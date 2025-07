“Tú no entiendes”: Una nieta de Thomas Fürst acude a tribunales para pedir la disolución de dos sociedades familiares

Con seis años de experiencia como perito en la Defensoría Penal Pública y radicada en Valparaíso, Nicole Balin Fürst (40), sicóloga de profesión, decidió a comienzos de este año iniciar una batalla judicial que la tiene en posiciones enfrentadas con su propia familia.

El 4 de abril falleció su abuelo, el empresario Thomas Fürst Freiwirth, a los 94 años. Ingeniero civil en construcción de la Universidad Católica, Fürst fue un pionero del desarrollo inmobiliario en Chile desde la década de 1970. Participó en proyectos como Los Cobres de Vitacura y el Bulevar Kennedy, pero su obra más emblemática fue la cofundación del Mall Parque Arauco en 1982, junto a José Said y otros inversionistas. Más adelante, desempeñó un rol clave en la creación y expansión de Mallplaza, cadena que hoy integra el Grupo Falabella, aunque la familia Fürst tenía, al cierre de 2024, una participación del 11,02%, a través de Inversiones Avenida Borgoño.

Además de su influencia en el sector retail, Thomas Fürst tuvo una destacada trayectoria empresarial. Fue vicepresidente de CCU hasta 2014, fue director suplente del Banco de Chile y participó en la propiedad de Viña San Pedro.

El matrimonio formado por Thomas Fürst e Ingeborg Gwinner Maurice tuvo tres hijos: Claudia (64), Daniela (62) y Paul (59). Son la segunda generación del clan empresarial.

La tercera está integrada por once nietos.

Claudia tiene cuatro hijas con Aleksej Balin Pinzon: Nicole, sicóloga (40), Karla, cosmetóloga (42), María José, sicóloga (25) y Daniella, periodista (36). Daniela Fürst tiene tres hijos con Miguel Rivera: Victoria, profesora de inglés (30), Amanda, directora audiovisual (29) y Camilo (25). Por su parte, Paul, el menor de los hermanos, tiene cuatro hijos junto a Andrea Garmendia: Ian, ingeniero comercial (24), Elisa, Maximilian y Sofía.

La familia estructuró una serie de sociedades para canalizar sus inversiones, entre las cuales hay dos en las que Nicole figura como socia: Inmobiliaria e Inversiones Trinidad SpA e Inversiones Mar Limitada. Esta última es accionista de Inversiones Avenida Borgoño, la que participa en la propiedad de Mall Plaza y que ha ido comprando acciones de Falabella.

Nicole Balin Fürst, sicóloga. (Foto: LinkedIn)

A tribunales

Dos meses antes del fallecimiento de su abuelo, el 2 de febrero, Nicole Balin inició una ofensiva judicial para conocer en detalle el estado del patrimonio familiar, revelando un deterioro en las relaciones en el clan. Asesorada por el abogado Paulo Román, socio del estudio Fleischmann y Román, interpuso dos medidas prejudiciales ante el 9º y el 23º Juzgado Civil de Santiago.

En esas acciones judiciales, la sicóloga solicitó la exhibición de una serie de documentos para preparar demandas de disolución e indemnización contra Trinidad e Inversiones del Mar.

En Inversiones Trinidad, una sociedad por acciones, Nicole Balin comparte la propiedad con su madre y sus tres hermanas. En Inversiones Mar Limitada participa como parte de una estructura societaria más amplia, que involucra también a sus primos.

En ambas sociedades asegura haber sido excluida de manera sistemática de la información y la administración, pese a su calidad de socia, lo que —según sostiene— constituye una vulneración grave de sus derechos y le ha ocasionado un perjuicio patrimonial.

“Quienes administran diariamente la sociedad han tratado a nuestra representada de manera despectiva, como si se tratara de una persona incapaz. Ante diversas consultas formuladas respecto de los negocios sociales, las respuestas han sido del siguiente tenor: ‘Tú no entiendes’, ‘No te preocupes, está todo bien administrado’, ‘Solo estamos cuidando tu patrimonio’, ‘Es por tu bien’, entre otras expresiones igualmente degradantes y vejatorias”, dice la acción judicial presentada por la nieta.

Hoy las tres ramas de la familia Fürst concentran sus intereses en Inversiones Avenida Borgoño Limitada. Al cierre de 2024 tenían el 11,02% de Mallplaza, detrás de Falabella que, vía Desarrollos Inmobiliarios, concentraba el 53,05% de la propiedad. Mallplaza tiene presencia en Chile, Perú y Colombia y alcanza una valorización bursátil superior a US$5.000 millones.

En esa empresa, Paul Fürst es director desde 1998. También es director suplente del Banco de Chile desde 2019, donde la sociedad Inversiones Avenida Borgoño registraba el 0,721% de la entidad del grupo Luksic al cierre de 2024, menos que el 1,179% de un año previo. Su hijo, Ian Fürst, se incorporó a Mallplaza este año y se transformó en el director más joven de las empresas IPSA.

Desde hace algunos años, Paul Fürst está a cargo de los negocios familiares. Inversiones Avenida Borgoño ha venido disminuyendo su presencia en Mallplaza y ha apostado por Falabella, donde ya tienen un 2,49%. En conjunto con la familia Müller, sus socios en Mallplaza, han venido adquiriendo paquetes accionarios de Falabella, y en conjunto poseen cerca del 8% del holding.

Los socios de Inversiones Mar Limitada son Nicole, Karla, María José y Daniella Balin Fürst, cada una con un 9,0843% de participación. El mismo porcentaje tienen Victoria, Amanda y Camilo Rivera Fürst y Elisa, Ian, Maximilian y Sofía Fürst Garmendia. Inversiones del Mar Uno Limitada tiene un 0,0727%. La administración estaba a cargo de Thomas Fürst y su esposa Ingeborg Gwinner, pero en caso de imposibilidad o ausencia, esta recaía en sus hijos Claudia, Daniella y Paul Fürst Gwinner, según las escritura de la sociedad. Inversiones Mar se constituyó el 27 de diciembre de 2003.

Mientras, los socios de Inmobiliaria e Inversiones Trinidad SpA son Claudia Fürst Gwinner, con 4%, y sus hijas Nicole, 24% cada una. La administración está a cargo de Claudia Fürst y en caso de ausencia o imposibilidad, ese rol lo asume Daniella Balin.

En sus escritos, la defensa de Inversiones Mar Limitada e Inmobiliaria e Inversiones Trinidad SpA, representada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre, socio de Claro & Cía, se opuso a las solicitudes de Nicole Balin Fürst porque, según argumentan, la demandante no tiene intención de demandar a esas sociedades, sino a sus primos y abuelos. Por eso, argumentaban que no corresponde que se les pida entregar documentos, ya que la ley solo permite hacerlo con quienes serán demandados en el futuro.

Ambas oposiciones fueron desestimadas, y las sociedades deben exhibir los documentos solicitados.

Correos

Nicole Balin cuenta que los problemas con su familia surgieron a contar de 2019, cuando se distanció de su madre. “Producto de lo anterior, a nuestra representada se le ha mantenido en la más absoluta opacidad en lo relativo a los negociosos sociales”, consignó el escrito prejudicial que actualmente está en tramitación.

“A pesar de que nuestra representada detenta la calidad de socia de la mencionada compañía, sus administradores se han negado, sistemáticamente, a que pueda ejercitar su derecho social de imponerse de los negocios sociales”, añade el mismo documento que apunta a Inversiones Mar Limitada.

“Desde la administración solo ha recibido negativas a entregar la información solicitada, o bien se le ha respondido con evasivas”, agrega su defensa.

“La actitud del Sr. Paul Fürst es reveladora de cómo se administran los negocios sociales. Pero, más allá de lo desagradable que puede resultar recibir ese tipo de comentarios, lo cierto es que la negativa a informar qué se hace y qué no se hace en la sociedad ha provocado que la affectio societatis ─elemento esencial de la sociedad de personas─ se haya perdido irremediablemente”, concluyó.

Balin para graficar el quiebre en ambas presentaciones ante tribunales, adjuntó una cadena de correos electrónicos del 30 de octubre de 2019.

Ese día a las 9:51, el patriarca de la familia Thomas Fürst envió un correo electrónico a todos sus nietos, el que había sido redactado por su hijo Paul. El correo lleva por asunto: “Estructura familia” y dice así:

“Querida Familia. Como todos saben, estamos en un proceso con el equipo de Ernst&Young, en el cual estamos ordenando la estructura familiar para lograr que el trabajo que hemos hecho pueda mantenerse y perseverar en el tiempo y las próximas generaciones. Esto significa que estamos cambiando y modificando ciertos aspectos de estructura del gobierno corporativo, incluyendo temas legales.

Una vez terminado este proceso tenemos planeado hacer una asamblea familiar en la cual nos juntaremos, se explicará y revisaremos todos juntos las inquietudes que tengan, por lo cual en el intertanto no es de lógica ni conveniencia ninguna la revisión de escrituras.

Antes que eso pase, espero que todos colaboren para avanzar con lo que estamos planeando hacer.

Saludos a todos

Thomas"

A las 10:46, Nicole Balin, contestó lo siguiente:

“Creo que es completamente lógico y muy conveniente que estemos informados de todo, para así poder colaborar de la mejor manera en la estructura familiar.

El mail fue enviado desde la cuenta de Paul, pero está firmado por Tomy. ¿De quién es finalmente? Porque hablé personalmente con Tomy ayer y, al igual que la tía Dani, él estuvo felizmente de acuerdo con otorgar acceso.

Los primos no entendemos la confusión. Aun así, y más allá de la respuesta, quisiéramos tener acceso para leer las escrituras. ¡Ya estamos grandes!

¡Gracias!"

A las 11:03, la segunda hija de Thomas Fürst, Daniela Fürst rechazó la petición de su sobrina y escribió:

“Sí, Tommy. Así lo decidió la segunda generación. Apoyo y concuerdo”.

Un minuto después vino la respuesta del aludido, Paul Fürst, quien escribió desde su smartphone Samsung Galaxy:

“Sí, Nicole:

Me llamó Thomas, me explicó lo que él quería y estimaba, y me pidió que redactara el documento con los puntos que él consideraba importantes. Así lo hice.

¿Hablas en nombre de tus primos? ¿Te has puesto realmente de acuerdo con ellos, o simplemente los usas como escudo para defender tus propios intereses?

Para que quede claro, para toda la tercera generación: esta se regirá por la segunda generación hasta que consideremos que están en condiciones de asumir las responsabilidades y obligaciones correspondientes. Esa decisión siempre pasará primero por Tomás e Inge, y luego por Claudia, Daniela y por mí.

Incluyo a la abuelita en este correo.

Paul".

Contactadas, las defensas de ambas partes declinaron efectuar comentarios sobre este artículo.