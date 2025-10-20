SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Un vino de Concha y Toro recibe el reconocimiento como el mejor del mundo en un prestigioso evento del sector

Para el sector vinícola, el evento organizado por Wine Spectator, una prestigiosa revista norteamericana especializada en vino, es similar a los primos Óscar del cine.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
En la foto: Enrique Tirado, gerente general y director técnico de Viña Don Melchor

Se celebró una nueva versión del evento donde se entregó el reconocimiento a los mejores vinos del mundo y uno chileno se impuso ante todos su pares internacionales. En el contexto del New York Wine Experience, uno de los eventos más importantes de la industria del vino a nivel global, incluso considerado por el sector como “los Óscares del vino”, una cosecha de la firma chilena Concha y Toro se ubicó en el primer lugar y se realizó la ceremonia para concretar el reconocimiento.

La cosecha 2021 cabernet sauvignon de Viña Don Melchor de Concha y Toro fue celebrada en Nueva York tras ser elegida “N°1 – Vino del Año” por Wine Spectator en 2024.

Según la medición, el vino nacional tiene un valor de US$ 175 la botella. En el segundo lugar se ubicó el cabernet sauvignon napa valley georges de Latour private reserve 2021 de la estadounidense Beaulieu Vineyard (US$170) y en tercer lugar aparece la toscana tignanello 2021 de la italiana (US$180) de la italiana Antinori.

“Esta añada (cosecha) del icónico cabernet sauvignon de Viña Don Melchor no solo convirtió a esta etiqueta en el primer cabernet sauvignon chileno en alcanzar este logro histórico, sino que también marcó un antes y un después para la industria del vino chileno”, destacó la firma en un comunicado.

En la foto: Enrique Tirado, gerente general y director técnico de Viña Don Melchor

“Aunque no hay duda de que tiene un equipo considerable trabajando bajo su mando, produciendo los vinos año tras año, fue la visión de Enrique (Tirado, enólogo y hoy gerente de la Viña Don Melchor) en 1997, cuando se unió a la empresa, dividir y extraer la singularidad de cada parcela del viñedo para entender más íntimamente el viñedo y hacer un vino singular y excepcional de ese viñedo. Habiendo cuidado el viñedo y elaborado los vinos durante casi 30 años, no sé si Don Melchor podría haber alcanzado el estatus que tiene hoy entre los mejores vinos del mundo sin la diligente y meticulosa administración de Enrique”, comenta Aaron Romano, editor senior de Wine Spectator.

Sobre el desarrollo del evento, la firma explicó que Tirado tuvo la oportunidad de presentar y degustar la cosecha ganadora junto al público asistente, compuesto por más de 1.000 personas, compartiendo así este momento único y el excepcional carácter que distingue a Don Melchor 2021.

“Esta distinción marca un antes y un después, no solo para la marca, sino también para el prestigio del vino chileno en el ámbito internacional”, aseguró la firma.

Por su parte, Eduardo Guilisasti, gerente general de Viña Concha y Toro, comentó que “es sin duda la más alta distinción recibida por Don Melchor en su notable trayectoria”.

La historia de la cosecha

Originario del histórico viñedo Don Melchor en Puente Alto, a los pies de la cordillera de los Andes, este Cabernet Sauvignon cuenta con más de 35 cosechas a su haber.

“En cada una de sus añadas buscamos expresar la belleza del perfecto equilibrio del terroir de Puente Alto”, explica Enrique Tirado, gerente general y director técnico de Viña Don Melchor desde 1997.

Desde su segunda cosecha —la de 1988— Don Melchor se convirtió en el primer vino chileno en ingresar al exclusivo listado de los Top 100 de Wine Spectator, resaltó la firma.

“Hoy, con su cosecha número 35, no solo ha sido elegido “N°1 - Vino del Año”, sino que también ha consolidado su posición como el vino chileno más premiado en la historia de este listado, con 10 inclusiones —mérito que solo comparten dos etiquetas más, una de Francia y otra de Estados Unidos”, añadió.

Más sobre:NegociosVinoConcha y ToroDon Melchor

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta

Cordero lamenta muerte de niño en choque de furgón escolar con delincuentes en Recoleta y descarta persecución policial

Fiscalía pone fin a investigación ante acusaciones de delitos sexuales en Legionarios de Cristo

Huida de delincuentes termina en accidente: vehículo choca con furgón escolar y un menor resulta muerto

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Lo más leído

1.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

2.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

3.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

4.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

5.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cordero lamenta muerte de niño en choque de furgón escolar con delincuentes en Recoleta y descarta persecución policial
Chile

Cordero lamenta muerte de niño en choque de furgón escolar con delincuentes en Recoleta y descarta persecución policial

Fiscalía pone fin a investigación ante acusaciones de delitos sexuales en Legionarios de Cristo

Huida de delincuentes termina en accidente: vehículo choca con furgón escolar y un menor resulta muerto

Un vino de Concha y Toro recibe el reconocimiento como el mejor del mundo en un prestigioso evento del sector
Negocios

Un vino de Concha y Toro recibe el reconocimiento como el mejor del mundo en un prestigioso evento del sector

Salud mental en crisis: el rol urgente de las empresas en la prevención del suicidio

El Coordinador Eléctrico apunta a fallas en la transmisión tras el corte masivo de luz en la Región Metropolitana

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

Un largo contrato: la U renueva a Fabián Hormazábal e Israel Poblete en la antesala del crucial partido ante Lanús

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025
Cultura y entretención

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza
Mundo

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

“No les da un cheque en blanco”: Cómo el voto del “evismo” fue clave en el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales
Paula

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta

Los entretelones de Vota por la Niñez