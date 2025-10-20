Un vino de Concha y Toro recibe el reconocimiento como el mejor del mundo en un prestigioso evento del sector

Se celebró una nueva versión del evento donde se entregó el reconocimiento a los mejores vinos del mundo y uno chileno se impuso ante todos su pares internacionales. En el contexto del New York Wine Experience, uno de los eventos más importantes de la industria del vino a nivel global, incluso considerado por el sector como “los Óscares del vino”, una cosecha de la firma chilena Concha y Toro se ubicó en el primer lugar y se realizó la ceremonia para concretar el reconocimiento.

La cosecha 2021 cabernet sauvignon de Viña Don Melchor de Concha y Toro fue celebrada en Nueva York tras ser elegida “N°1 – Vino del Año” por Wine Spectator en 2024.

Según la medición, el vino nacional tiene un valor de US$ 175 la botella. En el segundo lugar se ubicó el cabernet sauvignon napa valley georges de Latour private reserve 2021 de la estadounidense Beaulieu Vineyard (US$170) y en tercer lugar aparece la toscana tignanello 2021 de la italiana (US$180) de la italiana Antinori.

“Esta añada (cosecha) del icónico cabernet sauvignon de Viña Don Melchor no solo convirtió a esta etiqueta en el primer cabernet sauvignon chileno en alcanzar este logro histórico, sino que también marcó un antes y un después para la industria del vino chileno”, destacó la firma en un comunicado.

En la foto: Enrique Tirado, gerente general y director técnico de Viña Don Melchor

“Aunque no hay duda de que tiene un equipo considerable trabajando bajo su mando, produciendo los vinos año tras año, fue la visión de Enrique (Tirado, enólogo y hoy gerente de la Viña Don Melchor) en 1997, cuando se unió a la empresa, dividir y extraer la singularidad de cada parcela del viñedo para entender más íntimamente el viñedo y hacer un vino singular y excepcional de ese viñedo. Habiendo cuidado el viñedo y elaborado los vinos durante casi 30 años, no sé si Don Melchor podría haber alcanzado el estatus que tiene hoy entre los mejores vinos del mundo sin la diligente y meticulosa administración de Enrique”, comenta Aaron Romano, editor senior de Wine Spectator.

Sobre el desarrollo del evento, la firma explicó que Tirado tuvo la oportunidad de presentar y degustar la cosecha ganadora junto al público asistente, compuesto por más de 1.000 personas, compartiendo así este momento único y el excepcional carácter que distingue a Don Melchor 2021.

“Esta distinción marca un antes y un después, no solo para la marca, sino también para el prestigio del vino chileno en el ámbito internacional”, aseguró la firma.

Por su parte, Eduardo Guilisasti, gerente general de Viña Concha y Toro, comentó que “es sin duda la más alta distinción recibida por Don Melchor en su notable trayectoria”.

La historia de la cosecha

Originario del histórico viñedo Don Melchor en Puente Alto, a los pies de la cordillera de los Andes, este Cabernet Sauvignon cuenta con más de 35 cosechas a su haber.

“En cada una de sus añadas buscamos expresar la belleza del perfecto equilibrio del terroir de Puente Alto”, explica Enrique Tirado, gerente general y director técnico de Viña Don Melchor desde 1997.

Desde su segunda cosecha —la de 1988— Don Melchor se convirtió en el primer vino chileno en ingresar al exclusivo listado de los Top 100 de Wine Spectator, resaltó la firma.

“Hoy, con su cosecha número 35, no solo ha sido elegido “N°1 - Vino del Año”, sino que también ha consolidado su posición como el vino chileno más premiado en la historia de este listado, con 10 inclusiones —mérito que solo comparten dos etiquetas más, una de Francia y otra de Estados Unidos”, añadió.