoperabilidad del producto a nivel global y determinadas actividades comerciales, como comercio electrónico, publicidad y marketing.

Reacción del mercado

Tras conocerse la información, las acciones de Oracle subieron 5% en operaciones posteriores al cierre del mercado el jueves.

Las acciones de la empresa se cotizan en US$ 190,22 antes del inicio de las operaciones formales en Wall Street.

En el plano político, Trump afirmó en septiembre que el presidente chino Xi Jinping había aceptado avanzar con la propuesta, mientras que el vicepresidente JD Vance reconoció que existió “cierta resistencia” por parte del gobierno chino para respaldar un acuerdo que, según dijo, valoró el negocio de TikTok en EE.UU. en US$14.000 millones.

En una declaración emitida en septiembre, ByteDance sostuvo que trabajaría “de acuerdo con las leyes aplicables para asegurar que TikTok siga disponible para los usuarios estadounidenses a través de TikTok U.S.”.

La compañía añadió entonces: “Agradecemos al presidente Xi Jinping y al presidente Donald J. Trump por sus esfuerzos para preservar TikTok en Estados Unidos”.