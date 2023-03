Utilidades de SMU suben 74% al cierre de 2022 y alcanzan los US$ 154 millones

Continúa la temporada de resultados financieros de las empresas que operan en el país. Este lunes, SMU informó que obtuvo ganancias por US$ 154 millones en 2022, lo que representa un salto de 74,4% en relación al 2021.

Esta mejora en las ganancias, explicó la firma en su balance financiero enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se entiende en gran parte por la mejora de US$ 47 millones en el Ebitda. También influyó de manera importante la venta de OK Market, lo que generó una ganancia por aproximadamente US$ 23 millones en el año.

Sin embargo, agregó SMU -compañía que controla el grupo Saieh, también controladores de La Tercera y Pulso- sin considerar el efecto de la venta de OK Market, el aumento en la utilidad habría sido de un 48%. En términos trimestrales, las utilidades crecieron 7,7% llegando a US$ 36 millones en el último cuarto del año, también explicado principalmente por el mejor resultado operacional.

Con respecto a las ventas, la supermercadista alcanzó ingresos por US$ 3.302, lo que significa una aumento de 14,3% en el año 2022 con respecto al 2021. Este aumento se entiende por un crecimiento de 13,2% en ventas por local equivalente, así como también por las ventas de tiendas nuevas que se han abierto en el último tiempo, como parte de la estrategia de crecimiento omnicanal de la compañía.

En el cuarto trimestre, en tanto, los ingresos aumentaron en un 10,1% con respecto al mismo lapso del año anterior, alcanzando US$ 895 millones y con un incremento en ventas por local equivalente de 8,4%. Por su parte, las ventas de los formatos Alvi, Mayorista 10 y Super10, aumentaron 26,7% en 2022 y 23,4% en el cuarto trimestre.

“En el año 2022, nuestros esfuerzos estuvieron principalmente dedicados a entregar soluciones de precios bajos y muy competitivos a nuestros clientes, ayudándoles a ahorrar en un difícil contexto económico. Nuestra estrategia multiformato, junto con nuestra gran cobertura geográfica, nos da la oportunidad de atender de mejor forma las necesidades de las familias chilenas”, señaló Marcelo Gálvez, gerente general de SMU.

En particular, los ingresos del segmento supermercados en Chile crecieron en 14,1% en 2022 con respecto al año anterior, y 9,9% en el cuarto trimestre del 2022 con respecto al mismo periodo del año anterior.

La recuperación en el tráfico que se ha visto en los últimos períodos continuó en el cuarto trimestre en todos los formatos, destacó la empresa. “En tanto, el ticket promedio también siguió bajando paulatinamente, pero en menor medida que el aumento en transacciones, y se mantiene muy por sobre los niveles históricos”, agregó.

Por formato, los ingresos del supermercado Unimarc aumentaron en 9,6% en 2022 y 4,7% en el último cuarto del año, impulsado por el crecimiento de las ventas de locales equivalentes.

En cuanto a los hitos del año, la supermercadista destacó que tuvo un “importante avance en el compromiso con el medio ambiente, certificando el sistema de gestión de energía bajo la norma ISO 50.001 y reduciendo el desperdicio de alimentos a través de la donación de más de 660 toneladas a más de 250 fundaciones”, indicó el gerente general de SMU.

Entre otros hitos, la firma destacó ser la primera supermercadista con un sistema de gestión de igualdad de género, recibiendo el sello Iguala Conciliación, por parte del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).

“La exitosa implementación de nuestro plan estratégico 2020-2022 se vio reflejada en los resultados. Al término de dicho trienio, la utilidad creció tres veces las utilidades obtenidas en el año 2019, y nuestra rentabilidad sobre patrimonio superó la meta de alcanzar doble dígito en este período, con un aumento desde 4,8% en 2019 a 16,7% en 2022. El fortalecimiento de nuestra situación financiera se ha traducido en mejoras de clasificación de riesgo, tanto en 2021 como en 2022, alcanzando el nivel A+, en reconocimiento de los menores niveles de endeudamiento y la mejor generación de caja”, finalizó Gálvez.