Vapores sale de las pérdidas y gana casi US$ 150 millones en el primer trimestre del año

La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) reportó ganancias por US$ 149,3 millones en el primer trimestre del año, cifra que se compara con las pérdidas por US$ 159,1 millones de igual lapso del ejercicio 2024.

La compañía ligada al grupo Luksic y que controla el 30% de Hapag-Lloyd dijo que este resultado se explica por el buen desempeño de esa naviera, pero principalmente por un mejor resultado a nivel de impuestos, dado que en el año anterior se registró en el primer trimestre un cargo total de US$ 230,5 millones producto de los dividendos distribuidos por CSAV Alemania a CSAV Chile, pagados con la devolución de retenciones de impuestos en Alemania.

En contraste, dijo la empresa, en el mismo período en este año el gasto por impuestos alcanzó solamente a US$ 7,5 millones.

En un comunicado, Vapores dijo que, entre enero y marzo, Hapag-Lloyd reconoció una participación de US$ 137,3 millones.

Cuánto ganó Vapores en el primer trimestre de 2025 Phil Noble

El volumen transportado por la compañía creció un 9%, mayor al mercado que creció un 4% y la tarifa promedio se incrementó en un 9% comparado con igual período del año anterior.

Guerra comercial y proyecciones 2025

El gerente general de CSAV, Óscar Hasbún, valoró los resultados de la compañía, aunque también advirtió sobre la incertidumbre en torno a la denominada guerra comercial que hoy, precisamente, tuvo un nuevo capítulo con la amenaza de Donald Trump a la Unión Europea.

Cuánto ganó Vapores en el primer trimestre de 2025. En la imagen, Óscar Hasbún, gerente general de la empresa.

“Tuvimos un primer trimestre sólido, con una exitosa implementación de la nueva cooperación Gemini y un crecimiento significativamente mayor al de la industria. Existe un escenario de alta volatilidad a raíz de la permanencia de los conflictos geopolíticos, así como los efectos que tienen las negociaciones en curso de las políticas arancelarias de diversos países, por lo que es difícil anticipar el comportamiento de la industria”, comentó Hasbún.

En ese mismo contexto, la firma dijo que la naviera alemana mantuvo sus proyecciones para 2025; con un EBITDA del Grupo entre US$ 2.500 millones y US$ 4.000 millones y un EBIT del Grupo entre US$ 0,0 y US$ 1.500 millones.

“Este pronóstico, dado el contexto global, está sujeto a un alto grado de incertidumbre”, afirmó.