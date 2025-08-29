Unimarc inaugura un nuevo supermercado en la V Región

SMU anunció hoy que inauguró un nuevo supermercado de la cadena Unimarc, el cual se ubica en el sector de Pinares de Montemar, en la comuna de Concón.

El nuevo establecimiento cuenta con una sala de 1.093 metros cuadrados y dispone de un total de 12 cajas para los clientes, de las cuales 8 de ellas son de autoservicio.

“El supermercado también es una fuente laboral relevante para la localidad, donde el 65% de los trabajadores del local son de la comuna de Concón”, dijo la matriz de Unimarc, Alvi, Mayorista 10 y Super10 en un comunicado.

Con este paso, Unimarc eleva a 27 el número de supermercados en la V Región, mientras que SMU completa 7 aperturas en todos sus formatos en Chile y Perú, en lo que va de 2025.