Tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago sigue cayendo en febrero

Los primeros dos meses del año no han sido positivos para el tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel. Tanto en enero como en febrero el nivel de viajeros que se trasladaron por las instalaciones fue más bajo que lo registrado en el 2025.

Con la caída de febrero, el tráfico aéreo en el principal aeropuerto del país suma siete meses a la baja. Esto, según los registros del Groupe ADP, una compañía operadora de aeropuertos del gobierno francés, que tiene el mayor porcentaje de participación (45%) del concesionario del aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, en conjunto a Vinci Airports(40%) y Astaldi Concessioni (15%).

En concreto, durante el segundo mes del año cayó un 0,6% versus el registro del 2025. Con esto contabilizó un total de 2.475.344 pasajeros que pasaron por el Aeropuerto de Santiago. Eso sí es una caída inferior a la que se observó en enero, cuando caía 2,6%.

En los dos primeros meses del año Nuevo Pudahuel sumó un total de 5.071.980 pasajeros en sus instalaciones. Esto equivale a una caída de 1,6% en relación al mismo periodo del año pasado.

El tráfico aéreo de Nuevo Pudahuel acumula 7 meses a la baja desde agosto del 2025, cuando comenzó su mala racha, la primera desde la pandemia. Es que la última vez que el tráfico aéreo acumulaba tantas caídas fue en el 2021, en plena emergencia sanitaria, cuando las restricciones para contener el Covid-19 aún mantenían las operaciones limitadas.

Eso sí, el nivel de pasajeros transportados se mantiene por sobre los niveles pre pandemia. En febrero en particular, está por sobre febrero del 2019 en un 6,9%. Entre enero y febrero mantiene una distancia de 5,3%.

Nicolas Claude, gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, señaló que “el comportamiento de la temporada de verano se encuentra en línea con las estimaciones previstas para estas fechas y con las proyecciones de tráfico aéreo a nivel mundial”.

Para marzo se proyecta alcanzar 2.320.708 pasajeros. En el mismo mes del 2025 sumó 2.372.240, por lo que se volvería a observa una caída, esta vez de 2,2%. Así, acumularía 8 meses a la baja.