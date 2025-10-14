SUSCRÍBETE
Trump condiciona ayuda a Argentina al apoyo electoral a Milei “si pierde, no seremos generosos”

Este martes se concretó en la Casa Blanca la reunión entre los mandatarios de ambos países Donald Trump y Javier Milei para el ratificar el acuerdo.

Por 
Patricia San Juan

Tras el respaldo financiero entregado por Estados Unidos al gobierno argentino, ad portas de las elecciones legislativas del 26 de octubre en el país sudamericano, este martes se concretó en la Casa Blanca la reunión entre los mandatarios de ambos países, Donald Trump y Javier Milei, para el ratificar el acuerdo.

Y mientras Milei agradeció tanto a Trump como al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por el apoyo financiero, el presidente estadounidense condicionó la ayuda al apoyo electoral al actual mandatario y un posible cambio de gobierno en las elecciones presidenciales de 2027.

“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”, dijo Trump a Milei en la conferencia de prensa previo al encuentro, según reportaron medio argentinos.

Inicialmente estaba contemplado que ambos presidentes tuvieran una reunión privada en el Salón Oval de la Casa Blanca, pero finalmente se realizó un almuerzo encabezado por Trump y Milei en el que también participaron funcionarios de ambos gobiernos.

En la conferencia Trump enfatizó que “quiero ver a Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”.

Problemas de liquidez

Milei destacó el respaldo financiero dado por Estados Unidos destacando “el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent para superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos de nuestros opositores que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de libertad”.

El jueves pasado tras cuatro días de negociaciones el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que el gobierno de ese país compró pesos argentinos y finalizó un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central de República Argentina (BCRA).

La medida se dio previo a una fuerte escalada del dólar que llevó al banco central a intervenir el mercado para evitar que la divisa se saliera de la banda de flotación cambiaria acordada en abril con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando el organismo aprobó un préstamos por US$20 mil millones para Argentina.

De acuerdo a datos de la consultora económica Quantum Finanzas, citada por el diario La Nación Argentina, en los seis meses que hubo entre el 15 de abril y el 8 de octubre, las distintas operaciones realizadas por el Tesoro y el banco central argentino para contener el tipo de cambio dentro de la banda de flotación habrían ascendido a US$10.493 millones, pero casi la mitad de ese monto se habría utilizado en el último mes previo a la ayuda de Estados Unidos.

Más sobre:ArgentinaEstados UnidosDonald TrumpJavier Milei

