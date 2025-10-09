SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Estados Unidos confirma apoyo a Argentina con compra de pesos y acuerdo de swap por US$20.000 millones

“El Tesoro estadounidense está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Por 
Patricia San Juan
Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent

Tras cuatro días de negociaciones el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que el gobierno de ese país compró pesos argentinos y finalizó un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central de República Argentina (BCRP).

“El Tesoro estadounidense está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, dijo Bessent en una publicación en su cuenta de X.

La declaración de Bessent se dio después de cuatro jornadas de conversaciones en Washington con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en las que también participaron representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bessent añadió que “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”.

En tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionó a través de su cuenta de X felicitando a Caputo: “¡Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...!¡Viva la libertad carajo!“.

Reacción de los mercados

Las ventas de dólares en el mercado argentino que realizó el gobierno de Estados Unidos a través de bancos privados generaron una inmediata reacción en el tipo de cambio. Así el peso oficial mayorista argentino cerró con una caída de $9,21 a 1.420,53 por dólar.

El apoyo de Estados Unidos se da en medio de una gran incertidumbre política tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de Buenos Aires realizadas en septiembre y a menos de tres semanas de las elecciones legislativas nacionales, lo que ha presionado al alza el dólar.

De acuerdo a datos de la consultora económica Quantum Finanzas, citada por el diario La Nación Argentina, en los seis meses que hubo entre el 15 de abril y el 8 de octubre, las distintas operaciones realizadas por el Tesoro y el banco central argentino para contener el tipo de cambio dentro de la banda de flotación habrían ascendido a US$10.493 millones, pero casi la mitad de ese monto se habría utilizado en el último mes.

El principal índice accionario de Argentina, el Merval, cerró con un alza de 5,8%, el bono argentino 2035 subió 4,6 centavos para negociarse a 60,58 centavos por dólar, y se esperaba una caída en el riesgo país, cuyos datos aún no estaban disponibles.

Más sobre:Estados UnidosArgentinaScott BessentDólar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Crisis política en Perú?: Bancadas del Congreso respaldan vacancia de Boluarte

En jornada de desalojo: Incendio afecta a casas en Campamento Dignidad de La Florida

Tres veces postergada: audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín se realizará el 16 de octubre

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“Vuelve a castigar a los municipios”: AMUCH por recortes en la Ley de Presupuestos 2026

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

5.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

En jornada de desalojo: Incendio afecta a casas en Campamento Dignidad de La Florida
Chile

En jornada de desalojo: Incendio afecta a casas en Campamento Dignidad de La Florida

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Tres veces postergada: audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín se realizará el 16 de octubre

Estados Unidos confirma apoyo a Argentina con compra de pesos y acuerdo de swap por US$20.000 millones
Negocios

Estados Unidos confirma apoyo a Argentina con compra de pesos y acuerdo de swap por US$20.000 millones

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos

Consorcio Dragados-Sacyr y China Railway Construction se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis
Tendencias

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

En vivo: la UC y Ñublense se ponen al día en la Liga de Primera
El Deportivo

En vivo: la UC y Ñublense se ponen al día en la Liga de Primera

En vivo: Marruecos y Corea del Sur luchan por el último cupo para los cuartos de final del Mundial Sub 20

Estados Unidos supera con comodidad a Italia y avanza a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más
Cultura y entretención

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

¿Crisis política en Perú?: Bancadas del Congreso respaldan vacancia de Boluarte
Mundo

¿Crisis política en Perú?: Bancadas del Congreso respaldan vacancia de Boluarte

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

“Nadie creyó que fuera posible”: Trump anuncia que los rehenes serán libres el “lunes o martes” y alaba su gestión

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida