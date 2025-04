Desde la rosaleda de la Casa Blanca, Donald Trump, cumplió con su palabra de imponer aranceles a los países que exportan a Estados Unidos. La medida, según el mandatario de Estados Unidos, busca compensar parteo o todos los gravámenes que enfrenta la nación en otros países y mitigar los problemas que produciría dicha nación en suelo norteamericana, como México con la inmigración irregular y el narcotráfico. Otra de las justificaciones es generar condiciones para hacer atractiva la producción en Estados Unidos frente a la oferta extranjera. Sin embargo, los mercados no reaccionaron bien al anuncio, registrando jornadas donde las pérdidas son sostenidas, y China ya respondió, lo que es para el mercado una guerra comercial que recién comienza.

Ante este contexto, el ex ministro de Hacienda y exalto funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nicolás Eyzaguirre, planteó -en conversación con Pulso- que “esto es una guerra comercial y en la guerra no gana nadie: gana el que pierde menos (.. .) Esto es una guerra por la hegemonía entre China y Estados Unidos. Lo demás es música ”.

Sobre las consecuencias de este conflicto, Eyzaguirre estima que, “en el corto plazo, esto sin duda alguna es lo que se llama un shock de oferta adverso. Es lo mismo que subir el precio del petróleo. O que producto de una epidemia tú tuvieras que dejar encerrada a parte la fuerza de trabajo. El arancel lo que hace es que una cantidad de insumos que son necesarios para la producción son más caros. Y un shock de oferta siempre produce una disminución del crecimiento y un alza de los precios ”.

Una mirada local a la guerrea comercial: el análisis al conflicto arancelario y los pasos que debe seguir Chile. En la foto: Nicolás Eyzaguirre.

“ Para nosotros eso es veneno porque, además, el más afectado va a ser el comercio mundial y el comercio mundial en esta década está creciendo entre 2 y 3 puntos por año y por lo menos hasta mediados de la década pasada crecía 7%. Eso es lo que le ha pegado a Chile brutalmente: la desaceleración del comercio mundial porque un tercio de nuestros productos se exporta y si tus mercados de destino no crecen, una parte fundamental de la dinámica económica chilena se ve afectada (...) se nos va a desacelerar China, se nos va a desacelerar Europa, todos lo que nos compran”, agregó sobre las consecuencias para el caso chileno.

En el detalle del caso de Chile, Eyzaguirre estima que “el shock directo sobre nosotros es relativamente pequeño. Pero es el indirecto, a través de la recesión mundial o de la compresión del comercio mundial, el que nos va a pegar”.

No responder y críticas al Presidente Boric

Por su parte, el economista y académico de la Universidad de California (UCLA), Sebastián Edwards, al igual que Eyzaguirre, valoró la reacción de no responder con nuevos aranceles a la exportación de Estados Unidos hacia Chile. “Todos nosotros fuimos al liceo y sabemos que tocarle la oreja al matón del cuarto grado cuando uno está en octavo grado es una mala idea , porque el de cuarto grado te dará un charchazo y te dejará en el suelo”, dijo en entrevista con Pulso.

“El Presidente de Chile le tocó la oreja al presidente de EE.UU., lo que no es una buena idea. Entonces, todo esto hace que se posterguen las decisiones de inversión y eso siempre es malo. pero el precio de las exportaciones, la posición competitiva de Chile no cambia (...) La diferencia es que Mario Marcel es un adulto y nuestro Presidente fluctúa entre ser un adulto y ser un niño, y ese es un problema”, agregó.

En la foto: Sebastián Edwards.

Una misma línea que sostuvo el economista Eduardo Engel en una columna en El Mercurio: “Es razonable que el gobierno chileno haya optado por no responder con represalias arancelarias, pues estas nos perjudicarían más a nosotros que a EE.UU. Afortunadamente, el consenso interno sobre la importancia de una economía abierta evita presiones para tomar represalias. En cambio, no parece prudente que nuestro Presidente realice críticas personales a su par estadounidense; si lo considera necesario, debería enfocar sus críticas en las políticas y no en la persona ”.

En la foto: Eduardo Engel.

Una estrategia para Chile ante la guerra comercial

En esa línea, el excanciller y ministro de los gobiernos de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, planteó -en entrevista a Pulso- que Chile debe mantenerse al margen de la disputa entre China y Estados Unidos y buscar caminos para sortear las consecuencias que ya le significa un retroceso al comercio exterior. “Chile tiene otros caminos: tiene que intentar hacer valer lo que es su Tratado de Libre Comercio, intentar que el mundo se mueva con las reglas, tratar de hacer alianzas con otros. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Chile debe ser muy prudente”, dijo en entrevista con Pulso.

“ Hay que trabajar con Estados Unidos para hacer ver la realidad de Chile, que no se condice con la información con la cual se tomaron estas medidas. También hay que intentar evitar que esto se expanda a mayores aranceles a otros productos que hoy están exceptuados y hacer notar que esta situación llevaría a algo negativo al propio Estados Unidos”, planteó.

En la foto: Alfredo Moreno.

En tanto, el exministro de Hacienda del segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, Ignacio Briones, plantea, en línea con sus pares, que no se deben tomar represalias, y ”tener un plan con mirada de Estado, sin buscar ventajas electorales, para anticiparnos y mitigar los efectos adversos de este nuevo escenario que amenaza con reducir nuestro ya mermado crecimiento tendencial y también la inversión extranjera”.

“Sería bienvenida una agresiva agenda corta pro inversión y crecimiento que, por ejemplo, contemple un acuerdo para una reducción más drástica de la ‘permisología’, así como contratos de invariabilidad tributaria para atraer inversión. Es fundamental, además, recomponer nuestros mermados colchones de ahorro, cuyo rol ha sido clave en turbulencias pasadas. Esto requiere un pacto de consolidación fiscal para los años a venir ”, agregó en su columna de opinión en Pulso.

En la foto: Ignacio Briones.